Пока Армения ищет союзников на Западе, ее экономическая зависимость от России растет

Экономические факторы, возникшие вследствие войны в Украине, все сильнее привязывают Армению к ее давнему стратегическому партнеру и покровителю – России.

В 2022 году объем товарооборота между Арменией и Россией вырос почти в два раза, но этот рост был в основном обусловлен реэкспортом, прибегнуть к которому вынудили западные санкции против Москвы.

Именно поэтому армянские производители не видят для себя особой выгоды от возросшего товарооборота. Более того, они сталкиваются с растущей неопределенностью, поскольку расчеты осуществляются в слабой и нестабильной российской валюте.

Эта тенденция угрожает свести на нет осторожные попытки Армении по укреплению связей с Западом и снижению политической зависимости от России и зависимости от нее в сфере безопасности.

Рублевые расчеты наносят ущерб армянским экспортерам

По словам министра экономики Армении Ваана Керобяна, по состоянию на 16 марта Армения и Россия во взаимных расчетах используют только рубли, отказавшись от доллара и евро.

Постепенная дедолларизация торговых операций уже давно стоит на повестке дня возглавляемого Россией Евразийского экономического союза, к которому Армения присоединилась в 2013 году, но санкции против Москвы, наложенные в связи с войной в Украине, придали этим планам неотложный характер.

Центральный банк Армении официально поприветствовал этот шаг. «Решение осуществлять торговые операции без использования валют третьих стран оценивается положительно, поскольку это позволит защитить торговых партнеров и предпринимателей от рисков, возникающих при колебаниях курсов валют этих третьих стран», – сказали Eurasianet.org в пресс-службе банка, признав при этом, что торговля только за рубли сопряжена с некоторыми «рисками».

Эти риски существенны для армянских экспортеров, сказал Eurasianet.org Вардан Арамян, бывший министр финансов Армении, а ныне консультант по управлению государственными финансами. «Эта новость вызывает у них беспокойство».

Причина в том, что с начала войны рубль показывает особо высокую волатильность, а в последнее время он находится на нисходящей траектории по отношению к армянскому драму.

Как правило, укрепление национальной валюты плохо сказывается на экспорте страны. А армянские экспортеры и без того в течение последнего года находятся в смятении из-за резкого роста курса драма по отношению к доллару. (Примечательно, что подобное ослабление доллара в значительной степени было вызвано притоком долларов из России, граждане которой переводили свои капиталы в Армению на фоне войны и санкций).

Предприниматель Ваге Казарян уже более 20 лет руководит компанией «Ноян», производящей безалкогольные напитки, варенья и консервы. Россия – крупнейший экспортный рынок для продукции его компании.

Он не в восторге от перехода на рубли и планирует принять меры по защите от возможных последствий.

«Безусловно, это создаст неудобства. В любом случае, наши затраты зависят от доллара. Мы покупаем часть сырья в долларах, берем долгосрочные кредиты в долларах, так что доллар все еще задействован в наших сделках», – сказал он Eurasianet.org.

Переход на рублевые расчеты и происходящее параллельно ослабление российской валюты приходятся на пик экономического сотрудничества между Арменией и Россией. В прошлом году доля России в торговом обороте Армении увеличилась почти вдвое и превысила 5 миллиардов долларов, что составляет 35 процентов от общего объема. Россия также является основным экспортным рынком для Армении. Сорок пять процентов производимых в Армении товаров экспортируется в Россию.

Такой рост является результатом оттока западных компаний с российского рынка. Но хотя некоторым армянским поставщикам удалось расширить свой бизнес в России, большая часть армянского экспорта в Россию в настоящее время фактически является реэкспортом товаров из западных стран.

Арамян, бывший министр финансов, сказал, что, хотя точных цифр по реэкспорту нет, очевидно, что минимальный рост производства в Армении не сопоставим с увеличившимися вдвое объемами экспорта.

«Согласно официальным данным, в 2022 году и в первые два месяца 2023 года экспорт из Армении в Россию вырос в два-три раза. В то же время темпы роста сельского хозяйства и промышленности являются более чем скромными – 0,5 и 8 процентов [в 2022 году] соответственно», – сказал Арамян.

А возглавляющий продовольственную компанию «Ноян» Казарян относится к числу многочисленных экспортеров, которые не видят преимуществ подобного роста.

«В нынешних условиях очень трудно развивать бизнес. Наша главная проблема – это курс армянского драма, который значительно вырос с прошлого года», – сказал он, добавив, что он и другие представители его отрасли планируют обратиться за помощью к властям.

Политические отголоски

Растущая экономическая зависимость от России также создает политические риски для Армении, которая в последнее время пытается налаживать более тесные связи с Западом, в частности с ЕС.

И Москва уже сигнализировала о своей готовности экономически наказать Армению в политических целях.

После того, как Армения запустила процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который недавно выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, Россия предупредила о «крайне негативных последствиях» взаимодействия с МУС.

Несколько дней спустя Россельхознадзор приостановил импорт молочной продукции из Армении, ссылаясь на проблемы с безопасностью.

Конкретно этот запрет в незначительной степени ударил по армянским молочным фермерам. Он лишь призван дать понять Армении, какие проблемы теоретически способна создать для нее Россия.

Помимо того, что РФ является основным рынком сбыта армянских товаров, она является единственным поставщиком газа и других энергоресурсов, включая ядерное топливо для Мецаморской атомной электростанции, которая поставляет 40 процентов произведенной внутри страны электроэнергии.

Кроме того, многие тысячи армянских рабочих-мигрантов проживают в России; на РФ приходится 70 процентов денежных переводов из-за рубежа в Армению, которые в прошлом году достигли рекордных 3,5 миллиардов долларов.

Экономист Армен Ктоян – один из многих, кто говорит, что Армения должна снизить свою зависимость от России или ей придется столкнуться с политическими издержками.

«Такая резко возросшая экономическая зависимость, которую мы наблюдаем в течение последнего года, не может не влиять на политику и суверенитет страны. Это естественно. Не стоит негодовать по этому поводу или бороться с этим. Мы должны упорно работать, создавать альтернативы и открывать другие рынки для армянской готовой продукции», – сказал Ктоян в интервью.