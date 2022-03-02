Пока в Украине бушует война, Армения держится в тени

Пока в Украине бушует война, Армения старается не вмешиваться: она оказывает дипломатическую поддержку своему союзнику, России, но в остальном по большей части хранит молчание.

На прошедшем 26 февраля в Совете Европы голосовании об исключении России из этой организации Армения была единственным государством (не считая самой России), проголосовавшим против. В другом голосовании, на чрезвычайном заседании Совета по правам человека ООН, созванном Украиной, Армения воздержалась.

Позиция Армении диктуется в основном ее тесными связями с Россией: она входит в возглавляемый Россией военный блок, Организацию Договора о коллективной безопасности, и на ее территории находится российская военная база. Кроме того, ее границы с Турцией, Ираном и Азербайджаном охраняют российские войска, а начиная с 2020 года армянское население Нагорного Карабаха находится под защитой 2000 военнослужащих российского миротворческого контингента.

В результате поражения в войне 2020 года с Азербайджаном, в которой армянам казалось, что весь остальной мир бросил их на произвол судьбы, зависимость этой страны от России только усилилась. В результате многие армяне считают, что в наше время суверенитет мало что значит, и Армении лучше всего не высовываться.

«Никакая реалистичная реакция Армении не пошла бы ей на пользу. Поэтому лучше всего хранить молчание», — сказал 27 февраля в передаче государственного телевидения «Каковы буду последствия российско-украинской войны для Армении?» политический аналитик Арег Кочинян.

«Хотя позиция единственной страны кроме самой России, выступающей против [решения об исключении России из Совета Европы], чревата изоляцией Армении, у нее почти не было выбора и тем более альтернатив», — сказал OC Media другой аналитик, Ричард Гирагосян.

Но у такого рода стратегического молчания есть свои пределы, сказал Гирагосян: «Так можно потерять всякое чувство дипломатического равновесия, что может поставить Армению в уязвимое и изолированное положение, в котором историческая правота окажется не на ее стороне».

О сдержанной позиции Армении свидетельствует тот факт, что это единственная страна Южного Кавказа, которую президент Украины Владимир Зеленский еще не упоминал в своих твитах с момента начала боевых действий. Он благодарил грузин за массовое участие в демонстрациях солидарности — и упрекал правительство Грузии, которое также не спешит вмешиваться в события. Кроме того, Зеленский дважды благодарил Азербайджан за предоставление Украине гуманитарной помощи и топлива.

Армения предприняла некоторые попытки мягкого сопротивления России. После того как Россия объявила, что официально признает отколовшиеся регионы восточной Украины, Донецкую и Луганскую народные республики, Министерство иностранных дел Армении отказалось последовать этому примеру.

«Признание Донецка и Луганска на повестке дня не стоит», — говорилось в заявлении министерства от 23 февраля, призывавшем обе стороны найти дипломатическое решение. Этому заявлению дал высокую оценку поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов: «Очень положительно [реагируем на позицию Армении]. Мы благодарны, — сказал Автономов на пресс-конференции. — Это суверенное право [Армении] — принимать соответствующие решение».

Хранит молчание и общественность. Хотя многие армяне сочувствуют украинцам, им трудно поддерживать Зеленского, который неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности Азербайджана — то есть его права контролировать населенную армянами территорию Нагорного Карабаха — в том числе во время войны 2020 года.

Кроме того, репутации Украины вредят слухи о том, что она поставляла Азербайджану белый фосфор, химическое оружие, которое, как утверждает армянская сторона, было использовано против Армении в войне 2020 года.

В то время российско-армянский кинорежиссер Сарик Андреасян, бывший личным другом Зеленского, обвинил украинского президента в Instagram в том, что тот продавал Азербайджану химическое оружие, «чтобы закрепить свою дружбу с ними». Зеленский неоднократно отрицал справедливость подобных утверждений, но ущерб его репутации в Армении уже был нанесен.

Те же слухи снова возникли и после российского вторжения в Украину, хотя в статье, опубликованной на новостном веб-сайте Civilnet по результатам фактологической проверки, говорится, что «никаких подтверждений» этого за исключением голословного утверждения Андреасяна найдено не было.

Прошло несколько небольших проукраинских и антироссийских демонстраций; самая крупная из них, состоявшаяся 27 февраля, была организована самим посольством Украины в Ереване.