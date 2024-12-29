Обзор дезинформации в Казахстане

В данном обзоре: новый виток конспирологических теорий о вакцинации и дезинформация о вспышке вируса в Китае, сатирическая новость о легализации однополых браков в Казахстане, зомби-фейк об американских биолабораториях, мошеннические схемы и фейки о выплатах.

Корь и псевдозащита

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, в Казахстане вновь стали популярными фейки, получившие массовое распространение во время пандемии Covid-19. Нередко зомби-фейки кочуют из одной страны в другую и имеют международный масштаб распространения.

В соцсетях казахстанцы стали активно рекомендовать друг другу вместо вакцинации от кори, вспышка которой наблюдается в стране, употреблять глистогонные препараты, якобы поднимающие иммунитет, увеличить потребление различных БАДов и даже одеваться во всё красное. Одновременно антиваксеры подвергают сомнению безопасность использующейся ныне вакцины.⠀

Государство реагирует на деструктивную деятельность антивакцинных движений активной агитацией за прививки, утверждая, что «специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения от такой грозной инфекции – это только вакцинация», и добавляя, что используемые ныне прививки полностью проверены и безопасны. Кроме того, по недавнему заявлению Манар Смагул, председательницы Национального центра общественного здравоохранения РК, лица, публикующие информацию, противоречащую официальным научным данным, могут быть привлечены к ответственности.

Китайский вирус-мутант и кликбейтные заголовки

Фейки об опасных вирусах из Китая, распространяющиеся на фоне сезонной вспышки острых респираторных вирусных инфекций, переживают своего рода ренессанс. В начале пандемии в 2019 году подобные нарративы вызвали вспышку языка вражды и синофобии по всему миру, в том числе и в Казахстане и стали началом эпохи инфодемии.

С начала декабря некоторые медиа и паблики активно публикуют новости с кликбейтными заголовки о появлении нового вируса-мутанта из Китая. Интересно, что новость сначала появилась в российских СМИ, а потом ее стали распространять казахстанские медиа. Вот только ряд заголовков:

Контент-анализ данных публикаций показал, что заголовок статей не соответствует содержанию: в самих материалах нет подтверждения нового штамма вируса. В статьях приводится версия об активном росте респираторных инфекций, который регистрируется в Китае уже с мая 2023 года.

И сами новостные источники, и врачи отмечают, что повышение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями у детей в Китае связано с хорошо известными возбудителями – аденовирусом, РСВ (респираторно-синцитиальным вирусом) и микоплазмой. Резкий рост количества заболевших связывают, с одной стороны, с сезонностью — на осенне-зимний период всегда приходится пик заболеваемости инфекциями дыхательных путей. А с другой, тем, что в Китае достаточно долго держались противоковидные ограничения, из-за чего у маленьких детей, которые провели большую часть своей жизни в условиях ограниченного контакта внешними с патогенами, просто не успел сформироваться иммунитет.

Вероятно, на массовое распространение инфекций также повлияли праздничные мероприятия в конце сентября, когда в Китае отмечают Праздник середины осени. Традиционно в течение трех праздничных дней китайцы путешествуют, ходят в гости и посещают родственников. Еще одним отягчающим фактором заболеваемости пневмонией стала высокая устойчивость китайских штаммов бактерий микоплазмы к антибиотикам.

Биолаборатории Пентагона

Новый виток распространения получил зомби-фейк о «биолабораториях Пентагона» в Казахстане. В первой половине декабря в Сети стали распространяться сообщения с практически идентичным текстом (1, 2, 3) об открытии в 2025 году лаборатории уровня BSL-4 в посёлке Гвардейский в Кордайском районе Жамбылской области. Источники новости утверждают, что строительство лаборатории спланировано и профинансировано Пентагоном с целью создания и производства «генетического оружия против определенных этнических групп».

Об источниках финансирования, а также о других фактах, связанных со строящейся биолабораторией в посёлке Гвардейский, подробно рассказали в проекте Factcheck.kz еще в прошлом году, во время очередного возрождения зомби-фейка. В частности, фактчекеры отметили, что вопрос финансирования обсуждался в 2021 году еще до начала строительства. Тогда бывший министр здравоохранения Алексей Цой сообщил журналистам, что расходы на строительство берет на себя государство. Пресс-атташе посольства США в Казахстане Тара Вос также опровергла информацию об участии Соединенных Штатов в строительстве лаборатории.

Что касается создания «генетического оружия», которое якобы будет избирательно поражать представителей определенного этноса, биологи однозначно заявляют (1, 2), что это исключительно антинаучная фантастика. Народов или этносов как генетически «чистых» групп не существует и выделить генетический маркер, который был бы у представителей какой-то одной национальности, невозможно.

Дезинформация и слухи о биолабораториях на территории Казахстана (а также Украины и Грузии) существуют в информационном пространстве уже много лет. В частности дезинформационные нарративы преследуют Центральную референс-лабораторию в Алматы с момента ее открытия. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину «американские биолаборатории» и якобы создаваемое там «бактериологическое, биологическое и генетическое оружие массового поражения» стали одной из основных тем кремлевской пропаганды.

Однополые браки для решения проблемы домашнего насилия

19 декабря портал сатирических новостей Qaznews24 выпустил сообщение о том, что в правительстве Казахстана обсуждают возможность разрешить однополые браки для женщин. Такую инициативу якобы предложили для снижения уровня бытового насилия. Несмотря на то, что в шапке профилей портала в соцсетях прямо указано, что Qaznews24 – информационное агентство сатирических новостей, несколько новостных порталов (1, 2) разместили у себя сообщение о «легализации браков среди женщин» как реальную новость, без каких либо уточнений о первоисточнике.

Низкое качество медиаграмотности у части населения и журналистов часто приводит к широкому распространению «скандальных» шуточных новостей из сатирических новостных агентств. В результате официальным лицам и учреждениям приходится опровергать завирусившиеся сообщения, а сами сатирические порталы подвергаются преследованию и блокировке за якобы «распространение заведомо ложной информации». Так создатель и автор Qaznews24 Темирлан Енсебек уже становился жертвой уголовного преследования за публикации шуточных новостей о Казахстанских реалиях, однако в сентябре 2022 года дело против него было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Мошеннические схемы

Во второй половине декабря государственный ресурс по борьбе с дезинформацией StopFake.kz заявил о появлении мошеннических роликов, в которых были использованы образы президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и премьер-министра Республики Алихана Смаилова. Оба ролика распространились в соцсетях.

По сообщению ресурса, первое видео представляет собой запись выступления Токаева на Евразийском экономическом форуме в мае этого года. В фейковой версии президент якобы рассказывает о программе финансовой помощи гражданам и о некой платформе, которая позволяет извлекать существенную прибыль из инвестиций в нефть и газ. На самом деле такой программы не существует, а на настоящей записи президент Токаев рассказывает об интеграции Казахстана в рамках развития ЕАЭС. Наложив на видеоряд фальшивый дубляж, мошенники создали рекламный ролик сомнительного инвестиционного сервиса.

В видео с премьер-министром Смаиловым политик якобы рассказывает о так называемом «комитете по возврату и компенсации украденных средств». Ролик сопровождает ссылка на сайт «комитета», где жертвам недобросовестных инвесторов якобы помогут вернуть деньги. Но сначала мошенники просят оплатить услугу по «возврату средств». Однако никакого «комитета по возврату и компенсации украденных средств» в Казахстане не существует, а оплатив «услугу» жертва больше не увидит и этих денег, пишет StopFake.kz, добавляя, что для создания видео скорее всего применялась технология дипфейк: инструмент Deepware определил вероятность использования технологии для генерации видео до 76%, а сервис DeepFake Detector показал 89% вероятности, что аудио было создано искусственным интеллектом.

Фактчекеры отмечают, что аналогичные схемы под видом помощи жертвам финансовых пирамид уже появлялись несколько лет назад в Казахстане и в России.

Также в Сети разошелся фейк о выплатах казахстанцам к концу 2023 года. На поддельной странице некоего «Компенсационного центра» утверждалось, что «под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге». И снова для большей убедительности пост сопровождался фотографией президента Казахстана. Кстати, центр с похожим названием – «Единый Компенсационный Центр «возврата невыплаченных денежных средств» уже появлялся с подобной мошеннической схемой еще в конце 2019 года.

Кроме того, в декабре в WhatsApp рассылалось видео о том, что злоумышленники могут легко украсть деньги с карты в общественном месте, просто поднеся к ней беспроводной терминал. Данное утверждение – большей частью правда.

Однако фактчекеры объяснили, что хотя данная схема возможна чисто теоретически, ее реальное исполнение очень маловероятно. Во-первых, POS-терминалы работают только на очень близком расстоянии. Во-вторых, терминал обязательно регистрируется на юридическое лицо, что максимально упрощает поиск злоумышленника. Тем не менее эксперты рекомендуют хранить карты в контролируемых вами зонах.