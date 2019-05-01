Центральная Азия, Казахстан

Полиция на корню пресекает протесты в Казахстане после ухода Назарбаева

Выстроенная Назарбаевым система, кажется, не работает при выбранном им преемнике

Эрика Марат May 1, 2019
За эту цитату из Конституции Казахстана активист получил пять суток ареста. (Фотография взята из социальных сетей) За эту цитату из Конституции Казахстана активист получил пять суток ареста. (Фотография взята из социальных сетей)

Комментарий

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Объявление об отставке президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной на протяжении долгого времени, придало новый импульс протестным настроениям, которые до этого в целом успешно подавлялись. В этот сложный переходный период перед досрочными выборами, назначенными на 9 июня, власти крайне болезненно реагируют на любые проявления инакомыслия, почти еженедельно арестовывая журналистов и активистов.

Но эта попытка пресечь инакомыслие на корню не работает, как раньше. Испытанные казахстанские методы сдерживания протестов — главным образом задержание любого, кто держит в руках плакат, прежде чем он сможет привлечь последователей — выглядят неубедительно и старомодно.

На следующий же день после поспешного ареста двух активистов, державших плакат с надписью «От правды не убежишь» во время марафона в Алматы 21 апреля, появилось еще больше активистов. В результате проведенной в интернете кампании по сбору средств была быстро собрана достаточная сумма, чтобы оплатить штрафы, наложенные судом на арестованных. Ранее на этой неделе активист-одиночка, растянувший баннер с выдержкой из конституции, был арестован на пять суток по обвинению в хулиганстве.

В авангарде этих арестов стоит полиция, которая находится в подчинении Министерства внутренних дел. МВД было создано в Советском Союзе для защиты политического руководства от социальных волнений (а Красная Армия — для защиты государства от внешних врагов). Эта структура властных отношений продолжает существовать до сих пор. На сегодняшний день в авторитарных государствах, включая Казахстан и Россию, полиция остается верной действующему режиму, а не народу.

После кровопролитных столкновений в Жанаозене в 2011 году Назарбаев направил все силы на предотвращение политических протестов путем усиления контроля над выражением общественного недовольства и быстрого подавления любых коллективных требований политических изменений. Чтобы расширить сбор разведданных, он наделил правоохранительными функциями другие государственные органы, такие как Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и муниципальные власти, которым было поручено осуществлять мониторинг социальных сетей для выявления недовольства, рискующего  перерасти в коллективные действия. Со своей стороны, МВД расширило свои функции сдерживания, взяв на вооружение стратегию абсолютной нетерпимости в крупных городах и запретив даже незначительные акты неповиновения, такие как одиночные протесты.

Стоит только протесту вспыхнуть, власти быстро нейтрализуют его посыл. В феврале, когда Казахстан потряс пожар, унесший жизни пятерых детей, группа матерей собралась с требованием проведения реформ. Их быстро умилостивили обещаниями незначительных улучшений системы социальных выплат и условий труда. Власти с готовностью дают такие политические обещания, поскольку они не требуют более глубоких изменений.

Доказательство, предъявленное в алматинском суде для ареста двух активистов. (Татьяна Чернобыль/Facebook)
Доказательство, предъявленное в алматинском суде для ареста двух активистов. (Татьяна Чернобыль/Facebook)

К применению насилия против протестующих полиция также подходит избирательно. Полицейские не хотят вызывать широкое общественное возмущение по сравнительно узким политическим вопросам. Особенно часто власти задерживают активистов и журналистов, проживающих в городах с высокой долей интернет-пользователей, где информация может распространяться с огромной скоростью. Подобные попытки воздержаться от насилия — путем предотвращения протестов еще до их возникновения — демонстрируют понимание режимом того, что физическое подавление публичных протестов может мобилизовать более широкие группы активистов.

МВД заявляет о своей готовности проводить реформы при условии сохранения безусловной монополии на применение силы. Например, городской средний класс надеется, что полиция наведет порядок в общественных местах. В 2014 году президент обязал МВД следовать принципу нулевой терпимости к таким незначительным правонарушениям, как плевки, попрошайничество и бродяжничество, которые зачастую ассоциируются с мигрантами из сельской местности. Спустя всего несколько месяцев полиция сообщила о всплеске хулиганства и преступного поведения. Она сосредоточила все свое внимание на местах, часто посещаемых мигрантами, таких как железнодорожные вокзалы и общественные парки, и назвала свои действия усилиями по содействию «моральному и культурному» развитию общества.

И все же, открыто пресекая мобилизацию общественности, полиция в Казахстане демонстрирует свой страх перед растущим средним классом. Благодаря популярности Назарбаева среди городской общественности и способности полиции предупреждать коллективные действия, во время его правления протесты возникали нечасто.

Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев уже сейчас выглядит слабее. Его репутация может пострадать еще больше, если его тщательно срежиссированное восхождение на престол будет сопровождаться такими протестами. А протесты имеют обыкновение приобретать хронический характер.

Если публичные протесты по-прежнему будут активно обсуждаться в социальных сетях, они могут участиться, стать более эмоциональными и вовлекать все более широкие слои населения. Стратегия властей — предотвращение и целенаправленные аресты — может оказаться неэффективной. Токаеву придется либо вообще запретить акции протеста, как в Узбекистане, либо взаимодействовать с протестующей общественностью и пытаться реагировать на требования снизу. В лучшем случае появится более представительное правительство, которое создаст новые каналы взаимодействия между государством и обществом. В худшем случае могут ожесточиться отношения между полицией и обществом.

Эрика Марат — профессор Университета национальной обороны США и автор книги The Politics of Police Reform: Society against the State in Post-Soviet Countries («Политика реформирования полиции: общество против государства в постсоветских странах») (Oxford University Press, 2018).

Мнения, выводы и рекомендации, высказанные автором или подразумеваемые им в статье, могут не отражать точку зрения Университета национальной обороны, Министерства обороны или любого другого агентства Федерального правительства США.

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