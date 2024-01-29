Политика Кремля превратила Россию в пугало среди азиатских стран

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Агрессивная политика президента Владимира Путина все чаще оборачивается проблемами для России не только на Западе, но и на Востоке, где на протяжении двух лет войны против Украины Москва отчаянно ищет «друзей». Разгул национализма, граничащего с чем-то куда более опасным, то и дело проявляется в шовинистическом отношении к представителям других культур и заставляет даже вполне лояльных или нейтральных партнеров с разной степенью откровенности указывать Кремлю на его непотребное поведение. На этой неделе РФ собрала целый урожай недовольства, вызвав недоумение, обиду и даже гнев у таких стран как Казахстан, Кыргызстан и Непал. Геополитические амбиции путинского режима, впрочем, продолжают оборачиваться и экономическими потерями, в том числе в отношениях с «лучшими друзьями» Китаем и Индией, тем самым все более разрушая красивую картинку разворота на Восток.

Не в силах сдерживать чувства

Поссорившись с Западом из-за Украины, Россия почти уже два года пытается сделать вид, что ее это нисколько не беспокоит, ведь мир гораздо больше, а на том же Востоке ее ждут с распростертыми объятиями. Однако, как показывает практика, особой любви к РФ азиатские страны не испытывают, а некоторые и вовсе относятся к ней с опаской. Так, согласно проведенному правительством Японии опросу, 95,3% жителей страны «не испытывают дружеских чувств» к России. По-дружески к РФ относятся лишь 4,1% японцев. Из-за развязанной Путиным войны негативное восприятие России бьет антирекорд второй год подряд: в 2022-ом плохо относились к РФ 94,7% граждан Страны восходящего солнца.

Замеры правительства Японии проводятся с 1975 года, и вплоть до 1990-х годов дружеские чувства тогда еще к СССР испытывали около 10% японцев. Поле развала Советского союза позитивное восприятие России взлетело до 25%, однако затем колебалось от 10% до 20%, пока в 2012 году не достигло 23%. Учитывая непростые отношения Москвы и Токио, на которые десятилетиями оказывает давление проблема Курильских островов, такие не самые позитивные показатели вряд ли должны удивлять. И делая скидку на застарелые проблемы, ситуацию в целом можно было признать весьма неплохой. Немалый вклад в улучшение образа России в глазах японцев вносил и экс-премьер страны Синдзо Абэ, более 20 раз встречавшийся с Путиным. Тем не менее полномасштабная агрессия Кремля против Украины свела на нет все достижения в российско-японских отношениях последних десятилетий.

«Патриоты», конечно, могут сказать, что Япония находится в орбите «вражеских» США, а потому иного от нее и ждать не стоило. Но столь тотальное неприятие России в одной из ключевых стран Азии, где с РФ вроде как все должны искать «дружбы», в любом случае показательно.

Продолжает раздражать война против Украины и обычно тихий на мировой арене Непал. На днях министр иностранных дел этой страны Пракаш Сауд вновь заявил, что Катманду требует от Москвы прекратить вербовку непальцев в ряды своих вооруженных формирований. По его данным, не менее 14 граждан Непала погибли на полях Украины, воюя за «русский мир», а всего Кремлю удалось рекрутировать более 200 непальцев. Он отметил, что Москва должна «немедленно отправить назад» его сограждан и выплатить компенсации родственникам погибших, а также посодействовать освобождению непальцев, попавших в украинский плен.

Возмущение Непала продолжается уже несколько месяцев, однако какой-либо публичной реакции от Кремля не последовало. И такое отношение к просьбам азиатских стран, конечно, вряд ли содействует успешному «повороту России на Восток».

Впрочем, стоит ли в далеком Катманду рассчитывать на человеческое отношение со стороны путинской России, если она умудряется вызывать возмущение даже у ближайших партнеров, с которыми, между прочим, состоит в различных союзах, включая военные. Так, скандал разгорелся с Кыргызстаном из-за облавы российских силовиков на трудовых мигрантов в Екатеринбурге. С начала войны проверки иностранных рабочих стали обычной практикой. Как правило, на них правоохранители выискивали уроженцев центральноазиатских республик с гражданством РФ, чтобы вручить им повестки в военкомат. Действия силовиков никогда не отличались гуманностью, но на этот раз дело дошло до издевательств: рабочих из Кыргызстана заставили ходить гуськом.

Момент попал на видео, а МИД Кыргызстана был вынужден заявить о мерах «по организации проверки правомерности методов, унижающих достоинство граждан». Эксперты считают, что комментарий из Бишкека был в большей степени направлен на внутреннюю аудиторию, возмущенную отношением к согражданам, а у властей республики нет никакого желания по-настоящему призывать Москву к ответу. Тем не менее инцидент между союзниками по военному блоку ОДКБ, очевидно, не говорит о здоровом состоянии отношений между странами, и как минимум указывает на разгул шовинизма в РФ.

Не все гладко и между Москвой и Астаной. На днях пропагандистка Тина Канделаки обвинила власти Казахстана в «вытеснении русского языка на государством уровне» из-за проекта постановления о смене названий ряда железнодорожных станций в республике якобы с русских на казахские. Она заявила, что, «как показывает опыт Прибалтики», в стране наметилась «очень опасная тенденция». По ее мнению, «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

При этом особое недовольство в Казахстане, помимо неуместной попытки Канделаки лезть в чужой монастырь со своим уставом, вызвала очевидная необоснованность ее нападок. Дело в том, что в большинстве случаев новые названия получили станции, ранее известные лишь под номерами. К примеру, станция №26 получила название «Жетітөбе», а также переименованы были разъезды №1, 10, 13 и 460, и усмотреть в этом «вытеснение русского» мог, пожалуй, только махровый пропагандист. В прочих случаях менялось лишь написание казахских (или как минимум тюркских) названий станций: например, станцию «Джалтыр» переименовали в «Жалтыр», «Косчеку» – в «Косшокы», «Сүрім» – в «Сұрым», «Уральск» – в «Орал» (Орал – казахское название Уральска и эквивалент топонима «Урал», который, кстати, тоже не русского, а тюркского происхождения), что тоже вряд ли можно считать нападками на русский язык. Единственным примером, формально подпадающим под «критику» Канделаки, с большой натяжкой можно назвать переименование станции «Опорная» в «Боранқұл», но даже здесь все не так просто: дело в том, что это единственная станция в небольшом селении Боранкул, в связи с чем новое ее название представляется более логичным и удобным, и вряд ли связано с притеснением русских, которых, кстати, в этом селе даже и нет (а подавляющее большинство его населения, как и в целом жителей Бейнеуского района, где оно расположено, составляют этнические казахи).

При этом некоторые эксперты считают, что пропагандистка высказалась вовсе не по личной инициативе. Возможно, Москва просто использовала Канделаки, чтобы лишний раз «ткнуть» Астану, которая старается выстраивать отношения в том числе и с Западом. На выпад Канделаки отреагировали в МИД республики: по словам официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, «она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», и «государство такой поступок не простит». К слову, в «черном списке» Казахстана находится также другой пропагандист – Тигран Кеосаян, ранее позволявший себе агрессивные выпады в адрес республики. На его положении в РФ это, кстати, никак не сказалось, из чего можно сделать вывод, что Кремлю понравились его угрозы Казахстану «Украиной».

На фоне «вольнодумного» Казахстана отдельной похвалы от Канделаки, кстати, удостоился Узбекистан. Президент республики Шавкат Мирзиёев провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и говорил «только по-русски». «А вот показательное уважение своего международного соседа и партнера… Элегантный и учтивый жест, который никак не ущемляет собственные национальные интересы, но показывает внимание к российской стороне… Пора отделять зерна от плевел», – многозначительно заключила пропагандистка.

Правда, в правительстве Узбекистана пояснили, что дело не в особом отношении к РФ, а в нехватке в КНР переводчиков с узбекского. Специалисты по Китаю отмечают, что российская пропаганда, как всегда, ищет знаки там, где их нет.

Суровые законы рынка

Иронично, что именно Китай в 2023 году оказался основным торговым партнером всех стран Центральной Азии. В целом, после начала полномасштабной войны против Украины Китай стал очень активно вытеснять РФ с рынков региона, пока та занята борьбой за «русский мир».

Впрочем, Кремлю некого винить в складывающейся ситуации, кроме самого себя. Благодаря «мудрым» решениям Путина Россия ослабла политически и экономически, а потому было бы странно, если бы КНР этим не воспользовалась. Кроме того, двусторонние отношения с Москвой Пекин также выстраивает, исходя из трудного положения «союзника». Например, как сообщила The Financial Times, Китай пока так и не пошел навстречу России, которая всеми силами пыталась его уговорить на скорейшее строительство газопровода «Сила Сибири-2». Из-за западных санкций РФ несет большие убытки в своей газовой отрасли, а потому дополнительная труба в КНР могла бы стать хоть каким-то утешением для Кремля. Однако, по словам Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьера Монголии, через территорию которой должен пройти трубопровод, Москва и Пекин по-прежнему заняты «более детальными экономическими исследованиями». Таким образом, планы РФ приступить к строительству «Силы Сибири-2» в первом квартале 2024 года вот-вот сорвутся.

Примечательно, что в китайской экспертной среде все чаще советуют Пекину быть поосторожнее в отношениях с Россией, следить за ее попытками «мутить воду» за пределами Украины и сохранять стабильные отношения с США и Западом в целом. И это совсем не похоже на то раболепие, которое то и дело проскальзывает в адрес Китая среди российских пропагандистов и представителей властей. Как-то это совсем не похоже на отношения близких «союзников».

Нечему пока особо порадоваться Кремлю и в отношениях с Индией. С тех пор, как в конце 2023 года США ввели санкции против «теневого флота» Путина, в океане увеличивается число судов, груженых российской нефтью, которые Нью-Дели отказывается пускать в свои порты. Индия уже развернула 14 танкеров, и, как сообщают СМИ, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали приостанавливать закупки новых партий нефти сорта Sokol, добываемой на Сахалине. По мнению участников рынка, трудности с реализацией товара могут негативно сказаться на всем проекте по добыче нефти «Сахалин-1».

Не хочет Нью-Дели иметь дела с Москвой и в военно-технической сфере. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве, страна намерена максимально дистанцироваться от своего в недавнем прошлом крупнейшего поставщика вооружений. По словам собеседников, в оборонной сфере Индия начала «разворот на Запад» и более не собирается подписывать с РФ какую-либо крупную сделку.

Как же в таких условиях, когда «союзы» и «партнерства» складываются только в воспаленном воображении кремлевских чиновников, разворачиваться на Восток…