Опасность и красота Чернобыльской зоны отчуждения (фоторепортаж)

Консультант по радиационной защите в «Гринпис Бельгии» Матье Соэт, будучи в составе команды «Гринпис», проводящей исследование в Чернобыльской зоне отчуждения, проверяет уровень радиации вокруг подорванного российского бронетранспортера, который был вывезен из главных ворот Чернобыльской зоны отчуждения после российской оккупации зоны в марте 2022 года. (Дитятки, Украина, 18 июля 2022 года).

Работа в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вызывала самые разнообразные эмоции: обеспокоенность и осторожность, волнение и удивление, гнев и надежду.

В середине июля мне посчастливилось стать частью исследовательской команды «Гринпис Германии», которая совместно с украинскими учеными работала над измерением уровня радиации в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее после вторжения туда российских военных.

Согласно заявлению «Гринпис», эксперты обнаружили, что уровень радиации в районах, где действовали российские войска, по меньшей мере в три раза превышает значения, предоставленные ранее Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В апреле международное агентство опубликовало данные, согласно которым уровни радиации оценивались как «нормальные», тем самым преуменьшив угрозу здоровью населения.

Специалист по вопросам радиационной безопасности «Гринпис» Ян Ванде Путте, участвовавший в исследовании, сказал: «Мы измерили уровни гамма-излучения внутри оставленных российскими войсками окопов, которые квалифицируются как низкоактивные ядерные отходы. Очевидно, что российские военные действовали в высокорадиоактивной среде, и это расходится с тем, о чем сообщает МАГАТЭ».

До вывода российских войск из региона в зоне отчуждения, по оценкам, находились сотни военнослужащих. Они построили ряд оборонительных сооружений, включая траншеи и блиндажи.

В ходе проведения мониторинга в зоне наша команда проезжала через кажущимися на первый взгляд идиллическими леса, облюбованные многочисленными бабочками и птицами, а в какой-то момент мы даже заметили большого орла. Но возникнувшее у нас чувство умиротворения омрачало осознание того, что вся эта красота загрязнена радиоактивными веществами.

В дополнение к стрессу, связанному с преодолением привычных угроз безопасности на Чернобыльской АЭС, команде пришлось столкнуться с новыми рисками, возникнувшими после ухода российских военных. Наша работа была ограничена из-за отсутствия карты минных полей, а также из-за вызванного при рытье траншей излучения.

«Миру следует осознать всю серьезность последствий радиационного воздействия на Чернобыльской АЭС, а это означает проведение исследований и сотрудничество ученых из разных стран. Все это оказалось под угрозой из-за войны России против Украины», – сказал Шон Берни, старший специалист по ядерным вопросам «Гринпис Германии».

«Ученые и сотрудники, осуществляющие крайне важный мониторинг радиационно опасных объектов, теперь оказались перед угрозой неизвестного количества российских фугасов и противопехотных мин, – добавил Берни. – Это еще одно возмутительное наследие развязанной Россией войны и преступление против окружающей среды и мировой науки».

«Гринпис Германии» поставил под сомнение непредвзятость МАГАТЭ при оценке состояния ядерной безопасности в Украине из-за связей агентства с российским государственным ядерным агентством «Росатом». У нынешнего заместителя директора МАГАТЭ Михаила Чудакова давние связи с «Росатомом».

Специалисты «Гринпис» проводили исследование в Чернобыле при сотрудничестве ученых из Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Последствия российского вторжения еще долго будут затруднять научную работу в Чернобыльской зоне отчуждения. Но есть надежда, что растущая тревога по поводу сложившейся там ситуации приведет к реализации новых проектов по управлению экологическими рисками.