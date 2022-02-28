Обвал рубля ударил по валютам стран Центральной Азии

Урон, который международные санкции наносят рублю, в той или иной степени вызывает панику на валютных рынках Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — стран, экономические системы которых тесно связаны с российской. Узбекистан, судя по всему, пока держится.

Эта нестабильность возникла в то самое время, когда эти страны, в число которых входят некоторые из самых верных стратегических партнеров России, пытаются вновь вернуться к нормальной жизни после хаоса, вызванного пандемией COVID-19.

Официальные лица Казахстана призвали общественность не поддаваться панике, но это, возможно, привело к прямо противоположному результату.

«Нужно смотреть за развитием событий. Сейчас курс, возможно, будет волатильный, — сказал, как сообщает новостной веб-сайт «Vласть», 28 февраля на заседании парламента замминистра национальной экономики Тимур Жаксылыков. — Сейчас лучше не делать никаких поспешных ошибочных движений».

Однако раньше в тот же день Национальный банк объявил, что откладывает начало валютных торгов на местной фондовой бирже на несколько часов в порядке предосторожности.

«Эти меры носят временный характер и приняты в условиях высокой неопределенности, чтобы минимизировать давление со стороны внешних геополитических условий на валютный рынок», — говорится в пресс-релизе регулятора, но также отмечается, что в случае сохранения неопределенности отсрочка может быть продлена.

Розничные банки принимают односторонние меры по предотвращению массового изъятия вкладов. Один из них, Jusan Bank, прекратил выдачу клиентам средств, хранящихся на счетах в иностранной валюте. Другой, местный филиал Сбербанка, крупнейшего российского банка, по некоторым сообщениям вообще не выдает клиентам никаких денег, хотя сам банк в общении с клиентами утверждает, что это не так.

К середине дня 28 февраля Национальный банк установил обменный курс доллара на уровне 467 тенге; в середине прошлой недели доллар стоил около 430 тенге. На деле купить иностранную валюту в большинстве обменных пунктов в Алматы и Нур-Султане, двух главных городах страны, было практически невозможно. Однако к концу дня некоторые пункты в Алматы меняли доллары по курсу в 500 тенге.

Обмен денег был сходным образом затруднен и в Узбекистане. Представитель одного из крупнейших банков страны, Turon Bank, сказал Eurasianet.org, что торги были временно остановлены, но должны возобновиться 1 марта.

Другой узбекский банк, «Ипак Йули», объявил, что, по неким «техническим причинам», временно приостанавливает пересылку денег через российскую компанию денежных переводов «Юнистрим». Также временно приостановлены переводы через Сбербанк, говорится в сообщении «Ипак Йули».

Такое же объявление о платежах через приложение «Сбербанк Онлайн» сделал еще один крупный банк страны, Hamkorbank.

Существенные резервы Узбекистана должны дать ему достаточно надежную защиту от резких колебаний. По состоянию на 1 января Центральный банк имел в своем распоряжении 361 тонну золота, стоимость которого оценивалась в 21 млрд долларов. Кроме того, у него были валютные запасы на сумму 13 млрд долларов.

Национальная валюта Кыргызстана — сом — как правило, падает и растет синхронно с рублем. Последствия роста курса доллара в России сразу же стали видны по курсам, которые предлагают пункты обмена валюты в Бишкеке. Рано утром некоторые из них предлагали купить доллары по цене около 93 сома. К обеду курс резко подскочил почти до 100. Официальный курс был установлен на уровне 89,1 сома за доллар.

Национальный банк Кыргызстана попытался преуменьшить более широкомасштабные последствия, которые могут иметь санкции, наложенные на финансовую систему России.

«Большинство коммерческих банков в Кыргызской Республике подключены к системе SWIFT либо через Национальный банк, либо напрямую, так что [не существует риска, что] отключение России от SWIFT затронет отдельные банки», — говорится в заявлении бишкекского регулятора.

70-летняя пенсионерка из Бишкека Гульжан Абдрахманова сказала Eurasianet.org, что ожидает от этих возмущений тяжелых последствий, так как ее семья получает все доходы в сомах. Обесценивание национальной валюты будет сильным ударом для самых уязвимых жителей этой зависимой от импорта страны.

«Продукты и все остальное каждый год становятся дороже, а пенсии не увеличиваются. Моя [месячная] пенсия — 7000 сомов [74 доллара]», — сказала Абдрахманова.

Хуже всего придется тем, кто живет на заработки родственников, работающих в России.

Сотрудница больницы в Бишкеке сказала Eurasianet.org на условиях анонимности, что ее месячная зарплата составляет всего 4300 сомов (45 долларов). Поэтому ее муж был вынужден уехать на поиски работы в Россию.

«Я слежу за обменным курсом, потому что муж в Москве. Я очень беспокоюсь. Теперь ему не имеет смысла там работать. У него восьмимесячный контракт на работу водопроводчиком. Ему там трудно, но он надеется, что ситуация нормализуется», — сказала она.

Не уменьшило нервозности и обращение к общественности, с которым выступил 28 февраля президент Садыр Жапаров.

«Наша страна переживает трудности в связи со значительным повышением цен на энергоносители. Значительно выросли цены на муку и другие злаки. Все это происходит в то время, когда наша экономика еще не оправилась от пандемии коронавируса», — сказал он.

Что же касается входящей в штопор национальной валюты, Жапаров посоветовал гражданам покупать на сомы золото.

«Стоимость любой валюты всегда уменьшается. Стоимость нашего золота постоянно растет. Так что те из наших граждан, у кого есть деньги, могут покупать у Национального банка золото в любых количествах, слитками, весящими от 1 грамма до 13 килограммов», — сказал он.

В Таджикистане сомони потерял 35 процентов стоимости относительно российского рубля с тех пор, как Россия на прошлой неделе решила признать независимость двух отколовшихся территорий на юго-востоке Украины. Это важно, потому что около трети экономики страны приходится на переводы, посылаемые в рублях и получаемые в Таджикистане в сомони.

Покупка и продажа валюты в Таджикистане были ограничены и в обычное время. В 2016 году финансовый регулятор распорядился закрыть все неофициальные пункты обмена валюты. С тех пор операции по обмену иностранной валюты могли производить только банки. За любые валютные операции вне банков предусмотрено наказание — до девяти лет тюремного заключения.

Теоретически банки по-прежнему готовы продавать до 100 долларов в твердой валюте по курсу 11,30 сомони за доллар. Цена доллара на черном рынке ближе к 11,50 сомони. В течение последней недели курс доллара оставался относительно стабильным. Таджикские семьи будут пристально следить за любыми резкими изменениями.

Хамза, 26-летний трудовой мигрант из Таджикистана, живущий сейчас в Санкт-Петербурге, сказал Eurasianet.org, что обычно после оплаты собственных расходов — в которые входит плата за разрешение на работу, жилье и еду, — ему удавалось отправлять домой по 14 000 рублей в месяц. В начале года, когда курс доллара был около 75 рублей, это приблизительно соответствовало 190 долларам. Но к началу этой недели доллар существенно превысил уровень 100 рублей, и этот рост еще может продолжится, а с ним и падение стоимости переводов Хамзы.

«Этих денег мне хватало, чтобы прокормить двоих детей, жену и мать. Если нужно было срочно купить одежду, хватало и на это. Посылать им больше я не мог», — сказал Хамза.