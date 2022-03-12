Переводы из России в страны ЦА рухнут – Всемирный банк

Всемирный банк опубликовал несколько неутешительных прогнозов, касающихся центральноазиатских стран, которые уже начитают ощущать на себе действие западных санкций против России. Ожидается резкий спад объемов денежных переводов трудовых мигрантов, от которых зависят многие семьи в регионе.

Согласно опубликованным 4 марта данным Всемирного банка, ожидаемый спад денежных переводов из России сильнее всего скажется на Кыргызстане и Таджикистане, которые входят в число стран, наиболее зависимых от переводов трудовых мигрантов.

Среди рассмотренных 10 постсоветских стран, Кыргызстан ожидает самое большое падение в этом году: объемы поступающих в страну денежных переводов сократятся на 33 процента. До вторжения России в Украину аналитики прогнозировали рост объемов переводов из России в 2022 году на уровне 3 процентов.

Таджикистану грозит падение на 22 процента, тогда как ранее предсказывался рост на 2 процента.

В 2020 году объем денежных переводов в Кыргызстан был эквивалентен 31,3 процента ВВП страны, а в Таджикистан – 26,7 процента.

Больше всего пострадает Кыргызстан, поскольку подавляющее большинство денежных переводов трудовых мигрантов поступает из России: 83 процента в первых трех кварталах 2021 года. В Таджикистане этот показатель составил 58 процентов.

Ежегодно на заработки в Россию также отправляются миллионы граждан Узбекистана, но его экономика в меньшей степени зависит от денежных переводов мигрантов: в 2020 году их доля была эквивалентна 11,6 процента ВВП. Теперь Всемирный банк прогнозирует снижение их объемов на 21 процент. Около 55 процентов денежных переводов Узбекистана поступает из России.

Ожидается, что объемы денежных переводов, отправляемых в Казахстан из России, сократятся на 17 процентов. Но это незначительно повлияет на экономику страны, поскольку денежные переводы в эту богатую нефтью страну (из которых 51 процент поступает из России) в 2020 году составили всего 0,2 процента от ВВП.

Тем не менее Казахстан сталкивается с серьезными последствиями антироссийских санкций в других сферах.

Туркменистан, по которому, как известно, получить надежные данные не представляется возможным, не был включен в исследование Всемирного банка, которое также охватывает Азербайджан, Армению, Грузию, Беларусь и Украину. В этом году роста денежных переводов можно ожидать только в Украине (на уровне 8 процентов), поскольку сейчас мигранты из разных стран, за исключением России, отправляют домой больше денег с целью поддержать свои пострадавшие от войны семьи.

Странам, экономики которых зависят от денежных переводов трудовых мигрантов, наносится двойной удар, отмечается в комментарии, который сопровождает прогнозы Всемирного банка.

«Ослабление экономической активности в России негативно скажется на занятости и доходах трудовых мигрантов, а также на их способности отправлять денежные переводы», – пишут Дилип Ратха, старший экономист Всемирного банка по вопросам миграции и денежных переводов, и финансовый аналитик Юнг Джу Ким.

«Другим воздействующим фактором станет ослабление рубля по отношению к доллару США, что снизит номинальную долларовую стоимость денежных переводов, отправляемых в рублях».

Валютные рынки по всей Центральной Азии уже переживают последствия обвала рубля, приведшего к обесцениванию денежных переводов, которые трудолюбивые мигранты отправляют домой, чтобы прокормить свои семьи.