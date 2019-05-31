Пашиняна в Казахстане оставили без медалей

На саммите Евразийского экономического союза в Казахстане всем собравшимся главам государств были вручены медали и орден под названием «Первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев». Всем, кроме одного.

Назарбаев лично вручил награды президентам России, Беларуси и Кыргызстана – Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Сооронбаю Жээнбекову соответственно – 28 мая в столице Казахстана, переименованной в Нур-Султан после недавней отставки президента.

Но премьер-министра Армении Никола Пашиняна на торжественной части мероприятия не было. Он покинул саммит сразу после окончания деловой части и уехал на встречу с армянской общиной Казахстана. Армения, как и Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, тоже является членом ЕАЭС, и было неясно, почему ему отказали в почестях.

Многие в Армении восприняли это как признак ссоры, но пресс-секретарь Пашиняна Владимир Карапетян немедленно опроверг эту версию. «Ничего подобного нет, – сказал он государственному новостному агентству «Арменпресс». – Все запланированные встречи состоялись и находятся в процессе. В настоящее время проходит встреча Никола Пашиняна и проживающих в Казахстане армянских предпринимателей».

Когда самого Пашиняна спросили, почему ему не вручили медаль и орден, он предположил, что это объясняется тем, что он не принимал участия в создании ЕАЭС пять лет назад. «Разве это не было бы немного странным, если бы я был награжден медалью по случаю 5-летия ЕАЭС?», – сказал он, упуская из виду тот факт, что хотя Путин и Лукашенко действительно присутствовали при создании блока, Жээнбеков занял свою нынешнюю должность всего за полгода до Пашиняна.

Как отмечается в статье на сайте 1in.am, «откровенно говоря, ответ Пашиняна неубедителен, потому что, во-первых, награды не были приурочены к юбилею, да и чествовали страны, а не лидеров».

Подобное проявление пренебрежения выглядело особенно нелюбезным, учитывая, что Армения сейчас председательствует в ЕАЭС, а Пашинян на саммите выразил особую заинтересованность в расширении деятельности блока.

В своем выступлении на саммите он упомянул, что во время недавней поездки в Китай «соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС упоминалось в качестве одного из ключевых факторов, способствующих росту экономического сотрудничества между нашими двумя странами». Он добавил, что в июле планирует посетить Сингапур и сделает «все возможное» для заключения между этой страной и ЕАЭС соглашения о создании зоны свободной торговли, а также хотел бы подписать схожие договоренности с Сербией, Египтом, Израилем и Индией.

Отношения между Арменией и Казахстаном являются прохладными, отчасти из-за симпатий последнего к Азербайджану. Но публично Назарбаев дал высокую оценку связям с Ереваном. «У Казахстана и Армении никогда не было проблем, у нас хорошие отношения», – сказал он, добавив, что надеется на рост торговли между двумя странами.

Помимо вопроса о наградах визит Пашиняна в Казахстан был омрачен не состоявшейся встречей с Путиным. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко 19 апреля заявила, что на этом мероприятии российский президент и армянский премьер встретятся на двусторонней основе, и Пашинян позже подтвердил это. Но разговор не состоялся без объяснения причин.

Глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников призвал не интерпретировать отказ от проведения встречи как «акт враждебности», и предположил, что вскоре они все-таки встретятся. «Это может быть что угодно, но, скорее всего, какие-то обстоятельства, – сказал он новостному сайту Rusarminfo. – Не надо искать в этом какие-то заговорщические мотивы».

Однако следует отметить, что связи Армении с ее стратегическим союзником Россией стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и назначения на высокие руководящие посты прозападно настроенных членов его команды.

Высокопоставленный член бывшей правящей Республиканской партии Армен Ашотян сказал, что несостоявшаяся встреча стала очередным свидетельством «любительского подхода» новых властей. «Армянский народ вводят в заблуждение, извините, но к людям относятся как к ослам», – написал он в Facebook.

Между тем следующий саммит ЕАЭС планируется провести 1 октября в Ереване.