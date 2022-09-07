Обзор отношения в Казахстане и Кыргызстане к российской войне

Война, которую Россия ведет в Украине, ставит государства Центральной Азии в непростое положение. Через тридцать один год после обретения независимости Россия во многих случаях по-прежнему остается их ближайшим экономическим, военным и, как утверждают некоторые, культурным партнером. Однако ее нападение на другую бывшую колонию порождает опасения, что следующей на очереди может быть Центральная Азия.

Эти опасения сильнее всего выражены в Казахстане, единственной стране региона, имеющей сухопутную границу с Россией. Президент Касым-Жомарт Токаев ближе других региональных руководителей подошел к тому, чтобы назвать российское вторжение нарушением международного права; милиция преследует автомобилистов, на машинах которых появляется буква Z, символизирующая поддержку войны. Позиция Кыргызстана менее однозначна; Бишкек высказывается осторожно и в то же время всячески сигнализирует, что не собирается поддерживать Украину.

В то же время, хотя в Казахстане и Кыргызстане отмечались некоторые разрозненные антивоенные выступления, конкретных данных об отношении к этой теме общественности имеется мало.

Опрос общественного мнения, опубликованный 6 сентября организацией «Центральноазиатский барометр», дает представление о реакции региона на войну и о том, откуда получают информацию жители Центральной Азии. В июне этот базирующийся в Бишкеке исследовательский центр провел в Казахстане и Кыргызстане телефонный опрос, которым было охвачено около 1500 человек в каждой стране. (Исследование было проведено и в остальных трех странах региона, но в них его вопросы были не столь непосредственно сосредоточены на теме войны.)

Как и следовало ожидать, война не осталась незамеченной: 41 процент респондентов в Кыргызстане сказали, что «очень внимательно следят» за ходом войны, а еще 34 процента добавили, что следят за ним «довольно внимательно». В Казахстане эти цифры были сходными — 32 и 39 процентов.

В том, как именно уделяется это внимание, были отмечены резкие различия между разными возрастными группами.

В Казахстане 76 процентов респондентов в возрасте 19–29 лет считают основным источником международных новостей интернет; в Кыргызстане их доля составляет 82 процента.

Многие из представителей старших поколений по-прежнему смотрят государственное телевидение. Но даже для тех, кому за 60, интернет стал теперь крупнейшим источником международных новостей. (Разумеется, в интернете можно найти ничуть не меньше провоенной пропаганды. Кроме того, среди представителей старшего поколения — особенно в Кыргызстане — гораздо больше тех, кто смотрит российское телевидение.)

Это может объяснить тот факт, что 49 процентов респондентов в Кыргызстане считают виновниками войны Украину и/или Соединенные Штаты (14 процентов возлагают вину на Россию). А также отмеченную в Кыргызстане самую высокую долю тех, кто верит в будущую победу России.

В обоих государствах большинство говорит, что война оказывает на их страну «негативное воздействие».

Хотя этот вопрос был сформулирован довольно туманно, другие были нацелены на более углубленное понимание экономических проблем. Обе страны входят в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в результате чего экономика Казахстана и Кыргызстана ощущает последствия западных санкций, направленных против Москвы. Кроме того, еще до всплеска инфляции, вызванного войной, по карманам граждан в течение двух лет больно била пандемия.

29 процентов респондентов в Казахстане сказали, что экономика находится в лучшем или несколько лучшем состоянии, чем год назад; 46 процентов считают, что ее состояние ухудшилось. В то же время в Узбекистане большинство (67 процентов) заявило, что состояние экономики стало лучше, чем 12 месяцев назад. Респондентам в Кыргызстане этого вопроса не задавали, но зато их спрашивали о членстве в ЕАЭС: 60 процентов сказали, что вступление в эту организацию, упростившее для миллиона с лишним мигрантов поездки в Россию, оказало «благотворное влияние» на экономику.

Выступая в дискуссии, посвященной публикации результатов этого опроса, таджикский ученый Парвиз Муллоджанов связал позиции опрошенных с этими миграционными потоками, отметив, что у многих миллионов жителей Центральной Азии есть родственники, работающие в России. Он отметил, что в опросе не были отражены мнения этих трудовых мигрантов.

По словам Муллоджанова, тот факт, что столь многие в этом регионе считают виновником развязывания войны Украину, — это «признак того, что российская пропаганда по-прежнему остается сильной и влиятельной, даже в таких странах как Казахстан, который демонстрирует самое критическое [в Центральной Азии] отношение к событиям в Украине».