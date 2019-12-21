Новый отчет предлагает пути выхода из тупика в Карабахе

Разрушенные дома в Кельбаджаре – одной из оккупированных Арменией территорий вокруг Нагорного Карабаха. (Фото Джошуа Кучера)

Несмотря на то, что переговоры между Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта, длившегося три десятилетия, похоже, зашли в тупик, существуют потенциальные возможности для достижения компромисса по наиболее сложным вопросам, разделяющим две стороны, отмечается в недавнем сообщении.

Хотя в начале 2019 года были некоторые обнадеживающие признаки того, что переговоры перешли на новый уровень, к настоящему времени отношения вновь ухудшились. Но не все потеряно, утверждается в отчете Международной кризисной группы (ICG) «Выход из тупика в Нагорном Карабахе».

«Узкое окно возможностей, позволяющее вдохнуть жизнь в умирающий мирный процесс, … рискует закрыться, – говорится в отчете. – Ереван и Баку следует проявить мудрость и действовать быстро».

ICG фокусируется на трех наиболее острых и деликатных вопросах, связанных с конфликтом: а) как быть с территориями вокруг Нагорного Карабаха, оккупированными армянскими силами; б) с потенциальной международной миротворческой или наблюдательной миссией в регионе; в) с окончательным статусом самого Карабаха.

Хотя о содержании прошлогодних переговоров между лидерами и министрами иностранных дел двух стран известно немного, вряд ли они по существу обсуждали решение какого-либо из этих вопросов. Но в отчете говорится о некоторых потенциальных договоренностях, которые могли бы быть достигнуты или, по крайней мере, которые можно обсудить.

Что касается оккупированных территорий, ICG предлагает проект соглашения, согласно которому армянская сторона должна ввести мораторий на расширение поселений, если Азербайджан согласится прекратить судебные иски из-за поселений в международных инстанциях.

В качестве справочной информации в докладе отмечается устойчивый рост развития оккупированных территорий, в частности рост сельского хозяйства, несмотря на отсутствие инфраструктуры.

«Девять лет назад, когда мы впервые приехали, мы работали только на 150 гектарах земли, – сказал ICG анонимно один из поселенцев в районе Кубатлы. – Теперь же не осталось ни одного свободного участка».

Рост сельского хозяйства подталкивал чиновников де-факто правительства Карабаха к расширению границ поселений.

«Часть районов Джебраил и Физули, к югу и востоку от Нагорного Карабаха, в основном не заселены, возможно, отчасти из-за давления со стороны Еревана, который хотел сохранить возможность заключения мирного соглашения, в рамках которого можно было бы вернуть их под контроль Баку, – говорится в сообщении. – Однако растущая потребность в земельных участках привела к усилению решимости де-факто чиновников и населения Нагорного Карабаха сохранить контроль над этими районами. Даже те, кто когда-то рассматривал эти территории как предмет торга, теперь хотят удержать их».

Поселения практически не обсуждались на переговорах. Азербайджан обеспокоен тем, что любая сделка по ним может быть истолкована как фактическое их признание, в то время как армянская сторона оказалась между националистическими силами, которые хотят расширить поселения, и признанием того, что мирное соглашение, скорее всего, потребует их возвращения Азербайджану.

«Для официальных лиц Армении, пессимистично настроенных по отношению к мирным переговорам и убежденных в том, что они ни к чему не приведут, предпочтительнее избегать любых дискуссий о поселениях и, таким образом, позволить им расширяться дальше, откладывая решение по их судьбе, нежели пытаться решить вопрос сейчас», – говорится в отчете.

Что касается миротворческого вопроса, то ни одна из сторон не горит желанием привлечь иностранные силы, хотя, очевидно, это будет необходимо в случае достижения мирного соглашения и нарушения сложившегося деликатного статус-кво. Армяне опасаются, что миротворческие силы лишат их монополии на контроль над Карабахом и прилегающими территориями, а азербайджанцы – что миротворцы укрепят статус-кво. Обе стороны также не доверяют намерениям России – единственного государства, которое может быть заинтересовано в предоставлении соответствующих сил.

ICG предлагает предпринять некоторые скромные шаги для начала обсуждений по данной проблеме: восстановить работу венской Группы планирования высокого уровня ОБСЕ, которой было поручено разработать решения по поддержанию мира, но чья деятельность в последние годы застопорилась; и активизировать работу небольшой миссии ОБСЕ по наблюдению на местах.

Самым сложным вопросом является статус Нагорного Карабаха, в отношении которого обе страны занимают все более бескомпромиссные позиции: каждая из сторон настаивает на том, что она должна иметь суверенитет над территорией. Но ICG указывает на некоторые поводы для оптимизма, например, новое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что любое решение конфликта должно быть приемлемым как для азербайджанцев, так и для армян, а также некоторые закулисные дискуссии в Баку о видах автономии, которую они готовы предоставить населенному армянами Карабаху, если он вернется к Азербайджану.

Представители ICG побеседовали с политиками в Баку о том, какие параметры Азербайджан может предложить, и выяснили, что они «видят в будущем Нагорный Карабах, власти которого:

могут отклонять указы или законы Баку, связанные с самоуправлением в регионе;

имеют высокий уровень самоуправления, в том числе в сфере образования и культуры, здравоохранения, в некоторых отраслях экономики, в правоохранительных органах, почтовых и других службах;

подчиняются судебной и таможенной системам Азербайджана;

могут создавать экономические представительства в зарубежных странах;

имеют возможность принимать участие в выработке внешней политики и политики безопасности (но не иметь права вето на политику Азербайджана в этих областях);

будут поддерживать демилитаризованную зону без вооруженных сил внутри региона».

Эти условия вряд ли очень понравятся армянам. Тем не менее, «их можно рассматривать как желание обсуждать, а не воевать, – отмечает ICG. – Тот факт, что Баку выдвигает идеи, может как минимум создать пространство для дискуссий по вопросам управления и безопасности в Нагорном Карабахе». В то же время, учитывая щекотливость темы, «даже обсуждения по этим вопросам были бы большим шагом вперед, и, вероятно, необходимо проводить их сначала по полуформальным или неформальным каналам».