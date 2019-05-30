Очередное пришествие Саакашвили

Новый паспорт Михаила Саакашвили, по которому он въехал в Украину 29 мая. Ранее его лишили украинского гражданства, но недавно вступивший в должность президент Владимир Зеленский отменил это решение. (Фото: Facebook)

Принят в гражданство, лишен его, и снова принят: по окончании саги с украинским паспортом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снова вернулся в Украину. Кочующий политик, называющий себя грозой постсоветских олигархов и российского империализма, говорит, что планирует вернуться в украинскую политику, возможно, в качестве советника нового президента Владимира Зеленского.

«Увидимся в Киеве», – сказал Саакашвили в своем видеообращении 28 мая, и уже на следующий день приземлился в аэропорту Киева, где поклонники встретили его как голливудскую звезду. В аэропорту «Борисполь» его ждали традиционные украинские песни и пляски, телекамеры и толпа сторонников, выкрикивавших «Миша! Миша!».

Тем не менее, все это может показаться несколько прозаичным по сравнению с его предыдущим приездом. В прошлый раз фотогеничный политик прибыл в Украину, во главе толпы сторонников штурмом пробившись сквозь растерявшихся пограничников. Тогдашнему президенту Петру Порошенко пришлось привлечь спецназ, чтобы изловить – что, кстати, оказалось не так просто – своего превратившегося в соперника бывшего союзника и выдворить его из страны.

Легко потерять счет числу паспортов и политических реинкарнаций Саакашвили: за последние пять лет его дважды принимали в гражданство и дважды его лишали.

Проиграв выборы олигарху Бидзине Иванишвили в Грузии в 2012 году, Саакашвили пережил политическое возрождение в качестве губернатора одной из областей Украины и союзника Порошенко – тоже, кстати, олигарха. В 2014 году экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили лишил Саакашвили грузинского гражданства, после того как Порошенко предоставил ему украинское. Затем Саакашвили и Порошенко рассорились, и в 2017 году последний отобрал у первого украинский паспорт. Теперь Зеленский, инаугурация которого состоялась ранее в этом месяце, вернул Саакашвили гражданство Украины.

Саакашвили говорит, что хочет бороться на стороне Зеленского с олигархией и российским вмешательством в дела Украины. Они действительно могут подружиться: оба стремятся изменить Украину, и оба являются политическими шоуменами. Зеленский, к слову, был шоуменом в самом прямом смысле: он сначала стал президентом Украины в комедийном сериале, а уже потом по-настоящему.

Саакашвили сказал, что будет рад стать советником Зеленского, если его позовут. «Я сделаю все возможное, чтобы поделиться своим опытом как успехов, так и неудач» в построении демократии, заявил Саакашвили 28 мая в интервью грузинскому телеканалу «Рустави-2». Не исключено, что Зеленский примет его предложение. «Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом», – сказал Зеленский о Саакашвили еще в марте этого года.

Злорадствуя по поводу своего украинского противника Порошенко, Саакашвили также погрозил пальцем своему грузинскому врагу Иванишвили, высказав убеждение, что грузинский миллиардер падет вслед за Порошенко, и тогда справедливость восторжествует и ему вернут и грузинский паспорт.

Между тем в Грузии сторонники Иванишвили выразили досаду по поводу решения Зеленского касательно Саакашвили. «Решение Зеленского вызывает разочарование, но, если взглянуть на вещи шире, то отношения между Украиной и Грузией имеют гораздо большее значение и масштаб, чем решение по поводу Саакашвили», – сказал Гия Вольский, вице-спикер парламента и член возглавляемой Иванишвили партии «Грузинская мечта».

Тем временем президент РФ Владимир Путин – враг №1 Саакашвили – принял довольно удивительную позицию в вопросе о его гражданстве человека, которого он, как известно, поклялся повесить за интимное место. «Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», – заявил Путин в апреле. Похоже, несмотря на их вражду, Путин все-таки скучал по Мише.