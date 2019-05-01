Полиция на корню пресекает протесты в Казахстане после ухода Назарбаева

Комментарий

Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции Eurasianet.org.

Объявление об отставке президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной на протяжении долгого времени, придало новый импульс протестным настроениям, которые до этого в целом успешно подавлялись. В этот сложный переходный период перед досрочными выборами, назначенными на 9 июня, власти крайне болезненно реагируют на любые проявления инакомыслия, почти еженедельно арестовывая журналистов и активистов.

Но эта попытка пресечь инакомыслие на корню не работает, как раньше. Испытанные казахстанские методы сдерживания протестов — главным образом задержание любого, кто держит в руках плакат, прежде чем он сможет привлечь последователей — выглядят неубедительно и старомодно.

На следующий же день после поспешного ареста двух активистов, державших плакат с надписью «От правды не убежишь» во время марафона в Алматы 21 апреля, появилось еще больше активистов. В результате проведенной в интернете кампании по сбору средств была быстро собрана достаточная сумма, чтобы оплатить штрафы, наложенные судом на арестованных. Ранее на этой неделе активист-одиночка, растянувший баннер с выдержкой из конституции, был арестован на пять суток по обвинению в хулиганстве.

В авангарде этих арестов стоит полиция, которая находится в подчинении Министерства внутренних дел. МВД было создано в Советском Союзе для защиты политического руководства от социальных волнений (а Красная Армия — для защиты государства от внешних врагов). Эта структура властных отношений продолжает существовать до сих пор. На сегодняшний день в авторитарных государствах, включая Казахстан и Россию, полиция остается верной действующему режиму, а не народу.

После кровопролитных столкновений в Жанаозене в 2011 году Назарбаев направил все силы на предотвращение политических протестов путем усиления контроля над выражением общественного недовольства и быстрого подавления любых коллективных требований политических изменений. Чтобы расширить сбор разведданных, он наделил правоохранительными функциями другие государственные органы, такие как Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и муниципальные власти, которым было поручено осуществлять мониторинг социальных сетей для выявления недовольства, рискующего перерасти в коллективные действия. Со своей стороны, МВД расширило свои функции сдерживания, взяв на вооружение стратегию абсолютной нетерпимости в крупных городах и запретив даже незначительные акты неповиновения, такие как одиночные протесты.

Стоит только протесту вспыхнуть, власти быстро нейтрализуют его посыл. В феврале, когда Казахстан потряс пожар, унесший жизни пятерых детей, группа матерей собралась с требованием проведения реформ. Их быстро умилостивили обещаниями незначительных улучшений системы социальных выплат и условий труда. Власти с готовностью дают такие политические обещания, поскольку они не требуют более глубоких изменений.

Доказательство, предъявленное в алматинском суде для ареста двух активистов. (Татьяна Чернобыль/Facebook)

К применению насилия против протестующих полиция также подходит избирательно. Полицейские не хотят вызывать широкое общественное возмущение по сравнительно узким политическим вопросам. Особенно часто власти задерживают активистов и журналистов, проживающих в городах с высокой долей интернет-пользователей, где информация может распространяться с огромной скоростью. Подобные попытки воздержаться от насилия — путем предотвращения протестов еще до их возникновения — демонстрируют понимание режимом того, что физическое подавление публичных протестов может мобилизовать более широкие группы активистов.

МВД заявляет о своей готовности проводить реформы при условии сохранения безусловной монополии на применение силы. Например, городской средний класс надеется, что полиция наведет порядок в общественных местах. В 2014 году президент обязал МВД следовать принципу нулевой терпимости к таким незначительным правонарушениям, как плевки, попрошайничество и бродяжничество, которые зачастую ассоциируются с мигрантами из сельской местности. Спустя всего несколько месяцев полиция сообщила о всплеске хулиганства и преступного поведения. Она сосредоточила все свое внимание на местах, часто посещаемых мигрантами, таких как железнодорожные вокзалы и общественные парки, и назвала свои действия усилиями по содействию «моральному и культурному» развитию общества.

И все же, открыто пресекая мобилизацию общественности, полиция в Казахстане демонстрирует свой страх перед растущим средним классом. Благодаря популярности Назарбаева среди городской общественности и способности полиции предупреждать коллективные действия, во время его правления протесты возникали нечасто.

Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев уже сейчас выглядит слабее. Его репутация может пострадать еще больше, если его тщательно срежиссированное восхождение на престол будет сопровождаться такими протестами. А протесты имеют обыкновение приобретать хронический характер.

Если публичные протесты по-прежнему будут активно обсуждаться в социальных сетях, они могут участиться, стать более эмоциональными и вовлекать все более широкие слои населения. Стратегия властей — предотвращение и целенаправленные аресты — может оказаться неэффективной. Токаеву придется либо вообще запретить акции протеста, как в Узбекистане, либо взаимодействовать с протестующей общественностью и пытаться реагировать на требования снизу. В лучшем случае появится более представительное правительство, которое создаст новые каналы взаимодействия между государством и обществом. В худшем случае могут ожесточиться отношения между полицией и обществом.