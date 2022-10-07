Переселенцы из Карабаха наблюдают за процессом восстановления с надеждой и беспокойством

Азербайджанские пенсионеры во время организованной государством поездки в Карабах на этой неделе. (Фото: Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана)

Сардару Зейналову было 12 лет, когда он и его семья были вынуждены покинуть свой дом в селе Сеидли, расположенном неподалеку от города Агдам. Армянская армия захватила эту территорию в 1993 году в ходе первой войны между Арменией и Азербайджаном, в результате чего Зейналовым и сотням тысяч других азербайджанцев пришлось покинуть свои дома.

Семья поселилась в Барде – городе, расположенном всего в 50 километрах от их родного села, на границе территории, которую Азербайджан контролировал после окончания войны. Барда стала центром сосредоточения внутренне перемещенных лиц; примерно половина нынешних жителей – это ВПЛ из Карабаха.

Сегодня, после второй войны между двумя сторонами, они наконец-то могут подумать о возвращении в свои дома.

Но многие из них испытывают смешанные чувства. Энтузиазм, который они изначально испытывали по поводу долгожданного возвращения, поутих спустя два года после войны. ВПЛ наблюдают за тем, как разворачивается процесс переселения, и многое из того, что они видят, заставляет их задуматься.

Зейналов, которому сейчас 41 год и у которого уже есть своя семья, говорит, что ему не терпится увидеть место, где прошло его детство, даже если оно разрушено.

До войны многие жители Агдама жили в частных домах, у каждого из которых был свой двор. Но город был разрушен до основания (журналист Томас де Вааль, посетивший превратившийся в руины город в 2000 году, назвал его «Хиросимой» Южного Кавказа), и теперь его придется отстраивать заново.

Но согласно планам, о которых объявили власти, отстроенный Агдам будет отличаться от того, каким он был до войны.

Генеральный план восстановления предусматривает увеличение площади города в два раза по сравнению с разрушенным Агдамом. Ожидается, что после реконструкции город будут населять 100 тысяч человек (по сравнению с довоенным показателем в 36 тысяч, хотя физическая площадь города также была расширена за счет ряда окрестных деревень). «Этот город и весь район станут примером для всего мира», – сказал президент Ильхам Алиев во время визита в город в мае 2021 года, в ходе которого он ознакомился с планом. Во время визита в Агдам 5 октября Алиев заложил фундамент нескольких объектов и сказал, что ВПЛ вернутся «в максимально возможные сроки».

Зейналов обратил внимание на одну деталь в плане: он предполагает строительство 23 тысяч квартир и всего лишь 1 750 отдельно стоящих домов.

«Похоже, что власти намерены построить много многоквартирных домов наряду с незначительным количеством традиционных домов с задним двором, – сказал Eurasianet.org Зейналов. – То же самое случилось в Барде и других местах, где вынужденным переселенцам предоставляли временное жилье. В Карабахе у них были дворы, а им пришлось жить в квартирах».

Это беспокойство разделяют многие перемещенные лица, сказал журналист Асаф Гулиев, который также в свое время был вынужден переселиться из Агдама. «Благодаря хозяйству они могут зарабатывать на жизнь, будь то куры или несколько коров или овец, – сказал он. – Если сельский житель не может получить яиц от собственных кур, молоко и сыр от коров, то какой в этом смысл?». Он отметил, что в довоенном Агдаме было около 15 тысяч отдельно стоящих домов, что почти в 10 раз больше, чем запланировано сейчас.

Хотя Зейналов переживает, что ему придется жить в квартире, а не в доме, он все же с оптимизмом относится к плану. «В любом случае это на 100 процентов лучше, чем тот Агдам, который мы знали», – сказал он.

Практически сразу после войны 2020 года, в ходе которой Азербайджан восстановил контроль над примерно тремя четвертями территории, уступленной Армении в первой войне, власти запустили свой амбициозный проект по реконструкции, который они назвали «Великое возвращение».

На сегодняшний день план восстановительных работ включает самый длинный тоннель на постсоветском пространстве, три международных аэропорта и множество автомагистралей. В стране началось строительство «умных сел» – новая тенденция глобального развития, направленная на использование таких технологий, как цифровая связь, автоматизация и возобновляемые источники энергии, в процессе создания процветающих сельских общин.

Однако на сегодняшний день активного возвращения жителей на эти территории не наблюдается. Реализация флагманского проекта строительства «умного» села Агали в Зангиланском районе неоднократно откладывалась из-за проблем с рабочей силой. Наконец, в июле первые жители Агали вернулись обратно. Тогда переехало около 200 человек, а в сентябре к ним присоединились еще 12 семей.

В ожидании возможности вернуться домой большинство будущих переселенцев испытывают беспокойство по поводу работы.

Вскоре после войны власти провели большой опрос среди перемещенных лиц о «Великом возвращении», и одним из вопросов был вопрос о том, чем бы они хотели заниматься после переселения. В 2021 году проводивший опрос университет ADA объявил, что исследование завершено, а ответы отправлены властям. Результаты пока не были обнародованы.

«Когда проводили опрос, они спрашивали, скажем, “чем вы зарабатываете на жизнь?”. Ты, к примеру, отвечал: “я учитель”, и тебе говорили: “мы приняли это к сведению и передадим соответствующим органам, чтобы они выделили для вас место в школах” на освобожденных территориях», – сказал Зейналов.

Но большинство ВПЛ не работают в государственных учреждениях, сказал Зейналов. Как правило, перемещенные лица в Карабахе были фермерами, а когда их переселили в города после войны, им пришлось осваивать другую профессию. «Сейчас, когда эти люди возвращаются на родину, они вновь хотят заниматься сельским хозяйством. Проблема в том, что никто им не объясняет, на каких условиях будут предоставляться земли для фермерского хозяйства в Карабахе, и будет ли у них работа».

Большинство вынужденных переселенцев говорят, что они заинтересованы не столько в «умных» деревнях, сколько в возвращении к жизни, которой они жили в Карабахе, когда они дополнительно к работе в государственных колхозах производили собственную продукцию на своих огородах.

«Они хотят знать, получат ли они землю, – сказал Зейналов. – Они спрашивают: “Для чего нам умные деревни?”». Азербайджанские власти активно развивают сельское хозяйство в других областях Азербайджана, и перемещенные лица, с которыми он общается, говорят, что они хотят того же для Карабаха. «Некоторые идут даже дальше и говорят, что они согласны, чтобы государство выплатило мне компенсацию [за разрушенные во время войны дома] и очистило землю от мин, а я построю свой собственный дом и буду заниматься сельским хозяйством».

Несмотря на проведенный среди ВПЛ опрос, власти пока не особо интересуются их мнением. Коренные жители Шуши, города, на который до сих пор были направлены основные усилия правительства по восстановлению, открыто пожаловались на отсутствие консультаций с ними.

«Власти приняли закон о статусе Шуши и объявили [часть] Шуши культурным парком. Но они не спросили мнения коренных жителей Шуши, – сказал Зейналов. –Похоже, то же самое произойдет и здесь [с Агдамом]».

Власти разрабатывают всеобъемлющий закон о Великом возвращении, который будет регулировать все аспекты восстановления и переселения, хотя они не имеют четкого представления о том, что именно он будет охватывать. 21 сентября один из депутатов Захид Орудж объявил, что законопроект готов, и представил его спикеру парламента.

Над ним работали 170 чиновников из различных государственных агентств и членов парламента, а курировала его разработку администрация президента, сказал Eurasianet.org Орудж. По его словам, они все еще ждут отзывов по поводу законопроекта от других государственных органов и общественности.

«Пока другие страны только обсуждали механизмы управления переселением, Азербайджан, возможно, стал первой страной, которая создала соответствующую законодательную базу для этого», – сказал Орудж.

Рассматривается ли в нем вопрос о типах домов, в которых будут жить люди? Это «должно быть частью широкого обсуждения, диалога и регулярного взаимодействия с этими сообществами», – сказал он. В качестве одного из вариантов он предложил выдавать людям денежные пособия, которые они могли бы направить на строительство собственных домов или ферм.

Местное отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит консультации с властями по поводу законопроекта и процесса переселения в целом. УВКБ ООН также беседует с перемещенными лицами в Барде и других местах, что дает некоторые надежды на то, что их пожелания будут в той или иной степени учтены.

«УВКБ ООН проводит политические консультации с правительством и работает в контакте с целевыми сообществами, соответствующими государственными органами, организациями гражданского общества и другими агентствами ООН для обеспечения безопасного и добровольного возвращения на родину спустя почти 30 лет изгнания», – сообщили Eurasianet.org в агентстве в ответ на запрос об их роли.

Зейналов по-прежнему скептически настроен относительно того, смогут ли вынужденные переселенцы возразить, если власти разработают план, который им не понравится. «У властей есть свои рычаги давления, например, возможность отменить льготы для ВПЛ, – сказал он. – Они много значат для ВПЛ, у которых нет постоянной работы. Это все равно, что лишить их кислорода. Вот как власти собираются осуществлять процесс переселения».