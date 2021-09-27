Поможет ли международное право разрешить карабахский конфликт?

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16 сентября Армения подала в Международный суд иск против Азербайджана, утверждая, что этнические армяне подвергаются дискриминации в нарушение обязательств Азербайджана по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Армения утверждает, что Азербайджан дискриминировал и преследовал армян различным образом, включая язык ненависти; зверства, которые поощряются и вознаграждаются; политику этнической чистки; и уничтожение культурного наследия.

Многие комментаторы восприняли данный шаг со скепсисом или даже отмели его, похоже, считая его, что это пиар-ход со стороны Армении, либо она просто делает это на зло, но они недооценивают данный шаг, возможно, по причине озлобленности, которая продолжает сохраняться после прошлогодней войны. Этот нарратив лишь закрепился после того, как Азербайджан в ответ заявил, что подаст в тот же суд встречный иск со схожими обвинениями.

Также высказывались более осторожные мнения о том, что, возможно, это тактика, направленная на обеспечение временных мер для защиты военнослужащих Армении, продолжающих находится в заключении в Азербайджане. CERD – одна из немногих конвенций, ратифицированных как Арменией, так и Азербайджаном, а также предусматривающих возможность судебного арбитража и применения временных мер в определенных случаях.

В иске Армении действительно содержится ходатайство о мерах по защите и освобождению находящихся в заключении. Но вероятность того, что суд удовлетворит ходатайство о подобных мерах, мала, учитывая конкретные обязательства, изложенные в CERD, и юристы Армении, несомненно, знают об этом.

Однако при этом последствия иска Армении могут оказаться гораздо более масштабными, и возыметь последствия для долгосрочного политического урегулирования конфликта.

Основное разногласие между двумя сторонами состоит в том, что Азербайджан считает, что конфликт фактически урегулирован в результате прошлогодней войны и что он восстановил суверенитет над всей своей международно признанной территорией. Тем временем Армения считает, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решен и является предметом будущих дипломатических переговоров. Иск Армении в Международный суд – с прицелом именно на этот вопрос, хотя и косвенно.

Но каким образом якобы имеющая место дискриминация армян по этническому признаку со стороны Азербайджана связана со статусом Карабаха? Речь идет о принципе «ответственности за защиту». Согласно этому принципу, инициатором которого был бывший генсек ООН Кофи Аннан, международное сообщество обязано вмешиваться в случаях грубых и носящих массовый характер нарушений прав человека. Хотя данный принцип формально пока не является частью международного права, он приобрел популярность среди некоторых юристов-международников и активистов-правозащитников.

В свою очередь, политика «ответственности за защиту» часто связана с понятием «ремедиального отделения» – теоретического оправдания отделения меньшинства от государства в случае, когда ему грозит полное уничтожение, если оно остается в пределах границ этого государства.

Эти теории и политика, формально не являющиеся частью международного права, тем не менее пользуются растущей поддержкой. Случай Косово, отделившегося от Сербии и теперь частично признанного в качестве независимого государства, является наиболее ярким примером отделения, оправданного этим образом мышления.

Если в данном деле Международный суд примет сторону Армении, это придаст весомости политическим заявлениям о том, что международному сообществу следует пересмотреть вопрос о статусе этой территории. Это нанесет удар по правовой позиции Азербайджана, даже если и не возымеет прямых правовых последствий.

Зеркальный иск Азербайджана, даже в случае выигрыша в суде, не возымеет такого же эффекта, т.к. в Армении больше нет компактно проживающего азербайджанского меньшинства.

Это создаст асимметричный эффект, когда два аналогичных дела рассматриваются в международном арбитраже, и оба истца выигрывают, но результаты фактически оказываются в пользу только одной из сторон. Подобный прецедент уже был – в деле «Чирагов против Армении», ранее являвшемся наиболее значительным делом в международном праве, связанным с данным конфликтом. Европейский суд по правам человека постановил по данному делу в 2015 году, что Армения осуществляла «эффективный контроль» над территорией конфликта и имела там военное присутствие, тем самым косвенно подтвердив, что она была оккупирующим государством. Армения выиграла свой зеркальный иск «Саргсян против Азербайджана», т.к. Европейский суд установил, что Азербайджан нарушил, помимо прочего, права собственности Саргсяна. Но поскольку Саргсян проживал на территории, международно признанной частью Азербайджана, данное дело не возымело таких же последствий в отношении оккупации.

Однако в данном случае Азербайджан все же может выйти победителем. Будет сложно доказать дискриминацию армян на государственном уровне, когда Азербайджан не осуществлял эффективного контроля над территорией Карабаха и, следовательно, не обладал юрисдикцией над армянами. Более того, Армении нужно будет доказать, что риторика Азербайджана в отношении Армении и армян, живущих за пределами Азербайджана, напрямую сказывается на армянской общине, проживающей внутри Азербайджана, но за пределами зоны конфликта. Кроме того, использование в качестве аргумента для обоснования иска того факта, что Азербайджан автоматически запрещает (за некоторыми редкими исключениями) этническим армянам въезд в страну, может быть проблематичным с юридической точки зрения, поскольку в целом международное право дает государствам широкие полномочия решать, кого допускать на свою территорию. При этом важно отметить, что поражение Армении в Международном суде еще больше укрепит правовую позицию Азербайджана по данному конфликту в международном сообществе.

Тем не менее, поданный Арменией иск также следует рассматривать в позитивном ключе, поскольку он вселяет осторожную надежду на то, что путь к прекращению данного конфликта проляжет через зал суда, а не поле боя.