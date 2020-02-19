Осмысление конституционной реформы в России

Данная статья опубликована в категории «Мнения».

Пытаясь проанализировать инициативу президента Владимира Путина по изменению структуры руководства России, политологи, как правило, фокусируются на ближайшей перспективе с точки зрения последствий реформы для удержания российским лидером власти. Однако предстоящая реформа, похоже, была разработана с целью обеспечить выживание путинизма даже после ухода Путина.

Сделанное Путиным в январе внезапное объявление о конституционных изменениях свидетельствует о его планах полностью свернуть изменения, произошедшие после краха коммунизма в 1991 году. Согласно его плану, либеральная основа Конституции страны будет выхолощена, а имитация конституционализма, существовавшая в последние 20 лет, постепенно превратится в нечто, напоминающее советскую эпоху.

Принятие конституционных поправок – вопрос предрешенный. Законодатели единогласно одобрили их в первом чтении. Второе чтение должно состояться через несколько недель, а референдум по узакониванию изменений планируется на май.

Мы видим проявление прежней ипостаси Путина – идет спецоперация, конечная цель которой известна только узкому кремлевскому кругу. Большинство обозревателей сфокусировались на связи между конституционной реформой и так называемой «проблемой 2024 года» – передачей власти после окончания четвертого и предположительно заключительного президентского срока Путина. На данный момент, однако, предлагаемое изменение Основного закона дает лишь размытое представление о предполагаемой стратегии Путина по удержанию власти после 2024 года. Возможны несколько вариантов, при этом некоторые эксперты утверждают, что в конечном итоге Путин может просто решить остаться пожизненным президентом.

Политическое (и физическое) выживание – не единственная задача, которую преследует Путин. Не менее важным, в том числе с точки зрения его собственной судьбы, является вопрос о политическом наследии системы, которую он формировал на протяжении двух десятилетий своего правления.

Как политическая система современной России, так и ее Основной закон являются результатом антикоммунистической революции. Принятая в 1993 году Конституция должна была символизировать решительный разрыв с советским прошлым, готовность России принять либеральные ценности и встать на путь к подлинной, основанной на законе представительной системе правления.

В то же время новая Конституция была принята в условиях острого политического кризиса в Москве, который закончился кровавым подавлением «антиреформистских» сил в октябре 1993 года. Кроме того, либеральные идеалы западного образца, положенные в основу документа, для подавляющего большинства россиян были не совсем понятными, если не вовсе чуждыми.

Условия, в которых была принята Конституция, объясняют основные противоречия в ее тексте. Как уже тогда отмечали некоторые правоведы, внутреннее противоречие между либеральной основой Конституции и понятием «суперпрезидентство» позволяло интерпретировать конституционные нормы как в либеральном, так и авторитарном ключе. Тот факт, что последний в конечном итоге одержал верх, был предопределен не столько акцентом Конституции на исполнительном президентстве, сколько специфичными социально-политическими особенностями посткоммунистического развития России. В начале 1990-х годов не было институтов, способных сдерживать имперское президентство, и в итоге слабость парламентаризма и политических партий наряду с беспомощностью гражданского общества способствовали сохранению системы автократического, персоналистского правления.

Примечательно, что хотя российская Конституция многие годы не менялась, политический режим в стране претерпел значительные изменения, превратившись из сочетания хаотичной демократии и мягкого авторитаризма в 1990-х годах в полноценный авторитаризм при Путине. С начала 2000-х годов Кремль усердно подавлял плюрализм и ужесточал контроль над судебной системой, одновременно укрепляя власть президента и непосредственно подчиненных ему ведомств.

Стоит отметить, что концентрация власти в руках президента была достигнута без существенных изменений конституционных положений.

Однако наступил момент, когда Кремль, похоже, намерен окончательно похоронить память о посткоммунистических проявлениях либерализма в России, выраженных в Конституции 1993 года. Взятые в целом, предлагаемые Путиным поправки подрывают основные принципы государственного устройства России и конституционные права российских граждан.

Разумеется, главы 1 и 2 Конституции, закрепляющие права граждан и защищенные от изменения специальным конституционным положением, останутся без изменений. Но объявленные поправки прямо противоречат первым двум главам. К наиболее вопиющим правовым нововведениям относятся устранение приоритета международных обязательств России, уничтожение автономии местного самоуправления и дальнейшие посягательства на независимость судебной власти.

Ряд ведущих российских экспертов в области конституционного права, включая Виктора Шейниса, Андрея Медушевского и Михаила Краснова, охарактеризовали последние 20 лет в России как период имитации конституционализма – ситуации, в которой Конституция формально остается неизменной, но на практике политические лидеры все меньше и меньше подвержены сдерживающему влиянию правовых институтов.

Поправки Путина можно считать естественным результатом мнимого конституционализма. Конституция, уже по сути являющаяся пустой оболочкой, теперь должна стать полностью фиктивным документом, открывающим новую эру «номинального» конституционализма. Эта ситуация будет напоминать советскую эпоху, когда конституционные принципы и нормы существовали отдельно от реальности.

В конечном счете поправки Путина можно рассматривать как российскую версию «18 брюмера» – государственного переворота 1799 года, проложившего путь для прихода Наполеона к безраздельной власти. (Примечательно, что «переворот 18 брюмера» завершился принятием Конституции VIII года, в соответствии с которой Первый консул назначал Сенат, а Сенат интерпретировал Конституцию. Этот документ был также первой конституцией после революции 1789 года без Декларации прав). Политическая система Путина вступает в завершающую стадию, которая в сравнительно-исторической перспективе типологически схожа с бонапартизмом Первой и Второй французских империй.