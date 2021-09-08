Отношения между Баку и Москвой портятся из-за разногласий по Карабаху

Отношения Азербайджана с Россией, выступившей посредницей при заключении соглашения о прекращении огня, положившего конец прошлогодней войне с Арменией, опять переживают непростые времена.

После заключения соглашения, достигнутого при содействии президента России Владимира Путина, двусторонние отношения характеризуются нестабильностью. Оно закрепило победу Азербайджана, но также позволило разместить 2 тыс. российских миротворцев в регионе, признанном мировым сообществом азербайджанской территорией, и оставило часть территории под контролем поддерживаемого Арменией непризнанного правительства Нагорного Карабаха.

Хотя Азербайджан считал, что эти пункты соглашения противоречат его стратегическим целям, президент Ильхам Алиев, тем не менее, сказал, что оно знаменует «конец конфликта» и «восстановление территориальной целостности Азербайджана». Между тем Путин заявил, что статус Карабаха остается неопределенным.

Подобные разногласия по поводу ключевых вопросов, касающихся конфликта, вылились в целый ряд незначительных инцидентов.

Последний пример – обнаружение азербайджанскими СМИ упоминания «Нагорно-Карабахской Республики» в тексте объявленного правительством РФ тендера на обслуживание миротворческого контингента. Баку не приемлет это название, т.к. считает самопровозглашенное правительство НКР незаконным оккупантом на своей территории.

МИД Азербайджана направил российским коллегам официальный протест по дипломатическим каналам. По словам главы пресс-службы министерства Лейлы Абдуллаевой, российская сторона ответила, что «проблема является технической ошибкой, и будут предприняты соответствующие шаги для ее устранения». Но на момент публикации данной статья этого сделано не было.

Ранее, 11 августа, Минобороны Азербайджана пожаловалось на неоднократные нарушения режима прекращения огня в Карабахе. В заявлении министерства, в частности, упоминается «выставление новых армянских постов близ населенных пунктов Мухтаркенд и Шушакенд» (которые армяне называют Мхитарашен и Шош).

Хотя Азербайджан высказывал возражения против присутствия армянских войск в Карабахе с момента окончания войны (в заявлении о прекращении огня говорилось о выводе армянских сил с территории), в данном случает Баку впервые упомянул в этом контексте российских миротворцев.

«В соответствии с положениями трехстороннего заявления, российские миротворцы должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на местах своей временной дислокации на территории Азербайджана», – говорится в заявлении.

Двумя днями позже российские миротворцы заявили, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, нанеся удар по позиции «вооруженных формирований Нагорного Карабаха», в то время как Азербайджан назвал их «остатками вооруженных сил Армении». Данное заявление также носило беспрецедентный характер, т.к. Россия впервые обвинила в нарушении перемирия конкретную сторону.

Всему этому предшествовал еще один дипломатический инцидент. Депутат российского парламента националистского толка Владимир Жириновский 30 июля дал интервью российской радиостанции, в котором неоднозначно отозвался об Азербайджане.

«Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права! Даже посмотреть косо! Ты меня понял? И он прекрасно понимает, что он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил. Если Байден захочет, там его свергнут в течение двух недель. И только мы сможем спасти его, как мы спасли Пашиняна», – сказал он.

Министерство иностранных дел АР сообщило, что вызвало временного поверенного в делах РФ в Азербайджане в МИД и выразило «серьезную озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием в отношении азербайджанской государственности и руководства», противоречащим «духу дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами».

Слова Жириновского вызвали еще более острую реакцию в азербайджанских социальных сетях, где многие заявили, что ответ правительства был слишком мягким.

Профессор филологии и бывший посол Исфандияр Вагабзаде опубликовал в YouTube получасовую тираду с критикой властей Азербайджана и России, а также оскорблениями в адрес русского народа. В ответ российское правительство запретило Вагабзаде въезд в РФ на 50 лет.

Кроме того Азербайджан возражал против недавних учений, проведенных миротворцами в Карабахе. В частности, российские миротворцы отработали действия при обнаружении в Карабахе беспилотников, которые сыграли одну из ключевых ролей в обеспечении военного успеха Азербайджана в прошлогодней войне. Кроме того, что еще более неоднозначно, миротворцы провели курс «молодого бойца» для карабахской молодежи.

Хотя аналитики в Азербайджане пока не решаются назвать частые разногласия кризисом, они говорят, что непрекращающиеся размолвки могут обостриться в преддверии 2025 года, когда истечет срок полномочий российских миротворческих сил и Баку сможет наложить вето на его продление.

Ситуация усугубляется отсутствием у миротворцев официального мандата, в отличие от других миротворческих миссий России на постсоветском пространстве. Россия неоднократно добивалась подписания между Баку и Ереваном соглашения по этому поводу, но процесс затягивается из-за требований Азербайджана, неприемлемых для других сторон, говорится в опубликованном в июне докладе Международной кризисной группы.

Одним из ключевых камней преткновения является то, что Азербайджан требует формального контроля над Лачинским коридором – дорогой, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом, а также признания его суверенитета над Карабахом.

«Похоже, что Россия не хочет принимать условия Азербайджана, поэтому вопрос о мандате пока остается открытым», – сказал Eurasianet.org аналитик Шахин Джафарли.

Однако по вопросу о мандате возможны подвижки: 5 сентября Хикмат Гаджиев, старший советник Алиева по иностранным делам, сообщил Азербайджанской службе Би-би-си, что продолжаются обсуждения «дополнительных правовых механизмов», касающихся мандата миротворцев.

Один бакинский аналитик, попросивший не называть его имени, сказал Eurasianet.org, что высказывания Жириновского о российских солдатах были санкционированы Кремлем в ответ на требования Баку относительно мандата. «Позиция России заключается в том, что у нее есть постоянная миссия в Карабахе, и она не собирается терпеть какие-либо вопросы, ставящие эту миссию под сомнение», – сказал аналитик.

Эксперт Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили также посчитал упоминание миротворцев самым важным пунктом интервью российского депутата. «Он говорит, что у вас будет территория, которую вам хочется, но не смейте трогать российских солдат», – сказал Алили Eurasianet.org, добавив: «Это означает, что Россия не возражает против возможного военного продвижения Азербайджана в Карабахе, при условии, что там останется ее армия».

По словам Алили, нынешние разногласия между Азербайджаном и Россией носят временный характер, но они, скорее всего, будут нарастать по мере приближения 2025 года.