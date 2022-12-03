Очередное противостояние в Карабахе: Азербайджан временно перекрыл Лачин

Движение по Лачинскому коридору – единственной дороге в Нагорный Карабах – было ненадолго заблокировано 3 декабря после того, как азербайджанские должностные лица начали проверку следовавших по нему транспортных средств. Этот инцидент произошел на фоне растущего давления со стороны Баку на Армению с целью добиться заключения соглашения о признании ею азербайджанского суверенитета над этим населенным армянами регионом.

Официальные представители самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили, что группа азербайджанцев в штатском перекрыла дорогу поздним утром в районе Шуши. Данный шаг привел к тому, что «120 000 человек сейчас находятся в блокаде», и он может стать прелюдией к «гуманитарной катастрофе и этнической чистке», говорится в заявлении высокопоставленного де-факто чиновника Карабаха Артака Бегларяна.

По сообщениям очевидцев, автомобили задерживали до трех часов. Лачинский коридор пролегает от границы с Арменией через контролируемую Азербайджаном территорию в Степанакерт, де-факто столицу карабахских армян.

Коридор находится под надзором российских миротворцев с момента заключения соглашения о прекращении огня, положившего конец войне 2020 года между Арменией и Азербайджаном. Но в последние недели Баку неоднократно заявлял, что дорога используется для переброски военной техники, в том числе противопехотных мин, в нарушение этого соглашения.

Официальные лица Азербайджана также недавно обвинили армянскую сторону в использовании дороги для вывоза из Нагорного Карабаха незаконно добытых полезных ископаемых.

Тремя днями ранее новостной канал Caliber.az, связанный с Минобороны Азербайджана, сообщил, что в его распоряжении оказались доказательства добычи «сырья» на золотых приисках на удерживаемых армянами территориях в Карабахе и перевозки его по Лачинскому коридору в Армению. Русские и армяне сговорились «грабить недра нашей Родины», а «Лачинская дорога [продолжает] служить проходным двором для военных преступников и мародеров», говорится в статье Caliber.az.

Между тем официальные лица Азербайджана развернули пиар-кампанию против российских миротворцев за использование армянских топонимов в регионе. А участники ток-шоу на популярном в стране телеканале CBC заявили, что российская миротворческая миссия «потерпела провал», и призвали свое правительство взять дорогу под контроль.

После перекрытия дороги Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подтвердило, что официальные лица вошли на территорию в связи со спором по поводу добычи золота, сообщило информационное агентство APA.

«Примерно в 11.00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и ЗАО “AzerGold” приблизились для прохода на территорию к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил, расположенному между городами Ханкенди и Шуша, – заявило APA, назвав Степанакерт азербайджанским названием Ханкенди. – В данный момент обсуждается с командованием миротворческих сил вопрос об осуществлении деятельности экспертной группы для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и экологических последствий этой деятельности на указанных территориях».

Министерство иностранных дел Азербайджана отклонило просьбу Eurasianet.org прокомментировать ситуацию.

«Было много нарушений, — сказал Eurasianet.org высокопоставленный азербайджанский чиновник после перекрытия дороги. – Последним было перемещение оружия и проникновение группы из 14 иранцев в Ханкенди. Российские миротворцы устали от того, что армяне ведут себя так, будто они им всем обязаны». Баку утверждает, что армянские силы завезли в регион противопехотные мины, изготовленные в 2021 году, а Ереван опровергает эти утверждения и настаивает на том, что показанные в азербайджанских СМИ мины были вывезены с территории Армении (из района неподалеку от города Джермук) азербайджанскими силами, когда они начали наступление через границу в сентябре.

В отдельном заявлении официальные лица в Степанакерте назвали экологические опасения «фейком».

«С целью открытия дороги уполномоченные представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил продолжают вести активные переговоры с азербайджанской стороной», — говорится в сообщении.

После нескольких часов переговоров противостояние, по-видимому, разрешилось, и, согласно сообщениям с места происшествия, к 16:00 движение транспорта возобновилось. Как сообщают СМИ Азербайджана, его официальные лица были приглашены в Степанакерт для обсуждения вопросов экологического мониторинга.

В беседе с Eurasianet Бегларян, ранее занимавший пост государственного министра отколовшегося региона, сказал, что «мы обеспокоены дальнейшей эскалацией и видим признаки и предлог для новой агрессии со стороны Азербайджана». «Сегодняшние события и многие другие нарушения прав человека и международных норм произошли из-за безнаказанности предыдущих нарушений», – добавил он, призвав международное сообщество ввести санкции против Баку.

Нагорный Карабах, находящийся в пределах международно признанных границ Азербайджана, контролируется проживающим там этническим армянским большинством со времен войны, разгоревшейся на фоне распада СССР. В 2020 году азербайджанские силы пересекли укрепленную демаркационную линию, вернув себе большие участки территории, прежде чем мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Москвы, остановило это наступление. Согласно условиям сделки, карабахские армяне передали Лачинский коридор и несколько располагающихся вдоль него населенных пунктов. Взамен в августе открылся новый маршрут, проложенный немного южнее и построенный по большей части азербайджанскими рабочими.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выражал недовольство тем, что Лачинский коридор остается открытым, а Ереван отказывается уступить 35-километровый отрезок земли на юге Армении для установления наземного сообщения между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичевань. Баку утверждает, что создание так называемого суверенного «Зангезурского коридора», без пограничных постов и таможенных проверок, было частью соглашения 2020 года о прекращении огня. Между тем Армения настаивает, что обязалась лишь открыть границу для движения из соседней бывшей советской республики.

«Зангезурский коридор – это обязательство Армении, – сказал Алиев в ноябре. – На протяжении двух лет мы не трогаем машины, которые ездят по Лачинской дороге из Армении в Карабах и обратном направлении. До каких пор мы должны ждать?». На днях Алиев также объявил, что ведет переговоры по этому поводу с Москвой, а не с Ереваном, назвав Армению «страной-сателлитом» России, чья независимость носит всего лишь «символический характер».

«Дипломатические средства почти исчерпаны, – сказал тогда Eurasianet.org высокопоставленный азербайджанский чиновник на условиях анонимности. – Что если мы установим [пограничный] пост на въезде в Лачин и покончим со всем этим? Как можно обходиться без воздуха?».

После ожесточенных пограничных столкновений в сентябре Армения и Азербайджан ведут интенсивные переговоры на высоком уровне. Баку призывает Ереван признать суверенитет Азербайджана над всем Нагорным Карабахом, договориться о демаркации их общей границы и позволить создать Зангезурский коридор.

Несмотря на признаки того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готовился подписать соглашение о признании Карабаха территорией Азербайджана, в сентябре – когда люди вышли на улицы Еревана, протестуя против якобы готовящегося решения – он заявил, что «ни один документ не подписан и не готовится к подписанию».

Сейчас переговоры несколько застопорились и, несмотря на звучавшие ранее прогнозы, что мирное соглашение будет подписано к концу года, обе стороны дают понять, что не стоит питать повышенных надежд на прорыв. Азербайджан отказался от участия в запланированной на 7 декабря встрече на высшем уровне в Брюсселе из-за спора о том, будет ли на встрече присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, которого Баку обвиняет в проармянских настроениях.