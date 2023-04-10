Параллельный импорт в Россию сдерживается нехваткой складов в СНГ

Когда после вторжения в Украину поток товаров из стран Запада в Россию резко сократился, внимание переключилось на Центральную Азию.

За период с марта по декабрь 2022 года РФ удалось ввезти товаров на сумму 20 миллиардов долларов за счет организации поставок через Казахстан, Кыргызстан, Армению, Беларусь, Грузию и Узбекистан, сообщила газета «КоммерсантЪ» 10 апреля.

Но отраслевые эксперты предупреждают, что эта схема уперлась в потолок по причине того, что страны, через которые наиболее активно осуществляется параллельный импорт в Россию, страдают от хронической нехватки складских площадей.

К началу весны прошлого года, т.е. вскоре после начала вторжения РФ в Украину, спрос на зарубежные склады со стороны российских логистических компаний и ритейлеров вырос на 40-50% до почти до 400 тыс. квадратных метров, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group, специализирующаяся на сфере недвижимости, на которую ссылается «Коммерсантъ».

Но такого объема свободных площадей просто нет.

Проблема усугубляется нехваткой в странах СНГ профессиональных девелоперов логопарков. На эти рынки могли бы выйти российские застройщики, но там не так много подготовленных к застройке площадок под склады, отмечает издание.

По данным аналитиков, в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане свободных площадей практически нет. Некие очень ограниченные площади могут предложить только Узбекистан и Беларусь.

«Основной спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ритейлеры, в том числе из e-commerce, и логистические операторы, отмечают в NF Group. Около 80% запросов исходит от Wildberries и Ozon, подтверждает коммерческий директор девелопера логопарков Ghelamco Александр Перфильев», – пишет «КоммерсантЪ».

При этом Wildberries уделяет особое внимание Казахстану.

В феврале мэр Алматы Ерболат Досаев встретился с основателем Wildberries Татьяной Бакальчук, чтобы обсудить планы строительства в городе логистического центра стоимостью 100 миллионов долларов. Бакальчук заявила, что данный объект «автоматически откроет доступ для казахстанских производителей к рынкам во всех регионах присутствия Wildberries», но пока Россия находится в состоянии дипломатической и экономической изоляции от Запада, наибольшие барыши сулит именно реэкспорт в РФ.

Тем не менее ситуация для Wildberries в Казахстане далеко не безоблачна.

В декабре 2022 года министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отправился в Москву, чтобы встретиться с Бакальчуком и обсудить ряд вариантов. Один из них – создание трансграничного хаба в Хоргосе, гигантской торговой зоне на границе с Китаем. Вопреки тому, что аналитики рассказали «Ъ», Жумангарин, похоже, утверждал, что там имеются свободные площади для строительства новых складов.

Казахстанское правительство также предложило рассмотреть возможность создания центра трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области на границе с РФ. По словам Жумангарина, через данный центр будут пролегать два ключевых коридора – «Один пояс, один путь» и «Север-Юг» – что сделало бы его «привлекательным и выгодным с точки зрения логистики и преференций».

Однако не похоже, чтобы Wildberries особенно заинтересовали подобные возвышенные разговоры. Компании просто нужно решить насущную бизнес-проблему, и она хочет сделать это без излишних финансовых вложений. Подобный прагматизм, возможно, не всем нравится в Астане.

Через несколько дней после возвращения Жумангарина из Москвы заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров пожаловался, что Wildberries выдвинула неразумные, по его мнению, условия для выхода на рынок Казахстана и инвестирования в строительство складов.

«На первых же переговорах Wildberries потребовала освобождения от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве складов. Естественно, мы не пошли на такие условия», — сказал Айдаров.

Тем временем у Ozon дела идут активнее.

В марте компания объявила о завершении строительства в Астане логистического хаба площадью 38 000 квадратных метров. Подобные объекты, созданные по образцу американского гиганта электронной коммерции Amazon, используются как для хранения товаров, так и для их доставки покупателям.

«Комплекс сможет обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки, а на хранении могут находиться до девяти миллионов товаров в любых категориях – от продуктов питания до электроники и строительных материалов», и благодаря ему «сроки доставки в Россию уменьшатся в 1,5 раза, по территории Казахстана – в 2 раза», сообщило новостное агентство РИА Новости со ссылкой на Ozon. Пуск хаба в эксплуатацию намечен на текущий месяц.