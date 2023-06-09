Пашинян поднял вопрос о возможном возвращении ключевого эксклава Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поднял вопрос возможной передачи контроля над оккупированным азербайджанским эксклавом. Но, по словам аналитиков, остается непонятным, является ли это сигналом о предстоящей уступке с армянской стороны или очередной попыткой снизить ожидания внутри страны.

На состоявшейся 2 июня встрече с армянской общиной Молдовы Пашиняну задали вопрос о Кярки. Это село – один из спорных участков, образовавшихся в результате территориального деления, оставшегося в наследство от СССР, которые являются островками де-юре принадлежащей Азербайджану земли, окруженными территорией Армении, или наоборот. Эти эксклавы являются одним из тех сложных вопросов, которые Армения и Азербайджан пытаются решить в ходе переговоров, направленных на комплексное урегулирование конфликта, длящегося уже несколько десятилетий.

Казалось, ответ Пашиняна указывает на то, что Армения готова отказаться от Кярки, которое некогда являлось частью Азербайджанской ССР, но было полностью окружено территорией Армянской ССР. Село было захвачено Арменией во время первой войны между двумя странами в 1990-х годах, и сейчас здесь проживает небольшая община армян, которые переехали туда после войны. С точки зрения национальной безопасности, село имеет важное стратегическое значение, поскольку находится непосредственно на главной автомагистрали страны, проходящей с севера на юг.

Делимитация общей границы между странами является одной из главных задач мирных переговоров, и Пашинян неоднократно говорил, что при проведении современных границ Армения и Азербайджан должны брать за основу советские карты 1975 года, которые являются самыми последними и точными из имеющихся. На встрече в Молдове он сказал, что именно этим необходимо руководствоваться при определении дальнейшей судьбы Кярки. «Если выяснится, что, согласно этой карте, оно принадлежит Азербайджану, то у нас с этим не будет проблем», – сказал он.

Все всякого сомнения, Пашиняну уже известно, что, согласно этой карте, оно действительно принадлежит Азербайджану.

Затем он заявил, что факт того, что село расположено на ключевой автомагистрали, не является особой проблемой: «Нет таких анклавов, которые могли бы создать для нас неразрешимые дорожные проблемы. Такой проблемы нет. Если дорога не может пролегать здесь, она проляжет в другом месте. Никаких проблем нет. Развитие дорожной инфраструктуры в Армении достигло такого уровня, что неразрешимых проблем не существует», – сказал Пашинян.

Из-за его высказываний у некоторых сложилось впечатление, что эту и некоторые другие территории уже списали со счетов, считая их практически переданными Азербайджану.

«Если Никол Пашинян останется у власти и продолжит свой нынешний курс, Тигранашен [армянское название Кярки] постигнет участь еще худшая, чем постигла Шурнух [село на границе Армении и Азербайджана, над которым армяне частично потеряли контроль в результате войны 2020 года]», – сказал журналистам депутат от оппозиционного блока «Армения» Артур Хачатрян после выступления премьер-министра.

«Передача анклавов врагу вызовет у него соблазн продолжить войну на территории Армении и создаст для этого благоприятные условия. В результате мирный договор превратится в пакт о войне», – написал в Facebook бывший премьер-министр Вазген Манукян, ныне находящийся в союзе с политической оппозицией.

Кярки и ряд других сел, находящихся в аналогичных условиях, стали предметом спора еще до окончания войны 2020 года. В первых сообщениях СМИ о заявлении о прекращении огня от 10 ноября, которое положило конец войне, говорилось, что в соглашении содержалась формулировка о «возвращении азербайджанской стороне территории, удерживаемой армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики». Однако эта фраза была исключена из официального текста документа. (Два азербайджанских эксклава, которые были окружены территорией Армянской ССР, являются частью Газахского района. Третье село – Кярки – расположено неподалеку от Нахичевани. Имеются также несколько участков сопредельной с Азербайджаном территории, которые Армения отсекла во время первой войны в 1990-х годах. В составе Азербайджанской ССР был один армянский эксклав – Арцвашен).

С тех пор этот вопрос периодически всплывает в публичных обсуждениях переговоров между Арменией и Азербайджаном. Позиция Армении главным образом заключается в том, что обе стороны должны просто сохранить территории в пределах международно признанных границ (т.е. она откажется от Арцвашена и получит взамен семь азербайджанских территорий). «Хочется надеяться, что возможное решение предполагает следующее: эксклав Армении остается за Азербайджаном, а эксклавы Азербайджана, которые находятся на территории Армении, остаются за Арменией», – сказал в мае прошлого года секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.

Азербайджан, тем временем, заявляет о том, что под его контроль должны быть возвращены территории, которые он занимал в советский период.

В заявлении от 5 июня Министерство иностранных дел Азербайджана вновь подтвердило свою позицию, пожаловавшись, что «Армения [...] до сих пор оккупирует 8 азербайджанских сел» и затягивает «под разными предлогами возвращение 8 сел Азербайджану».

Заявление Пашиняна может звучать, как отказ от прежней позиции Армении. Но, возможно, он просто снижает ожидания, ведь если в ходе переговоров Армении удастся сохранить свою территорию внутри установленных границ, это можно было бы представить армянской общественности как дипломатическую победу, говорит Бениамин Погосян, директор базирующегося в Ереване Центра Политических и экономических стратегических исследований.

«У него два варианта, – сказал Eurasianet.org Погосян. – Если удастся сохранить эксклавы, он сможет заявить о победе. А если будет принято решение о передаче эксклавов, он должен будет убедить всех, что это не трагедия».

Решение вернуть все территории в границах советского периода создаст логистические проблемы, особенно для участков, которые полностью окружены территорией другого государства. Это приведет к тому, что вместо споров вокруг одного Лачинского коридора придется решать разногласия таких же масштабов вокруг нового Кяркинского коридора, Арцвашенского коридора и так далее.

По этой причине Азербайджан, возможно, заинтересован не сколько в обмене семи своих эксклавов на один армянский, сколько в переговорах о решении, в результате которого он получит территории, идентичные по размерам тем, что он потеряет, сказал один политический комментатор из Баку, который попросил не называть его имени, чтобы иметь возможность говорить более откровенно. По его словам, чтобы цифры сошлись таким образом, Баку, возможно, рассматривает решение, которое позволит Азербайджану восстановить контроль над граничащими с ним селами, обменяться эксклавами и сохранить контроль над частью армянских территорий, которые перешли под его контроль в ходе войны 2020 года. (Баку утверждает, что граница вблизи территорий, которые он захватил в результате этих военных операций, не демаркирована и поэтому должна стать предметом переговоров; Армения утверждает, что Азербайджан вторгся на ее международно признанную территорию).

В сделку также может быть включен Нрнадзор – расположенное на самом юге Армении село, которое до 1928 года входило в состав Азербайджанской ССР и было известно как Нювади. Азербайджан пытался восстановить контроль над этим селом в ходе предыдущих переговоров и может попытаться сделать это снова, сказал комментатор.

Делимитацией и демаркацией общей границы стран занимается трехсторонняя комиссия, возглавляемая вице-премьерами Армении, Азербайджана и России.

Азербайджан обвиняет Армению в том, что она неохотно идет на сотрудничество с этой комиссией. «Вместо того чтобы настойчиво ссылаться на некую карту 1975 года, армянской стороне стоило бы начать работу по делимитации, – говорится в заявлении МИД Азербайджана от 4 июня. – Не стоит забывать, что именно Армения долгое время не реагировала на предложение о делимитации границ с Арменией после Отечественной войны 2020 года».

5 июня этот вопрос был поднят в парламенте Армении в ходе выступления министра иностранных дел Арарата Мирзояна, который сказал, что это входит в компетенцию комиссии.

«С политической точки зрения, да, мы знаем, что такие анклавы существовали на территории Армении в последний период существования Советской Армении, но я думаю, что разбираться с этим вопросом должна комиссия по делимитации», – сказал он.