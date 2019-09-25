Пашинян привез «Бархатную революцию» в Лос-Анджелес

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед толпой примерно в 10 тысяч человек в Лос-Анджелесе. Представителей армянской диаспоры обрадовал приход к власти Пашиняна, который пообещал искоренить коррупцию в стране. (Фото: primeminister.am)

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна был звездный час в Лос-Анджелесе, где проживает крупнейшая армянская диаспора в США и где прошел беспрецедентный для лидера Армении в США митинг.

По некоторым оценкам, чтобы послушать выступление Пашиняна со ступеней здания мэрии Лос-Анджелеса 22 сентября собрались около десяти тысяч человек. В своей речи он призвал живущих в США армян приезжать в Армению, инвестировать в нее и проводить «месяц или два» в году на исторической родине. «Самым важным вопросом – в концептуальном и идеологическом смысле – является устранение границ между диаспорой и Арменией», – сказал он в своем выступлении на восточноармянском диалекте.

По словам Рубена Джанбазяна, редактора англоязычного журнала для армянской диаспоры H-Pem, местные армяне были рады приходу к власти в Армении Пашиняна.

«Большинство [соотечественников] воспринимает его как честного человека после многих лет коррупции и, за неимением более точного термина, тирании», – сказал Джанбазян Eurasianet.org.

«Долгожданный визит Пашиняна в нашу общину будет способствовать улучшению отношений с Родиной и сблизит нас, – написала одна из армянских газет в США Massis Post в преддверии его приезда. – Тревоги прошлого сменились оптимизмом. Повсюду энтузиазм и желание быть в тесной связи с Родиной и вносить свой вклад в ее экономический рост».

До прихода к власти Пашиняна армяне в США не проявляли желания поддерживать армянских политиков: диаспора закрывала глаза на коррупцию и застой во внутренней политике в Ереване, и фокусировалась на международных проблемах – официальном признании геноцида армян и поддержке Армении в ее многолетнем конфликте с Азербайджаном. И тот факт, что Пашинян смог провести такую масштабную встречу с воодушевленными соотечественниками в Лос-Анджелесе, говорит о серьезных изменениях.

«В целом, классическая речь Никола с поправкой на местоположение, с высоким уровнем децибелов и эмоций, и низким содержанием информации, – написал в Twitter Эмиль Санамян, аналитик Института арменоведения при Университете Южной Калифорнии. – Однако наблюдается значительный отход от того типа взаимодействия, к которому армянские общины привыкли при предыдущих армянских лидерах».

После прихода к Пашиняна власти в прошлом году одним из его приоритетов было побудить обширную армянскую диаспору принять более активное участие в жизни Армении. И, по словам Джанбазяна, живущие за рубежом армяне, особенно в Северной Америке, с энтузиазмом отнеслись к обещанию Пашиняна искоренить закоренелую коррупцию, которая раньше их отпугивала.

«Много лет Армения была коррумпированной страной – мы могли ездить туда в качестве туристов, но репатриация или создание бизнеса или установление какого-либо реального взаимодействия со страной были затруднены из-за коррупции», – сказал Джанбазян Eurasianet.org. Однако «Бархатная революция» под руководством Пашиняна «действительно дала людям надежду на то, что Армения может стать страной, где [мы могли бы] открыть бизнес, провести лето, начать новую жизнь».

В Лос-Анджелесе проживает более 200 000 жителей армянского происхождения, и местные чиновники очень заинтересованы в голосах этнических армян. До Пашиняна перед собравшимися выступил целый ряд чиновников города, округа, штата и других образований, однако толпа нетерпеливо скандировала: «Никол, Никол!».

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в своей речи также упомянул о новых возможностях, которые американские армяне теперь видят в Армении.

«С этим премьер-министром в Армении наступил новый солнечный день, день демократии, день открытости, день без коррупции, день, когда мы в Лос-Анджелесе можем сказать, что настало время поехать, инвестировать, поддержать, чтобы помочь новой Армении подниматься, подниматься и подниматься под руководством этого премьер-министра», – сказал Гарсетти.

В экологически сознательной Калифорнии Пашиняну вновь пришлось отвечать на наболевшие вопросы касательно золотого рудника Амулсар. Сторонники проекта рассматривают месторождение как благо для работников и ключевой источник иностранных инвестиций, но многие армяне опасаются, что ущерб, который шахта может нанести окружающей среде, перевесит любые экономические выгоды.

Многие присутствующие на митинге держали в руках плакаты против амульсарского проекта, и Пашинян упомянул дискуссии по данному вопросу в своей речи: «Я не согласен с позицией, что правительство должно принимать решения, основываясь на том, [какая сторона] оказывает наибольшее давление… По этому вопросу мы должны быть честными и следовать истине», – сказал он.

Правительство Азербайджана попыталось снизить градус воодушевления по поводу этого события, но не добилось особого успеха. В письме от 19 августа генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев просил городские власти «не позволить» Пашиняну «злоупотребить» своим публичным выступлением, чтобы оправдать контроль Армении над Нагорным Карабахом. Карабах является территорией, признанной на международном уровне как часть Азербайджана, но находящейся под контролем армянских сил после войны между двумя сторонами в начале 1990-х годов.

Агаев предоставил Eurasianet.org копию письма.

В ответ член городского совета Пол Крекорян обвинил Агаева в том, что он «выходит далеко за пределы приличия, активно пытаясь вмешаться в действия и решения» местных чиновников, «в то время как мы приветствуем иностранное высокопоставленное лицо в качестве нашего гостя». Он также добавил: «Хуже того, ваше письмо призывает избранных лидеров Лос-Анджелеса нарушить Конституцию США, подвергнув цензуре свободу выражения мнений». Сотрудники Крекоряна также передали Eurasianet.org копию его письма.

«Город Лос-Анджелес неизменно и с гордостью поддерживает народ Арцаха, и он четко и прямо признает и поддерживает суверенитет и независимость свободной и демократической Республики Арцах», – говорится в письме Крекоряна. (Арцах – армянское название Карабаха. Лос-Анджелес, как и ряд других юрисдикций в США, принял резолюцию о признании независимости Карабаха, хотя ни одна страна, включая США или Армению, официально не признала Карабах).

В электронном письме Eurasianet.org Агаев утверждает, что «свобода слова не обязательно распространяется на иностранных глав государств и правительств, выступающих с речами на территории США, особенно в общественных местах. Они должны с уважением относиться к США и их политике на таких публичных собраниях в США, чего я не ожидаю от премьер-министра Пашиняна, с этим и связана обеспокоенность».

Однако правоведы в целом сходятся во мнении, что гарантии свободы слова в США распространяются и на иностранцев.

Пашинян не упомянул Азербайджан в своей речи, но поблагодарил Гарсетти за признание Карабаха Лос-Анджелесом.

Во время выступления Пашиняна в небе пролетел самолет с баннером «Карабах – это Азербайджан! Прекратите оккупацию!», а по близлежащим улицам разъезжали грузовики с рекламными щитами, где демонстрировалось азербайджанское видение конфликта в Карабахе. Неизвестно, кто организовал эту акцию, но азербайджанские дипломаты поделились соответствующими видеороликами.