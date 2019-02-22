Новый подход к облику российских городов

Оригинал данной статьи был опубликован в рамках проекта сайта OZY «Вокруг света». С другими материалами проекта можно ознакомиться здесь.

Каждый раз, путешествуя по России, Варвара Мельникова сталкивается с напоминаниями, так или иначе связанными с ее отцом. На протяжении всей своей карьеры инженер-конструктор десятилетиями помогал строить мосты, в том числе, по ее словам, мост в Хабаровске, изображение которого помещено на 5000-рублевой банкноте. Даже находясь за границей, например, в Ташкенте, Мельникова прогуливалась по тротуару, построенному ее отцом.

Так что, можно сказать, что тяга к преобразованию городов у нее в крови. Будучи генеральным директором Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» – ведущего исследовательского центра в области урбанистики, – 38-летняя Варвара обеспечивает слаженную работу по популяризации и развитию дисциплины в России, одновременно пытаясь превратить Москву в мировой центр градостроительства. И пока все удается: институт вновь пробудил интерес россиян к урбанистике и привлекает иностранных студентов и исследователей, которые приезжают в «Стрелку», чтобы обменяться идеями и расширить свои знания. «Благодаря нам урбанизм набирает популярность в этой стран», – говорит Мельникова.

В зависимости от угла зрения Россия – лучшее или худшее место для изучения проблем устройства городской среды. В наши дни три четверти населения страны проживает в городах – примерно половина из них была построена в советское время для реализации плановой модели экономики, а это значит, что многие населенные пункты были возведены вокруг отдельных заводов, предприятий или отраслей производства. Получившие название «моногорода», они в совокупности стали движущей силой коммунистической сверхдержавы, но позднее, после ее крушения, они погрузились в социально-экономический кризис. Даже в крупных городах, таких как Москва, где внушительные сталинские постройки связывают широкие проспекты, социалистическое архитектурное наследие совершенно отчетливо дает понять, что на первом месте сильное государство, а интересы людей – где-то на втором плане.

Но вот наступили 1990-е. Пришедший на смену коммунистического строя реакционный капитализм оставил свой след на городах в виде множества хаотично установленных киосков, рекламных щитов и других безвкусных сооружений, которые сильно диссонировали с окружающей их обстановкой. Исследователь архитектуры Оуэн Хатерли (Owen Hatherley) описывает «очень, очень странное противоречие» между этими двумя линиями развития, ознаменованными «историей тотального контроля и последовавшим за ней совершенно анархическим настоящим».

Однако, невзирая ни на что, капитализм укоренялся и в итоге породил что-то вроде среднего класса, стремящегося вести западный образ жизни. Помимо качественной еды и дизайнерских товаров это также означало пригодные для жизни города. Именно в этом контексте Мельникова способствовала открытию «Стрелки» в 2009 году. Основной целью института было вовлечь Россию в зарождающуюся глобальную дискуссию об урбанизме – большей частью путем убеждения россиян критически подойти к вопросу о том, как они могли бы сделать свои собственные города лучше, – а также сосредоточить эту дискуссию на Москве.

Она объединила силы с всемирно известным голландским архитектором Ремом Колхасом (Rem Koolhaas), который разработал пятимесячную образовательную программу, нацеленную на подготовку новых кадров среди российских и международных урбанистов в сфере новейших теорий отрасли. С тех пор «Стрелка» реализует магистерскую программу по высокотехнологичному урбанистическому дизайну совместно с престижным Московским национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». На сегодняшний день около 400 студентов прошли обучение по различным программам института. Вместе с тем издательский дом «Стрелки» выпускает цифровые продукты от международных авторов по архитектуре, дизайну и теории. «Масштабы их работы впечатляют, – говорит Михал Муравский, антрополог архитектуры Школы славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона, – и уровень сложности их работы не укладывается в голове».

Помимо традиционных образовательных программ, институт также проводит публичные лекции, направленные на то, чтобы сделать высококонцептуальные или узкоспециализированные темы более доступными для простых городских жителей. К примеру, такие неинтересные темы, как управление отходами или водными ресурсами. «Но если вы рассказываете об этом на уровне простых обывателей, например, с точки зрения влияния на здоровье людей и их детей, – говорит Мельникова, мать двоих детей, изучавшая бумажную архитектуру в университете, – тогда, конечно, эта тема вызывает совершенно другой интерес и становится актуальной». Институт настолько плотно вплетен в культурное полотно Москвы, что функционирующие при нем бар и кафе также служат местом постоянных встреч для интеллектуалов и завсегдатаев вечеринок.

Но консультационная деятельность института, возможно, стала наилучшим воплощением прогрессивных идеалов «Стрелки» в реальные результаты. Первым реализованным им крупным проектом стала реконструкция парка Горького в Москве в 2011 году, который из городской пустыни и обиталища наркоманов превратился в живописное место для семейного отдыха, ставшее главным символом преобразования города. В 2012 году было создано КБ «Стрелка» – ведущее конструкторское бюро, которое выполняет функции стратегического консалтингового подразделения института, возглавляемого одним из его самых первых выпускников (Мельникова является соучредителем, но бюро практически функционирует автономно). КБ «Стрелка» способствовало восстановлению множества общественных мест в дюжинах российских городов, получив особо широкое признание благодаря своему участию в модернизации улиц и площадей Москвы и придании им европейского стиля.

И все же в конечном счете задача Мельниковой заключается в том, чтобы разъяснять решающую роль общественных пространств и инфраструктуры в формировании будущего города. Вот почему она потратила столько усилий, чтобы превратить «Стрелку» в «очень влиятельное, узкоспециализированное интеллектуальное пространство», где основное внимание уделяется творческому подходу к устранению существующих городских проблем.

По словам Бенджамина Браттона (Benjamin Bratton), директора Центра дизайна при Калифорнийском университете в Сан-Диего, «Стрелка» под руководством Мельниковой стала «одной из самых передовых и важных платформ урбанистического дизайна в мире». В теории, добавляет он, комплексный подход института, направленный на совмещение классических методов образования с публичными лекциями и консалтингом в пределах одной структуры, по идее работать не должен. «Но он определенно работает, и главная причина тому – Варвара», – говорит Браттон, который также является руководителем постдипломной программы института – «Новая норма» (The New Normal).

Однако есть что-то несообразное в развитии центра урбанистического дизайна в столице страны, которая все еще пытается преодолеть другой деструктивный элемент советского наследия – бюрократию. Это проблема, с которой Россия сталкивается на протяжении веков, не говоря уже о коррупции, по уровню которой страна занимает 135-е место из 180 стран в последнем рейтинге восприятия коррупции, опубликованном Transparency International.

Но эмоциональная и умная Мельникова, непринужденно рассказывающая об опыте других городов мира, таких как Лос-Анджелес и Берлин, настроена оптимистично. Во время участия во Всемирном экономическом форуме она узнала от своих коллег с аналогичным опытом, что немногим странам легко дается введение новшеств. Главная задача, по ее словам, состоит в том, чтобы найти людей с такой же жаждой перемен. «Если человек хочет что-то сделать, независимо от того, является ли он строителем, менеджером, инженером или министром, он будет работать с вами сообща, чтобы найти возможность это сделать».

«Во всяком случае, в Москве хватает энтузиастов, – говорит она. – Просто прогуляйтесь по новым гламурным публичным местам и убедитесь сами».