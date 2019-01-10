Повзрослевшая звезда кыргызского Instagram вылетела из гнезда

Усаживаясь в кафе в одном из самых популярных торговых центров Алматы, синеволосая кыргызская интернет-сенсация Эльдана Сатыбалдиева морщилась от боли.

Сатыбалдиеву, более известную в Instagram как Эльдана Foureyes (четырехглазая), только что неожиданно стиснул в крепких объятиях восторженный подросток-фанат.

Поклонник пребывал в эйфории от того, что ему удалось сделать одно из самых ценных и желанных селфи в городе, который Сатыбалдиева с недавних пор считает своим домом.

Будучи по натуре интровертом, Сатыбалдиева выглядела заметно потрясенной. Но в крупнейшем городе Казахстана это происходит регулярно. В ее родном Бишкеке «люди немного привыкли ко мне».

«Здесь больше работы, больше проектов, всего больше», – сказала она Eurasianet.org, объясняя свой переезд сюда.

В эпоху развлечений эксцентричные, смешные видеоролики Сатыбалдиевой превратили ее из скучной выпускницы школы с андрогинной внешностью в высоко востребованного кумира молодежи.

Несмотря на то, что ей пришлось начинать все сначала три года назад после того, как взломали ее учетную запись в Instagram и удалили с него весь контент, сейчас число ее подписчиков насчитывает около миллиона человек, большинство из которых из Казахстана.

В число тех, кто воспользовался ее популярностью за те пять лет, в течение которых она снимает видеоролики, входят Pepsi, Nokia и казахстанская компания, занимающаяся электроникой.

Средняя стоимость рекламы варьируется от 500 до 1000 долларов США, тогда как на рекламе Pepsi она заработала «достаточно, чтобы на протяжении года иметь возможность сходить куда-нибудь выпить», сказала она в одном из недавних интервью казахстанским СМИ.

За какие-то полчаса, проведенные в «Достык Плаза», корреспондент Eurasianet.org стал свидетелем того, как Сатыбалдиева согласилась сделать селфи с четырьмя фанатами, прежде чем она, нагруженная покупками, нервно рванула к выходу.

«Не знаю. Я просто идиотка, но людям нравятся идиоты»,– рассуждает Сатыбалдиева.

От «грозного кыргыза» до «сексапильной Эли»

Несмотря на неоднократное использование влоггером слова «идиотка» для описания самой себя, многие из юмористических роликов, которые принесли ей известность, гениальны.

Среди ранних короткометражек наиболее популярными являются ролики о приключениях «грозного кыргыза», для перевоплощения в которого Сатыбалдиева надевала традиционную кыргызскую шапку «калпак» и грозно сдвигала брови, и видео, на котором она пародирует поведение посетителей общественного туалета.

В нескольких сценках снялась мама Сатыбалдиевой в роли властной матери, но после того, как количество подписчиков начало увеличиваться, она отказалась от участия в роликах дочери.

С тех пор в арсенале Эльданы появились новые персонажи, популярность которых угрожает затмить образ «грозного кыргыза».

«Эрнест» (для создания его образа Эльдана рисует себе усы) – разговорчивый неудачник, сценки с которым всегда сопровождаются первыми аккордами из композиции Марвина Гэя «Let’s Get it On».

«Эля» – сексапильная и скандальная девица в атласном платье, ставшая героиней вышедшего в августе музыкального клипа, который набрал более 800 000 просмотров за три месяца.

«Я хочу, все хочу, что хочу, то получу», – поет Сатыбалдиева в песне «Токалочка», в которой шутливо описывается жизнь «токалы» – молодой любовницы богатого женатого мужчины в Центральной Азии.

“На Бали, new iPhone, мой папочка – прокурор», – поется далее в песне, слова к которой, по утверждению Сатыбалдиевой, писала не она.

Однако по иронии судьбы отец звезды Эльмурза Сатыбалдиев занимал пост генерального прокурора Кыргызстана с 2007 по 2009 год.

Сатыбалдиев даже отбыл шестилетний тюремный срок по обвинению в участии в кровопролитной попытке подавить демонстрации во время апрельской революции 2010 года. Он настаивает на своей невиновности с момента освобождения из тюрьмы в 2016 году.

Пожалуйста, никакой политики, я – Эльдана

Но если «Токалочка» и является отчасти подсознательным протестом, Сатыбалдиева хорошо это скрывает и очень тепло отзывается о своих родителях.

Больше всего ее беспокоит то, что ее видеоролики – содержащие ненормативную лексику и безобидные – могут поставить их в неловкое положение. Она вспоминает, как отец за обеденным столом аккуратно поднял тему использования ею матерных слов в интернете, и называет этот день «одним из худших дней в моей жизни».

Другим поводом для беспокойства Сатыбалдиевой является мысль о том, что слава влечет за собой новый уровень социальной ответственности.

В прошлом году она подверглась широкой критике со стороны феминисток за то, что по заказу строительной компании в Бишкеке снялась в рекламе, в которой по сценарию похищают невесту. Изображая жертву преступления, которое широко распространено в Кыргызстане, она поначалу противится вступать в брак по принуждению. Однако, увидев роскошно обставленную квартиру похитителей, она меняет свое мнение.

Даже ее друг и ярый сторонник Бектур Искендер, основатель медиапортала Kloop.kg, назвал клип «гадостью».

Однако мнение Сатыбалдиевой на этот счет неоднозначно.

«Я никогда не говорила, что поддерживаю похищение невест. Я и сейчас этого не говорю. Очевидно, что эта реклама – всего лишь шутка, и она «соответствует менталитету [кыргызов]», сказала она.

В серии относительно длинных видеороликов на ее YouTube-канале перед нами предстает другая, более вдумчивая Эльдана.

В одном из них под названием «Ненависть» она рассказывает о том, как она, принимая душ, анализировала свою глубокую неприязнь к сокурснице из Китая, у которой были выше показатели на тренировках. Ее обращение в другом видео «17 вещей, о которых я узнала в 2017 году» звучит как мотивационная речь.

Ей есть что сказать молодым людям, «даже если порой выбранный способ выглядит грубо», – сказала Карлыгаш Кабатова, основатель сайта UyatEmes.kz, посвященного сексуальному образованию и другим проблемам молодежи.

Кабатова также отметила, что со временем негативных комментариев под роликами Сатыбалдиевой стало значительно меньше, что свидетельствует о том, что люди стали лучше воспринимать ее причудливое поведение. По словам Кабатовой, это неожиданно, учитывая, что «троллинг» – характерная черта дискуссий в местном интернет-пространстве.

Примером приобретенного ей, но не особо желанного, статуса образца для подражания стало выступление Сатыбалдиевой в 2016 году на мероприятии TEDx, которое транслировалось по государственному телевидению Кыргызстана.

Было очевидно, что она сильно нервничает, но присутствующая в зале молодежь неустанно аплодировала ей.

«Привет, мама, я, наконец, в «ящике»», – в какой-то момент пошутила Сатыбалдиева.

Тема ее выступления, а именно безграничные возможности для самовыражения, которые предлагает интернет, кажется как никогда актуальной в Кыргызстане.

В сентябре еще одна прежде неизвестная девушка из Кыргызстана Зере Асылбек выпустила скандальную песню, направленную против дискриминации по половому признаку.

Клип взорвал интернет и привлек к певице внимание международных СМИ, после чего на нее посыпались анонимные угрозы физической расправы и обвинения в том, что она опозорила Кыргызстан.

Сатыбалдиева называет Зере «очень крутой», но при этом вновь подчеркивает, что она не готова поднимать в своих видеороликах более серьезные проблемы. «Я просто пытаюсь показать людям, что если ты хочешь что-то сделать, то все возможно, – сказала она. – И неважно, это идиотский блог или что-нибудь еще».