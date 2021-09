Поможет ли международное право разрешить карабахский конфликт?

Кямал Макили-Алиев является доцентом Университета Мальмё (Швеция), где преподает международное право и права человека. Он является автором книги «Спорные территории и международное право: сравнительный анализ нагорно-карабахского конфликта и прецедента Аландских островов» (Contested Territories and International Law: A Comparative Study of the Nagorno-Karabakh Conflict and the Aland Islands Precedent), опубликованной издательством Routledge в 2020 году.