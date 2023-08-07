Очередной фальстарт в азербайджано-карабахских переговорах

Предпринимаемые в последнее время попытки организовать переговоры между Азербайджаном и армянским населением Нагорного Карабаха, похоже, зашли в тупик.

Нагорный Карабах намерен обсуждать будущее региона на нейтральной территории с участием международных посредников, тогда как Азербайджан настаивает на проведении переговоров на своей территории без посредников, поскольку судьба карабахских армян, по его мнению, является сугубо внутренним делом Азербайджана.

Судьба карабахских армян является основным камнем преткновения в переговорах между Азербайджаном и Республикой Армения по достижению всеобъемлющего мирного соглашения.

Армения, а также посредники из США и ЕС, выступают за создание «международного механизма по обеспечению прав и гарантий карабахских армян», которые в будущем окажутся под властью Азербайджана.

Россия, которая курирует армяно-азербайджанские переговоры в отрыве от США и ЕС, не поддерживает это требование и считает, что карабахских армян должны защищать азербайджанское законодательство и международные конвенции о правах меньшинств.

1 августа азербайджанский новостной сайт Caliber.az, связанный с Министерством обороны страны, сообщил со ссылкой на неназванные источники, что встречу официальных лиц Азербайджана и Нагорного Карабаха планируется организовать в азербайджанском городе Евлах, расположенном примерно в 100 км к северу от де-факто столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

«[Данное] предложение о встрече не исходит от какой-либо третьей страны, оно вписывается в логику известного предложения Баку о диалоге, который будет проходить исключительно между представителями центральных властей и армянского этнического меньшинства, без участия в нем представителей иностранных государств», – процитировало издание свои источники.

В статье также утверждается, что ряд представителей де-факто правительства Нагорного Карабаха «пытаются саботировать» встречу. «Это крайне деструктивная позиция, поскольку проблемы в регионе могут быть решены в рамках диалога карабахских армян со своей центральной властью в Баку», – утверждается в статье.

Вскоре это предположение распространилось и в других проправительственных СМИ, несмотря на отсутствие комментариев со стороны официальных лиц Азербайджана.

В своем заявлении от 1 августа де-факто МИД Нагорного Карабаха не подтвердил, но и не опроверг сообщение о получении предложения о переговорах в Евлахе, но дал понять, что оно его не интересует.

«Мы хотим еще раз обозначить свою позицию: диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в рамках согласованного международного формата при поддержке соответствующего мандата», – добавили в МИДе, используя в тексте документа альтернативное армянское название Карабаха.

Министерство не ответило на запрос Eurasianet.org о предоставлении дополнительных комментариев.

31 июля председатель Антикризисного совета при де-факто президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян в прямом эфире в Facebook обнародовал ряд предыдущих предложений по диалогу между Баку и Степанакертом.

Одна из таких встреч должна была состояться в начале июля в Софии (Болгария) при посредничестве третьей стороны. Петросян не уточнил, почему она не состоялась.

Другая встреча должна была состояться 1 августа в Братиславе (Словакия) при посредничестве США и ЕС. По словам Петросяна, Азербайджан отклонил это предложение без объяснения причин.

Контакты между Баку и Степанакертом после войны 2020 года

В течение двух лет после Второй карабахской войны 2020 года, в результате которой Баку вернул себе контроль над значительной частью территорий в Нагорном Карабахе и вокруг него, утраченных в ходе первой войны в 1990-х годах, азербайджанские и де-факто карабахские чиновники провели ряд встреч, которые практически не освещались в прессе. На этих встречах в основном обсуждались практические и технические вопросы, такие как управление совместно используемой местной инфраструктурой.

В марте 2023 года на мгновение показалось, что между Баку и Степанакертом всерьез развернулся диалог. Стороны определили главных переговорщиков и провели встречу в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев, размещенных там после окончания второй войны.

Однако в конце того же месяца Карабах отклонил два предложения Азербайджана о проведении повторных переговоров в Баку. В качестве причины де-факто Министерство иностранных дел Карабаха указало блокаду Нагорного Карабаха, заявив, что она «никоим образом не способствует созданию благоприятной для диалога обстановки».

На прошедшем в конце июля Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев намекнул, что принятое спустя четыре месяца блокады решение Азербайджана установить КПП в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией и внешним миром, является ответом на отказ карабахцев от переговоров в Баку.

Руководитель базирующегося в Баку аналитического центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу написал в Facebook, что отказ от встречи в Евлахе «только ослабит» позиции карабахских армян. Он выразил надежду, что они все-таки приедут, поскольку это будет означать «отказ от их требования проводить переговоры только на нейтральной территории в присутствии третьих сторон».

Непримиримые разногласия

В ходе армяно-азербайджанских мирных переговоров, периодически проводившихся в период между победой армянской стороны в первой войне (1991-94 гг.) и победой Азербайджана во второй войне в 2020 году, Баку заявлял о готовности предоставить Нагорному Карабаху некий особый автономный статус при условии, что армяне признают его азербайджанской территорией.

После второй войны президент Алиев категорически отказался от этого предложения.

«Статус полетел ко всем чертям. Он провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь президентом, никакого статуса не будет», – заявил он тогда.

1 августа в интервью Euronews Алиев вновь заявил, что армяне будут жить под властью Азербайджана, как и другие этнические меньшинства страны.

«Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью, – сказал он в интервью. – Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать».

Между тем Степанакерт настаивает на том, что объединение с Азербайджаном – это «красная черта», через которую они не желают переступать. Карабахские и армянские официальные лица утверждают, что продолжающаяся уже почти восемь месяцев блокада региона со стороны Азербайджана подтверждает их опасения, что Баку фактически проводит политику этнических чисток.

«У нас [карабахцев] нет будущего в Азербайджане, и мы не согласимся на унизительные условия жизни под властью Баку. Либо начнется новая война, либо мы будем вынуждены обратиться к международному сообществу за политическим убежищем и попросить предоставить безопасный пропуск по коридору, чтобы мы могли покинуть наши дома», – сказал Eurasianet.org советник де-факто государственного министра Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

«Баку утверждает, что у нас нет никакого статуса, мы никто, просто какие-то люди, живущие в «Карабахском экономическом районе Азербайджана». Они намерены обсуждать только один вопрос: как мы станем гражданами Азербайджана, а это для нас неприемлемо. ... Если они обяжут нас принять их условия силой и словами за столом переговоров, мы не согласимся на такой формат. Мы готовы к переговорам, но не на тех условиях, которые предлагает Баку», – добавил он.

Так о чем же можно говорить?

По мнению научного сотрудника Центра имени Топчубашова Шуджаата Ахмадзаде, упомянутые Алиевым «муниципальные права» могут быть представлены армянам Нагорного Карабаха как предложение о некоем самоуправлении.

Этот комментарий привел к оживлению среди азербайджанцев, которые надеются на проведение референдума по поводу реформирования системы регионального управления с целью децентрализации власти.

«За последние полтора года в Азербайджане были случаи, когда полуофициальные информационные каналы критиковали существующую систему территориального управления, – сказал Eurasianet.org Ахмадзаде. – Если эти изменения произойдут, то не исключено, что муниципальные реформы могут быть представлены карабахским армянам в качестве компромисса вместо территориальной автономии».