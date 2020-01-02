Обзор 2019 года на Eurasianet

В минувшем году в основной зоне фокуса Eurasianet.org были и сюрпризы, и застой, и медленно, но верно нарастающие тенденции.

Самым большим сюрпризом, судя по данным посещения сайта, стало неожиданное заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о своей отставке после почти 30 лет правления самой богатой страной в Центральной Азии. Гораздо меньше удивила последующая управляемая передача власти: бразды правления в сжатые сроки принял преданный своему шефу глава сената Касым-Жомарт Токаев, который первым делом переименовал столицу в Нур-Султан. Общественность отреагировала акциями протеста, которые продлились несколько месяцев, в результате чего появилось новое поколение гражданских активистов, однако серьезных перемен не произошло. В стране по-прежнему во многом диктует условия «Лидер нации» Назарбаев.

Застой – это про Туркменистан. Тщеславие Гурбангулы Бердымухамедова и неумелое управление экономикой превратили крупного газового производителя в слабое государство с длинными очередями за продовольствием. Многие жители пытались уехать из страны, но полиция снимала людей прямо с самолетов. В Туркменистане жарко, как в переносном, так и в буквальном смысле слова: один из самых тревожных в глобальном масштабе наглядных показателей – выброс метана из неисправного трубопровода на западе страны. По данным одного из исследований, экологические последствия выбросов «эквивалентны выхлопным газам миллиона автомобилей».

Что касается медленно, но верно нарастающих тенденций, пожалуй, самой значимой, хоть и не находящейся в центре внимания, тенденцией года была растущая роль экономики Китая в нашем регионе. От Еревана и Тбилиси до Бишкека и Нур-Султана китайский бизнес стал более заметным и укрепил свои позиции.

В Таджикистане сделки с китайцами заключаются практически без публичных обсуждений, кроме того, они непрозрачные. Китай заполняет пустую казну в нужный для президента Эмомали Рахмона момент: на 2020 год в Таджикистане назначен очередной тщательно отрепетированный спектакль – президентские выборы. Выдвинет ли он своего сына – мэра Душанбе Рустама Эмомали, – чтобы он занял его место?

В Кыргызстане Китай является как искусителем, так и спасителем, при этом находится под пристальным вниманием журналистов-расследователей. В прошлом месяце бывший премьер-министр был приговорен к 15 годам за получение взятки от Китая. Никто с китайской стороны не был вызван для дачи показаний. Этот страх задеть китайские интересы, например, осуществлением надлежащих проверок, когда в страну приходит китайская компания, подталкивает нуждающееся в финансовых вливаниях правительство к необдуманным решениям.

По мере роста китайских инвестиций усиливается беспокойство по поводу обращения с мусульманскими меньшинствами, живущими в приграничных районах Китая, такими как казахи и кыргызы. Лагеря перевоспитания в Синьцзяне и робкие высказывания правительств стран Центральной Азии по этому поводу помогают более четко сформулировать свои требования демонстрантам, возмущенным жесткой политикой в отношении своих соплеменников и опасающимся, что они окажутся в числе проигравших на фоне потока льющихся из Китая денег.

Еще одним проигравшим в этом году стал бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. После ссоры с им же выбранным преемником Сооронбаем Жээнбековым Атамбаев наблюдал, как его сторонники в правительстве один за другим лишались своих должностей и/или оказывались за решеткой. Эгоцентричный и вспыльчивый Атамбаев не уловил намека и начал оскорблять Жээнбекова, практически напрашиваясь на конфликт. Кульминацией ссоры стало ожесточенное столкновение с участием спецназа на территории резиденции бывшего президента под Бишкеком. В результате длившегося двое суток противостояния, во время которого один солдат был застрелен (возможно, самим Атамбаевым), экс-президент сдался.

Жээнбекову, впрочем, рано расслабляться. В настоящее время его правительство находится в эпицентре коррупционного скандала по поводу отмывания 700 млн долларов, который разразился после обнародования итогов журналистского расследования и привел к появлению нового мирного и утонченного протестного движения.

Армяне тоже не понаслышке знают о том, как вчерашний президент может закончить в тюрьме. Вскоре после прихода к власти Никола Пашиняна в 2018 году его правительство арестовало второго президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в насильственном подавлении в 2008 году акций протеста против избрания его преемника Сержа Саргсяна. Суд над ним начался в сентябре. В начале декабря пришел черед Саргсяна: ему было предъявлено обвинение в коррупции и запрещено покидать страну.

Судебные процессы не напугали критиков Пашиняна, которые считают, что он направил революционный импульс Армении в неверное русло и не сумел реализовать обещанные им кардинальные изменения. Сами эти процессы, в свою очередь, вызывают вопросы о независимости судебной системы.

Еще один региональный реформатор – Узбекистан – провел в декабре парламентские выборы. Хотя результаты никого не удивили, атмосфера дебатов ознаменовала собой новую веху в остававшейся закрытой на протяжении многих лет стране, одновременно повышая ожидания общественности в отношении нового состава парламента. По мере того как Узбекистан открывается миру, похоже, перед ним встает выбор: вступать или нет в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз. Москва не скрывает своего желания завлечь Ташкент в этот амбициозный (но неоднозначный) блок, в то время как Вашингтон дает понять, что всерьез обеспокоен этой ситуацией.

Этим летом Россия стала причиной внезапной активизации протестного движения в Грузии, после того как российский депутат, присутствовавший на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии, что было воспринято в качестве жеста, имеющего символическое значение. Когда демонстранты подвергли свое правительство критике за заискивание перед бывшей метрополией, поддерживающей сепаратистов, правящая партия «Грузинская мечта» ответила насилием. Затем власти пообещали пойти на уступки. После чего нарушили свое обещание. Воспользовавшись хаосом, Кремль усложнил для россиян поездки в туристическую Мекку Кавказа. Введенный Россией запрет на авиасообщение с Грузией действует до сих пор.

Политика в соседнем Азербайджане далеко не так динамична, хотя продолжающиеся экономические трудности в этой богатой нефтью стране могли бы привести к переменам в случае проведения честных выборов. Между тем широко обсуждаются перемены иного рода: в этом году Ильхам Алиев отправил в отставку нескольких высокопоставленных чиновников. Последовавший за этим государственный визит в Москву первой леди/вице-президента Мехрибан Алиевой породил слухи о том, что она может стать преемником своего мужа.

Некоторые из наших лучших материалов в этом году: