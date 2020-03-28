Обзор антикризисных мер в Центральной Азии и на Кавказе

Выражение «идеальный шторм» сейчас у всех на устах. В странах бывшего СССР для этого есть основания. По региону сильно и неожиданно ударили сразу две напасти: обрушение деловой активности из-за нового коронавируса и одновременное падение цен на нефть из-за ценовой войны между крупнейшими мировыми производителями – Саудовской Аравией и Россией.

Каждый год миллионы трудовых мигрантов из Армении, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана отправляются в Россию, откуда отправляют домой миллиарды долларов в виде денежных переводов, которые поддерживают хрупкие экономики стран-получателей. Когда зависящая от нефти российская экономика испытывает трудности, первыми это ощущают именно эти люди.

Другие бывшие советские республики, такие как Азербайджан и Казахстан, сами являются производителями нефти и газа. Но их бюджеты сверстаны из расчета свыше 55-60 долларов за баррель нефти, а не 20-30 долларов как в этом месяце.

В данной статье мы рассмотрим антикризисные меры в Центральной Азии и на Кавказе, а также первые признаки ширящегося в регионе экономического кризиса.

В Казахстане был обнародован антикризисный пакет на 10 млрд долларов.

Меры концентрируются на поддержке частного сектора путем предоставления более дешевых кредитов, налоговых льгот, сокращения числа проверок и содействия занятости.

В своем выступлении 24 марта президент Касым-Жомарт Токаев заявил о приостановлении выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам малого и среднего бизнеса до 15 июня. Также МСП объявлены налоговые каникулы сроком до трех месяцев. Кроме того, будут снижены налоги с продаж на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.

Резервный фонд, из которого в рамках уже существующих государственных программ выделяются кредиты на производство товаров первой необходимости, увеличили с 600 млрд тенге (1,5 млрд долларов) до 1 трлн тенге.

Согласно существующей Дорожной карте занятости, на реализацию инфраструктурных проектов, включая водохранилища и дамбы, ранее было выделено 300 млрд тенге. По словам Токаева, теперь эта сумма будет увеличена до 1 трлн тенге, что позволит обеспечить работой 250 тыс. человек.

За последние две недели тенге обесценился примерно на 14%. 23 марта Токаев обязал находящиеся под управлением государства предприятия продавать свою экспортную выручку на валютном рынке страны.

В Узбекистане правительство предупредило, что кризис может замедлить рост ВВП на 1,8%. МВФ ранее прогнозировал рост ВВП в 2020 году на 6%.

С целью недопущения подобного развития событий президент Шавкат Мирзиёев утвердил антикризисный пакет на сумму 10 трлн сумов (1 млрд долларов), в котором делается акцент на четырех пунктах: сдерживании распространения коронавируса, поддержке бизнеса и занятости, расширении мер социальной защиты населения и обеспечении непрерывного функционирования финансового сектора.

Мерами, ориентированными на бизнес, предусматривается широкий спектр налоговых льгот, которые будут действовать с 1 апреля по 1 октября. Налоговые органы не будут назначать пени предприятиям, испытывающим трудности с уплатой налогов на недвижимость, землю и использование водных ресурсов. В большинстве случаев налоговые проверки будут приостановлены до января 2021 года.

Как и в соседнем Казахстане, в Узбекистане выделяют дополнительные средства на программу строительства инфраструктуры. В частности, только на строительство и ремонт дорог потратят 1 трлн сумов. Еще 500 млрд сумов выделено на системы водоснабжения и канализации, 500 млрд – на медицинские учреждения, и 800 млрд – на школы и «прочие социальные объекты».

Ташкент заявляет, что не ожидает девальвации сума, который власти поддерживают при помощи регулярных продаж иностранной валюты, вырученной за счет добываемого в стране золота и других драгметаллов. Новостное агентство «Рейтер» сообщило, что центральный банк в этом году планирует продать на 30% больше иностранной валюты, чем в прошлом.

В Таджикистане Министерство экономического развития и торговли 18 марта опубликовало пресс-релиз, в котором сообщалось, что оно разрабатывает меры по «предотвращению и снижению воздействия возможных внешних рисков на национальную экономику».

Однако эта стратегия – лишь слегка пересмотренная версия уже существующей дорожной карты под названием «План мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику». По мнению экспертов, этот принятый до начала пандемии короновируса план был разработан для того, чтобы убедить иностранных доноров расстаться с бóльшим количеством средств для поддержки таджикского бюджета.

В пресс-релизе не упоминаются конкретные меры или цифры, и лишь отмечается, что правительство проводит политику, направленную на «обеспечение макроэкономической стабильности» и «эффективное использование средств» государственного бюджета. В документе также упоминаются определенные успехи реализуемой программы импортозамещения – в частности, что в январе-феврале этого года производство мяса птицы достигло 4 357 тонн, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство яиц выросло в 1,5 раза, а производство рыбы почти утроилось.

Министерство экономического развития и торговли 20 марта заявило, что Всемирный банк обязался выделить стране 11,3 млн. долларов на защиту от внешних экономических потрясений.

Кыргызстану удалось получить от Международного валютного фонда 120,9 млн долларов, что поможет частично покрыть разрыв в платежном балансе и высвободить ресурсы на дополнительные расходы на здравоохранение. Кыргызстан стал первой страной в мире, которой МВФ выделил чрезвычайную помощь в связи с COVID-19.

МВФ заявил 26 марта, что Кыргызстан столкнулся с разрывом в платежном балансе в размере около 400 млн долларов в результате пандемии COVID-19, которая, помимо прочего, стала одной из основных причин резкого падения цен на нефть – товара, от которого сильно зависит российская экономика.

В России живут и работают сотни тысяч граждан Кыргызстана (и Таджикистана), которые отправляют заработки домой своим семьям. Во время предыдущих кризисов наблюдалось резкое сокращение подобных денежных переводов.

Заместитель премьер-министра Эркинбек Асрандиев сказал журналистам 26 марта, что правительство еще не завершило разработку антикризисного плана, который будет направлен на защиту уязвимых слоев населения и поддержку бизнеса. По его словам, план будет обнародован в ближайшее время, но в него постоянно вносятся коррективы по мере развития ситуации.

МВФ заявил, что пока, учитывая обстоятельства, не будет требовать от Бишкека ограничения расходов.

«Временный рост бюджетного дефицита целесообразен при условии, что он может быть полностью профинансирован за счет донорских средств, – сказали в МВФ. – В краткосрочной перспективе приоритетом является защита расходов на здравоохранение и создание потенциала для увеличения расходов на здравоохранение и других расходов после оценки полного воздействия мер по смягчению последствий. В среднесрочной перспективе, когда кризис спадет, уровень дефицита бюджета необходимо будет снизить до более низких показателей».

Южный Кавказ

На фоне удара, который коронавирус нанес международному сообщению, Грузия быстро приняла план стимулирования туристического сектора. Данным пакетом, обнародованным 13 марта и оцениваемым в 1 млрд лари (около 290 млн долларов на момент публикации статьи), предусматривается реализация инфраструктурных проектов и освобождение связанных с поездками предприятий от уплаты налогов на недвижимость.

Правительство заявляет, что теперь намерено разработать более общий план. Министр экономики Натия Турнава сказала, что он будет концентрироваться на двух направлениях: поддержке предприятий, которые продолжают платить работникам, и помощи трудящимся, потерявшим работу. План будет обнародован «очень скоро», сказала она 26 марта.

Грузинский лари оказался одной из наиболее пострадавших валют в регионе: в марте его курс упал на 20%, несмотря на то, что центральный банк продал 100 млн долларов.

Армения 26 марта также обнародовала пакет мер стимулирования. Правительство не назвало общую сумму, которую оно планирует потратить, но предложило каждой фирме целевые субсидии до 500 млн драмов (около 1 млн долларов) на выплаты заработной платы (до 500 тыс. драмов в месяц на сотрудника), уплату налогов, покупку сырья (армянского производства) или импорт оборудования для налаживания производства товаров в Армении. Деньги начнут выдавать уже с 1 апреля, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Азербайджан объявил 19 марта, что потратит 1 млрд манатов (591 млн долларов) на смягчение экономических последствий коронавируса, добавив при этом, что детали плана еще прорабатываются. Неделю спустя было проведено собрание рабочей группы (посредством видеоконференции) для обсуждения реализации плана, но информации по его поводу все равно почти нет. Члены рабочей группы заявили, что проведут углубленный анализ отчетов хозяйствующих субъектов, чтобы определить ущерб экономике. Экономист Губад Ибадоглу сказал, что план далеко не соответствует потребностям страны, а коррупция будет препятствовать распределению обещанных правительством средств.

Министр экономики Микаил Джаббаров сказал, что были определены 12 секторов, требующих особого внимания, включая туризм, развлечения, транспорт и торговлю.

Национальная валюта Азербайджана, манат, привязана к доллару. Поддерживать привязку позволяют регулярные валютные интервенции центрального банка и суверенного фонда благосостояния: на сегодняшний день на эти цели было потрачено более 1 млрд долларов. Тем не менее, наблюдается повышенный спрос на доллары со стороны населения, которое помнит две болезненные девальвации в 2015 году.