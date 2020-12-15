Первое испытание для российских миротворцев в Карабахе

Стычки между азербайджанскими и армянскими силами в минувшие выходные стали первым серьезным испытанием для миротворческой миссии России, развернутой в Нагорном Карабахе после заключенного 9 ноября соглашения о прекращении огня. Азербайджанцы попытались выбить армянские подразделения из небольшого анклава, заявив, что за последние три недели армяне совершили два нападения на их войска, закончившиеся смертью военнослужащих.

Операция проводилась 11 и 12 декабря в районе сел Хин Тахер и Хцаберд (которые азербайджанцы называют Кехне Таглар и Чайлаггала) на юго-востоке Нагорного Карабаха. В результате шесть армянских солдат получили ранения, сообщил МИД Армении. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, села перешли под контроль Азербайджана.

Азербайджан не сообщил о жертвах, но в совместном заявлении Минобороны и Службы государственной безопасности говорится, что СГБ провела операцию после двух инцидентов в этом районе, закончившихся убийством азербайджанцев армянскими силами. Один из инцидентов якобы произошел 26 ноября, когда было убито трое солдат и два человека получили ранения. Затем, 8 декабря, по утверждению Минобороны, во время установки коммуникационного оборудования был убит солдат и ранен работник компании мобильной связи. Ни об одном из этих инцидентов ранее не сообщалось, и подлинность этих утверждений не была установлена в независимом порядке.

«Учитывая вышесказанное, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе», – говорится в заявлении.

Столкновения подчеркнули опасность, которую представляют неуточненные аспекты заключенного 9 ноября договора, а также ограниченность возможностей российского миротворческого контингента численностью в 2000 человек по разделению сторон.

Села, где произошли столкновения, находятся очень близко к границе между бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной областью и Джебраильским районом. Согласно соглашению от 9 ноября, под контроль Азербайджана отходили Джебраильский район и территории Карабаха, которые он занял во время войны. Но на момент вступления соглашения в силу эти два селения не были заняты азербайджанской стороной, что делает их статус неясным. Судя по картам из открытых источников, села находятся в пределах границы Карабаха, то есть, согласно соглашению, они должны были оставаться под контролем Армении.

Судя по видеорепортажу из Хцаберда, опубликованному 3 декабря новостным сайтом CivilNet, село удерживало самоорганизованное подразделение численностью около 60 человек во главе с бывшим оппозиционным политиком Айком Ханумяном, и мирных жителей там не было. «Мы ждем, когда придут миротворцы и сменят нас, чтобы этот район остался армянским», – сказал CivilNet один из солдат.

После боестолкновений российский миротворческий контингент внес примечательную коррективу в карту своих миротворческих операций в регионе, которую он обновляет на ежедневной основе. В версии от 13 декабря к территории, на которой действуют миротворческие силы, добавлен отрезок земли, включающий район, где произошли последние столкновения. Судя по обновленной карте, русские поддержали армянские претензии на эту территорию.

ФОТО: Селение Хин Тахер/Кехне Таглар на новой карте Минобороны РФ (обозначено альтернативным армянским названием Хинтаглар).

Расширение зоны действия миротворцев в одностороннем порядке вызвало определенное недовольство в Азербайджане: ряд депутатов парламента и дружественные правительству СМИ осудили этот шаг. Государственное информационное агентство APA опубликовало аналитическую статью под заголовком «Российские миротворцы в роли спасителей армянских сепаратистов: Москва должна дать разъяснение».

Один из депутатов, Вахид Ахмедов, предположил, что мотивом послужил недавний парад победы в Баку, на котором присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и где демонстрировалась захваченная армянская техника, по большей части российского производства. «Это задело Россию, поэтому они предпринимают шаги, чтобы оказать давление на Азербайджан», – сказал он новостному сайту Qafqazinfo.

Этот эпизод также вызвал возмущение среди армян, усмотревших в нем свидетельство того, что российские миротворцы не в состоянии или не хотят защитить карабахских армян. Ханумян возглавил акцию протеста в столице Карабаха Степанакерте по поводу неспособности правительства остановить азербайджанское вторжение, и встретился с российскими миротворцами, чтобы узнать их позицию.

Как он сообщил 14 декабря, российское командование рассказало ему о создании новых наблюдательных пунктов, в том числе в самом селении Хин Тахер/Кехне Таглар. «Мы должны понимать, что миротворческая миссия имеет ограниченный контингент и не может нести ответственность за оборону наших границ. Это право и обязанность только» де-факто властей Карабаха, написал Ханумян в Facebook.

13 декабря Пашинян созвал заседание Совета безопасности, чтобы обсудить столкновения. «Большое подразделение российских миротворцев вошло в этот район, и ситуация на данный момент относительно стабильна. По крайней мере, присутствие там миротворцев дает некоторую уверенность в том, что существует высокая вероятность избежать дальнейшей эскалации», – сказал он.

На следующий день он назвал азербайджанскую операцию «испытанием» для российских миротворцев. «Они [азербайджанцы] хотят показать, что миротворцы не в состоянии остановить их провокационные действия. Судьба участка Хцаберд и Хин Тахер – первое серьезное испытание для миротворческой миссии Российской Федерации», – сказал он в видеообращении в Facebook.

Неопределенность по поводу новой линии соприкосновения, вероятно, приведет к дальнейшей напряженности, поскольку новая фактическая граница нередко проходит через населенные районы, отметила аналитик Международной кризисной группы Олеся Вартанян. Она сравнила сложившееся положение с ситуацией в Южной Осетии в Грузии, где на фактической границе, охраняемой российскими солдатами, у грузинских мирных жителей постоянно возникают проблемы.

«Велика вероятность того, что это будет постоянная точка напряженности с инцидентами, задержаниями, убийствами и т.д., – написала Вартанян в Twitter. – Все это будет попадать в СМИ, усиливая боль и, возможно, даже подстегивая призывы к новой войне».

По словам Вартанян, для улучшения ситуации необходимо создать новые мелкомасштабные механизмы посредничества, чтобы мелкие споры не перерастали в нечто более серьезное. В частности, она предложила ежемесячно проводить встречи представителей двух сторон при посредничестве России. «Подобное практикуется во многих других зонах конфликтов. К сожалению, в рамках карабахского конфликта ничего такого не было, – написала она. – Возможно, пора начать? В противном случае трудно представить, как предотвратить постоянную напряженность на местах».