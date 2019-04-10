Пашинян объявил войну «фейковым новостям»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с журналистами на приеме для представителей прессы в декабре. Теперь он развернул кампанию против «фейковых новостей». (Фото: primeminister.am)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отдал спецслужбам страны приказ бороться с «фейковыми новостями». В рамках этой кампании был арестован автор сатирической страницы в Facebook, что вызвало критику со стороны поборников свободы слова.

Пашиняна, давно уже болезненно реагировавшего на критику своей администрации в СМИ, на этот раз, похоже, задели сообщения о росте цен на природный газ для автомобилей. Это щекотливый вопрос для правительства: под Новый год Россия подняла для Армении цену на газ, но армянские власти обещали, что это не скажется на цене для потребителей.

На заседании правительства 4 апреля Пашинян высказал предположение, что рост цен может быть «провокацией» со стороны владельцев автозаправочных станций, но затем обратил внимание на сообщения в СМИ, в которых повышение цен связывалось с недавними изменениями в системе реализации газа в Армении.

«В Армении гарантирована свобода слова и информации. Но если некоторые преступные круги будут тратить миллионы на манипуляции общественным мнением в соцсетях, СМИ, то это уже является вопросом национальной безопасности, – сказал он, обращаясь к главе Службы национальной безопасности (СНБ) Артуру Ванецяну. – Надеюсь, что ваша служба сумеет в этом вопросе обеспечить конкретные результаты. В соцсетях есть даже фейки, выступающие под флагами революции, с призывами к насилию. Подобные манипуляции должны получать очень жесткий контрудар. Думаю, законодательство Республики Армения предоставляет такую возможность – разумеется, никоим образом не ставя под сомнение право на свободу слова».

Ванецян незамедлительно принялся за дело: на следующий день он объявил об аресте автора сатирической страницы в Facebook, критично отзывавшегося о Пашиняне. Глава СНБ сказал, что содержание страницы носило «признаки возбуждения расовой, религиозной и национальной ненависти или вражды», но не предоставил подробностей. Сначала Facebook закрыл страницу, но 9 апреля она снова заработала (правда, страница не обновлялась с тех пор, как 4 апреля была опубликована заметка, высмеивающая войну Пашиняна с фейковыми новостями).

«Св. Никол Пашинян приказал немедленно ликвидировать фейковую армию, получающую миллиарды долларов от прежнего режима, и попытаться преподнести сегодняшние неудачи как победы», – говорится в заметке. «Это правительство пришло, чтобы уничтожить Армению и проложить путь для великого Турана».

СНБ не сообщила о дальнейшей судьбе автора страницы. Отправленное Eurasianet.org сообщение администратору страницы с просьбой прокомментировать ситуацию осталось без ответа.

Благодаря своим жестким методам Пашинян ввязался в сложный спор, идущий не только в Армении, но и по всему миру: что следует считать фейковыми новостями и как с ними бороться.

По мнению эксперта по вопросам информационной безопасности Самвела Мартиросяна, фейковые новости действительно являются проблемой в Армении. «Но нельзя бороться с фейковыми нападками, называя всех направо и налево «фейками», – написал он в аналитической статье на сайте media.am. – Что касается привлечения СНБ к данному делу, я думаю, что СНБ должна быть последним ведомством, которому следует поручать борьбу с фейками, а уж никак не первым».

Аресты по устному поручению премьер-министра ставят «под угрозу свободу слова», сказала в интервью изданию «Кавказский узел» Директор и учредитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян. «Любое ограничение должно быть закреплено законом. Кроме того, в полномочия СНБ не входит контроль в интернете, а тем более выявление наказание за распространение ложных новостей», – добавила она.

Пашинян неоднократно обрушивался с ответной критикой на критикующие его СМИ, иногда выделяя сообщения, которые ему не понравились, на своей странице в Facebook. В сентябре полиция провела обыск в офисе новостного веб-сайта, ошибочно полагая, что он является источником нелицеприятной для властей утечки записей телефонных разговоров с участием Ванецяна и Пашиняна.

В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Пашинян сказал, что свободная медиа-среда Армении «открывает большое поле для фейковых новостей и может оказывать влияние на имидж как в нашей стране, так и в мире, но если говорить честно, я не знаю, что делать в этой ситуации. Если кто-то знает, как быть, это будет хорошей новостью для всех нас».