ОДКБ начинает вывод своих сил из Казахстана

13 января возглавляемая Россией Организация договора о коллективной безопасности начала вывод своих миротворческих сил из Казахстана. Одновременно правительство отменило в нескольких областях режим чрезвычайного положения.

Официальная церемония вывода войск прошла в Алматы, деловой столице страны, сильнее всего пострадавшей от беспорядков на прошлой неделе.

В тот же день власти Казахстана уточнили обвинения, предъявленные бывшему руководителю КНБ Кариму Масимову. Теперь он обвиняется в попытке насильственного захвата власти. В этом же обвиняются двое из его заместителей по КНБ, Ануар Садыкулов, который возглавлял службу специального назначения этого ведомства, и Даулет Ергожин.

В рамках развертывания контингента сил ОДКБ иностранные войска, в основном из России, но также из Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, охраняли стратегические объекты, в том числе правительственные здания, аэропорты и военные склады, в то время как казахские войска участвовали в так называемой антитеррористической операции. Всего в Казахстан прибыло 250 единиц военной техники и около 2000 миротворцев ОДКБ.

Официальной целью этой операции было устранение остатков вооруженных банд и мародеров, участвовавших в начавшейся 5 января волне погромов. Однако в последние дни местные жители не сообщали практически ни о каких беспорядках. Вновь заработали магазины и другие предприятия; закончилось введенное властями отключение интернета.

Произошедшие на прошлой неделе беспорядки вспыхнули через несколько дней после того, как 2 января в западном Казахстане начались мирные протесты. Даже когда толпы громили Алматы и некоторые другие города, в населенных пунктах по всему Казахстану, в том числе в городе Жанаозене, в котором и прошла первая демонстрация, продолжались мирные гражданские пикеты. Хотя в заявлениях властей подчеркнуто проводилось различие между мирными демонстраторами и толпами погромщиков, не всегда ясно, учитывается ли эта разница в продолжающихся мероприятиях по подавлению беспорядков. Многие журналисты сообщали, что были задержаны в первые дни января за освещение демонстраций.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение в Алматы, окрестностях города и западной Мангистауской области, а впоследствии распространил действие этого распоряжения, которое должно было оставаться в силе до 19 января, на всю страну. Но 13 января чрезвычайное положение было отменено в столице страны Нур-Султане, а также в Мангистауской и большинстве других областей. Оно по-прежнему действует в Алматы, а также в Алматинской и Жамбыльской областях.

Присутствие сил ОДКБ раскололо общественное мнение в Казахстане на два лагеря. Одни рады видеть, что войска способствуют восстановлению спокойствия, но другие возражают против самой идеи привлечения иностранных войск для подавления внутренних волнений. Кроме того, закрадываются сомнения в истинности многократных уверений Токаева, что виновниками насилия были некие базирующиеся за рубежом террористические группировки, о происхождении которых он не говорит ничего конкретного.

«Нужна причина [для обращения за помощью ОДКБ] — образ врага напавшего на Казахстан. — написал на своей странице в Facebook Азамат Майтанов, бывший редактор выходящей в Атырау газеты «Ак Жайык». — Для Центральной Азии в качестве врага хорошо подходят исламские террористы и религиозные радикалы».