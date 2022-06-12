Поможет ли казахстанское консульство в китайском Сиане наладить двустороннюю торговлю?

Казахские компании надеются, что новое дипломатическое представительство в центральном Китае поможет уменьшить трения в двусторонней торговле.

Во время состоявшейся 7 июня встречи министра иностранных дел Китая Ван И и его казахстанского коллеги Мухтара Тлеуберди Китай, как сообщается, согласился открыть консульство в богатом нефтью городе Актобе на западе Казахстана; в свою очередь, в Сиане должно открыться консульство Казахстана. Когда именно это произойдет, не уточнялось.

Последние два года казахским коммерсантам, работающим с китайским рынком, пришлось нелегко: коронавирусные ограничения были лишь малой частью все более непредсказуемых директив, поступающих из Пекина.

В 2021 году экспорт продовольствия из Казахстана в Китай резко упал в условиях периодической и, как казалось, выборочной интенсификации инспекций и коронавирусных проверок.

В то же время активная приоритизация Пекином грузам, направляющимся в Европу, способствовало удлинению задержек, с которыми сталкиваются импортеры из Центральной Азии. Эти помехи подстегивали рост цен в Казахстане.

Оксана Сорокина, директор базирующейся в Алматы компании SevenR Logistics, сказала Eurasianet.org, что ее фирма, как и другие, направляла в МИД Казахстана многочисленные жалобы на трения, возникающие в трансграничной торговле. При этом она отметила, что министерство реагировало на жалобы, но эффективность этой реакции носила ограниченный характер.

«Если на месте в Сиане будет кто-нибудь, представляющий наши интересы, — не России или Китая или Европы, а интересы нашего рынка, — это будет хорошо, — сказала Сорокина. — Но я бы не радовалась прежде времени, пока мы не увидим результатов».

Сиань — «главный узел торговли с Центральной Азией» — представляет собой естественное место для нового дипломатического представительства, сказал работающий в Казахстане аналитик Антон Бугаенко, занимающийся Китаем. Сиан обошел предыдущих претендентов на это звание, в том числе город Ланьчжоу, также расположенный в центральном Китае, и Урумчи, находящийся в беспокойном Синьцзяне, где у Казахстана уже есть консульство.

«Сиань — это настоящие ворота в западный Китай», — говорит Бугаенко.

Если Казахстан надеется на улучшение двусторонней торговли, то министр иностранных дел Ван больше заинтересован в том, что важнее для Китая, — в связях с Европой.

Подводя итоги разговора один на один в кулуарах прошедшего в Нур-Султане совещания «Китай — Центральная Азия», Ван сказал, что Китай и Казахстан «намерены углублять сотрудничество, обеспечивать безопасное и стабильное функционирование маршрута “Китай – Европа”, способствовать упрощению таможенных процедур, оптимизировать зеленые коридоры для грузоперевозок, ускорять восстановление авиарейсов, обеспечивать целостность цепочек производства и бесперебойность цепочек поставок в регионе».

Эти меры принимаются в поворотный для наземного товарооборота момент.

На фоне усилий по экономической изоляции России после ее вторжения в Украину некоторые транспортные компании были вынуждены искать альтернативные маршруты. Компания Maersk, финская фирма Nurminen Logistics и другие перевозчики более активно развивают маршруты через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ.

Раньше подавляющее большинство грузов, следовавших железнодорожным транспортом из Китая в Европу, перевозили через Россию. По данным агентства Bloomberg, в прошлом году по этому маршруту транспортировали товаров на 75 миллиардов долларов. В апреле, впервые с 2016 года, объем российских железнодорожных грузоперевозок снизился на 6% в годовом выражении, сообщила в прошлом месяце ежедневная деловая газета «Ведомости». Самый сильный удар пришелся по транзитным и экспортным перевозкам.