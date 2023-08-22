Пакистан и Индия ведут опосредованную борьбу в Нагорном Карабахе

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Противостояние Индии и Пакистана обычно ассоциируется с неугасающим кашмирским конфликтом. Но мало кому известно о растущей вовлеченности двух стран в нагорно-карабахский конфликт.

Для этих двух противников из Южной Азии кашмирский конфликт получил в Карабахе свое продолжение: оба государства поставляют оружие противоборствующим сторонам – Армении и Азербайджану. Если Пакистан был на стороне Азербайджана с начала Первой карабахской войны в начале 1990-х годов, то Индия вступила в игру в качестве поставщика оружия для Армении только после сокрушительного поражения Еревана во Второй карабахской войне в 2020 году.

Оказываемая Пакистаном Азербайджану поддержка перекликается с тесными стратегическими отношениями Исламабада с Турцией, главным покровителем Баку. Пакистанское правительство вторым после Турции признало независимость Азербайджана после распада СССР в 1991 году, так и не признав при этом независимость Армении. По сообщениям, с 2016 года пакистанские и азербайджанские военнослужащие проводят совместные учения и поддерживают обширные контакты в сфере стратегической безопасности. По неподтвержденным официально данным, пакистанские военные советники принимали участие во Второй карабахской войне, предоставляя тактические рекомендации по проведению операций в высокогорных районах Карабаха. Некоторые эксперты полагают, что Исламабад может продавать Азербайджану истребители JF-17, которые являются совместной китайско-пакистанской разработкой.

Осенью 2022 года Индия усилила поддержку, отправив Армении артиллерийские системы, противотанковые ракеты и другие типы боеприпасов на общую сумму 245 миллионов долларов. В мае Ереван объявил о введении в штат посольства в Нью-Дели должности военного атташе, в задачи которого входит углубление двустороннего военного сотрудничества.

Усиление поддержки со стороны Индии может оказаться решающим фактором для Армении в ее стремлении противостоять стратегическому давлению Азербайджана в Карабахе. Россия, которая традиционно являлась стратегическим партнером Еревана, увязла в развязанной ею чудовищной войне в Украине, и теперь, похоже, не имеет ни ресурсов, ни желания содействовать установления прочного мира в регионе. В Ереване надеются, что помощь Индии послужит противовесом той поддержки, которую Азербайджан получает от Турции, Пакистана и Израиля.

Участие Пакистана в карабахском конфликте способствует укреплению альянса Анкара-Баку-Исламабад, получившего неофициальное название «Три брата». Все три государства лишь номинально являются демократиями, которые в той или иной степени отклонились от пути построения плюралистического общества, и в которых преобладает мусульманское население. Тот факт, что все три государства вовлечены в территориальные/этнические конфликты, также играет роль связующего звена, побуждая их оказывать друг другу стратегическую и дипломатическую помощь. В начале августа распространилась информация о том, что Пакистан может присоединиться к Азербайджану в осуществляемом под руководством Турции проекте по разработке истребителей-невидимки нового поколения под названием «Каан».

Решение Индии ввязаться в карабахский конфликт обусловлено двумя факторами – стратегическим и экономическим; свою роль сыграла и сложная история взаимоотношений индуизма и ислама. Победа Азербайджана в 2020 году вызвала тревогу в Нью-Дели, поскольку она нарушила то, что в Нью-Дели воспринимали как геостратегический баланс на Кавказе. Опасаясь усиления там турецко-мусульманского влияния, индийские власти сочли необходимым активизировать сотрудничество с Арменией, которая, как они надеются, сможет вновь выступить в качестве противодействующей силы в регионе. Подобная тенденция вставать на сторону немусульманской стороны локального конфликта проявляется также в поддержке Индией Израиля, Сербии и Мьянмы.

Наибольшее опасение в Нью-Дели вызывает тот факт, что если Азербайджан достигнет своих стратегических целей в Карабахе, то альянс Анкара-Баку-Исламабад может сконцентрировать свои усилия на Кашмире. Таким образом, предоставляемая Индией Армении поддержка может восприниматься как тактика упреждающей обороны, направленная на сдерживание Пакистана в Кашмире. Участие Индии в карабахском конфликте помимо прочего способствует сближению Нью-Дели с Ираном, который также имеет тесные отношения с Арменией, основанные на стремлении снизить турецкое и азербайджанское влияние в Каспийском бассейне.

Индия также рассматривает Армению с точки зрения потенциальных экономических возможностей. Нью-Дели надеется, что сможет извлечь выгоду из поставок оружия, заполнив пробел, образовавшийся в результате сокращения российского стратегического присутствия на Кавказе. Однако ситуация осложняется тем, что Индия сама является крупным импортером российского оружия: примерно три четверти ее военной техники поставляется из России. И Москве все сложнее выполнять экспортные заказы, поскольку она пытается восполнить потери, понесенные в боях на Украине. Таким образом, перед индийской оружейной промышленностью встает непростая задача – удовлетворить собственные растущие потребности и одновременно осуществлять поставки в Армению.

В зоне конфликта Индия быстро становится объектом пропагандистской кампании, развернутой вокруг карабахского конфликта. В конце июня одно из азербайджанских информационных агентств опубликовало материал, в котором утверждалось, что индийцев вербуют в Карабах в качестве наемников. В комментарии, опубликованном 5 июля в индийской газете The Statesman, утверждение азербайджанской стороны назвали «нелепой выдумкой» пакистанской разведки ISI.

Пока рано говорить о том, как растущее участие Пакистана и Индии повлияет на дальнейшее развитие событий в Карабахе, однако новый геополитический порядок свидетельствует о снижении влияния постоянных игроков, таких как ОБСЕ, НАТО и ОДКБ. Индия и Пакистан доказывают в Карабахе, что геополитика движется в направлении многополярности.