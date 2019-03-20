Новый президент Казахстана

Личность человека, которому уходящий президент Нурсултан Назарбаев доверил занять свой пост, хорошо известна тем, кто следит за политическими событиями в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев, которому сейчас 65 лет, должен вступить в новую должность в полдень 20 марта. Он пользуется уважением не только в Казахстане, но и на международной арене.

После обретения Казахстаном независимости он занимал ряд высоких дипломатических постов, включая должность министра иностранных дел в 1994-1999 годах. Затем он на три года – в 1999-2002 гг. – пересел в кресло премьер-министра, но в 2003 году снова вернулся на пост главы МИДа, на котором пребывал до 2007 года.

Период с 2007 по 2011 год Токаев провел на внутриполитической арене, занимая должность председателя верхней палаты парламента.

Затем, в 2011-м, ему снова довелось применить свои познания в сфере дипломатии, когда он стал гендиректором ООН в Женеве и заместителем генерального секретаря ООН.

Как отметил тогда генсек ООН Пан Ги Мун, выбор пал на Токаева по причине его «богатого опыта работы на высшем правительственном уровне» и понимания им тонкостей дипломатических переговоров по вопросу разоружения.

В октябре 2013 года он вернулся в казахскую политику, снова возглавив Сенат. Пост председателя верхней палаты – не простое место, т.к. занимающий его человек автоматически становился преемником в случае внезапного ухода Назарбаева.

Благодаря полученному им образованию (он учился в МГИМО в первой половине 1970-х годов), а также работе в советских дипмиссиях за рубежом, в том числе в Сингапуре, Токаев говорит на нескольких языках. В отличие от Назарбаева, который, насколько известно, владеет лишь казахским и русским, Токаев также говорит по-английски и по-китайски, и немного по-французски.

Если ничего не изменится, он будет возглавлять государство как минимум до следующих президентских выборов, которые должны состояться не позднее декабря 2020 года.