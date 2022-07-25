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Опасность и красота Чернобыльской зоны отчуждения (фоторепортаж)

Уровень радиации оказался в три раза выше тех показателей, о которых ранее сообщало МАГАТЭ.

Текст и фотографии: Джереми Саттон-Хибберт Jul 25, 2022
Консультант по радиационной защите в «Гринпис Бельгии» Матье Соэт, будучи в составе команды «Гринпис», проводящей исследование в Чернобыльской зоне отчуждения, проверяет уровень радиации вокруг подорванного российского бронетранспортера, который был вывезен из главных ворот Чернобыльской зоны отчуждения после российской оккупации зоны в марте 2022 года. (Дитятки, Украина, 18 июля 2022 года). Консультант по радиационной защите в «Гринпис Бельгии» Матье Соэт, будучи в составе команды «Гринпис», проводящей исследование в Чернобыльской зоне отчуждения, проверяет уровень радиации вокруг подорванного российского бронетранспортера, который был вывезен из главных ворот Чернобыльской зоны отчуждения после российской оккупации зоны в марте 2022 года. (Дитятки, Украина, 18 июля 2022 года).

Работа в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вызывала самые разнообразные эмоции: обеспокоенность и осторожность, волнение и удивление, гнев и надежду.

Новый безопасный конфайнмент (построен в 2016) над разрушенным энергоблоком №4 на Чернобыльской атомной станции.
Новый безопасный конфайнмент (построен в 2016) над разрушенным энергоблоком №4 на Чернобыльской атомной станции.

В середине июля мне посчастливилось стать частью исследовательской команды «Гринпис Германии», которая совместно с украинскими учеными работала над измерением уровня радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее после вторжения туда российских военных.

Исследовательская команда «Гринпис Германии» проверяет уровень радиации на дороге неподалеку от оборонительных сооружений, построенных российскими военными, когда они находились в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в марте 2022 года. (Украина, 15 июля 2022 года)
Исследовательская команда «Гринпис Германии» проверяет уровень радиации на дороге неподалеку от оборонительных сооружений, построенных российскими военными, когда они находились в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в марте 2022 года. (Украина, 15 июля 2022 года)

Согласно заявлению «Гринпис», эксперты обнаружили, что уровень радиации в районах, где действовали российские войска, по меньшей мере в три раза превышает значения, предоставленные ранее Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В апреле международное агентство опубликовало данные, согласно которым уровни радиации оценивались как «нормальные», тем самым преуменьшив угрозу здоровью населения.

Консультанты по радиационной защите из «Гринпис Бельгии» извлекают образцы почвы для определения уровня радиоактивного загрязнения неподалеку от окопов и оборонительных сооружений, построенных российскими военными во время непродолжительной оккупации Чернобыльской зоны отчуждения.
Консультанты по радиационной защите из «Гринпис Бельгии» извлекают образцы почвы для определения уровня радиоактивного загрязнения неподалеку от окопов и оборонительных сооружений, построенных российскими военными во время непродолжительной оккупации Чернобыльской зоны отчуждения.

Специалист по вопросам радиационной безопасности «Гринпис» Ян Ванде Путте, участвовавший в исследовании, сказал: «Мы измерили уровни гамма-излучения внутри оставленных российскими войсками окопов, которые квалифицируются как низкоактивные ядерные отходы. Очевидно, что российские военные действовали в высокорадиоактивной среде, и это расходится с тем, о чем сообщает МАГАТЭ».

До вывода российских войск из региона в зоне отчуждения, по оценкам, находились сотни военнослужащих. Они построили ряд оборонительных сооружений, включая траншеи и блиндажи.

Консультант по радиационной защите из «Гринпис Бельгии» Ян Ванде Путте за работой по определению уровня радиоактивного загрязнения почвы на участке, где российские военные окапывались и строили оборонительные сооружения во время оккупации в марте 2022 года.
Консультант по радиационной защите из «Гринпис Бельгии» Ян Ванде Путте за работой по определению уровня радиоактивного загрязнения почвы на участке, где российские военные окапывались и строили оборонительные сооружения во время оккупации в марте 2022 года.

В ходе проведения мониторинга в зоне наша команда проезжала через кажущимися на первый взгляд идиллическими леса, облюбованные многочисленными бабочками и птицами, а в какой-то момент мы даже заметили большого орла. Но возникнувшее у нас чувство умиротворения омрачало осознание того, что вся эта красота загрязнена радиоактивными веществами.

Оператор БПЛА из «Гринпис Германии» Адриан Кауль готовит к полету аппарат с гамма-спектрометрическим датчиком EcoOwl неподалеку от окопов и оборонительных сооружений, построенных российскими военными во время непродолжительной оккупации Чернобыльской зоны отчуждения.
Оператор БПЛА из «Гринпис Германии» Адриан Кауль готовит к полету аппарат с гамма-спектрометрическим датчиком EcoOwl неподалеку от окопов и оборонительных сооружений, построенных российскими военными во время непродолжительной оккупации Чернобыльской зоны отчуждения.

В дополнение к стрессу, связанному с преодолением привычных угроз безопасности на Чернобыльской АЭС, команде пришлось столкнуться с новыми рисками, возникнувшими после ухода российских военных. Наша работа была ограничена из-за отсутствия карты минных полей, а также из-за вызванного при рытье траншей излучения.

Консультант по радиационной защите из «Гринпис Бельгии» Ян Ванде Путте (в центре) и его коллеги из «Гринписа» совещаются с Серхием Киреевым (справа), генеральным директором ГСП «Экоцентр» (которое отвечает за работу зоны отчуждения), во время обхода научных лабораторий Чернобыльского центра.
Консультант по радиационной защите из «Гринпис Бельгии» Ян Ванде Путте (в центре) и его коллеги из «Гринписа» совещаются с Серхием Киреевым (справа), генеральным директором ГСП «Экоцентр» (которое отвечает за работу зоны отчуждения), во время обхода научных лабораторий Чернобыльского центра.

«Миру следует осознать всю серьезность последствий радиационного воздействия на Чернобыльской АЭС, а это означает проведение исследований и сотрудничество ученых из разных стран. Все это оказалось под угрозой из-за войны России против Украины», – сказал Шон Берни, старший специалист по ядерным вопросам «Гринпис Германии».

Системные блоки компьютеров, поврежденные российскими военными после того, как они заняли офисные помещения «Экоцентра», расположенные неподалеку от Чернобыльской зоны отчуждения. Исследовательская команда «Гринпис» осмотрела научные лаборатории Чернобыльского центра, взяла образцы почвы на определение уровня радиоактивного загрязнения и зафиксировала ущерб, нанесенный в результате российской оккупации.
Системные блоки компьютеров, поврежденные российскими военными после того, как они заняли офисные помещения «Экоцентра», расположенные неподалеку от Чернобыльской зоны отчуждения. Исследовательская команда «Гринпис» осмотрела научные лаборатории Чернобыльского центра, взяла образцы почвы на определение уровня радиоактивного загрязнения и зафиксировала ущерб, нанесенный в результате российской оккупации.

«Ученые и сотрудники, осуществляющие крайне важный мониторинг радиационно опасных объектов, теперь оказались перед угрозой неизвестного количества российских фугасов и противопехотных мин, – добавил Берни. – Это еще одно возмутительное наследие развязанной Россией войны и преступление против окружающей среды и мировой науки».

Серхий Киреев (слева), генеральный директор ГСП «Экоцентр» (которое отвечает за работу зоны отчуждения), в своей научной лаборатории.
Серхий Киреев (слева), генеральный директор ГСП «Экоцентр» (которое отвечает за работу зоны отчуждения), в своей научной лаборатории.

«Гринпис Германии» поставил под сомнение непредвзятость МАГАТЭ при оценке состояния ядерной безопасности в Украине из-за связей агентства с российским государственным ядерным агентством «Росатом». У нынешнего заместителя директора МАГАТЭ Михаила Чудакова давние связи с «Росатомом».

Специалисты «Гринпис» проводили исследование в Чернобыле при сотрудничестве ученых из Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Генеральный директор ГСП «Экоцентр» Серхий Киреев у двери в лабораторию радиационного контроля, стекло которой разбито автоматами российских оккупационных войск.
Серхий Киреев, генеральный директор ГСП «Экоцентр» (которое отвечает за работу зоны отчуждения), у двери в лабораторию радиационного контроля, стекло которой разбито автоматами российских оккупационных войск.

Последствия российского вторжения еще долго будут затруднять научную работу в Чернобыльской зоне отчуждения. Но есть надежда, что растущая тревога по поводу сложившейся там ситуации приведет к реализации новых проектов по управлению экологическими рисками.

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