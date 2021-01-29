После войны с Арменией Азербайджан получил контроль над золотыми рудниками

Через 30 дней после начала кровопролитной войны между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью маленькая, зарегистрированная в Лондоне компания выдвинула претензии на то, что лежало под полями сражений.

Компания Anglo-Asian Mining ждала этого момента на протяжении десятилетий. В 1997 году Азербайджан предоставил ей права на разработку трех месторождений золота, но она не имела к ним доступа, т.к. они находились на контролировавшейся армянами территории. В пресс-релизе от 27 октября компания объявила, что с нетерпением ждет момента, когда сможет начать разработку на полагающемся ей по контракту участке площадью 300 квадратных километров в Вежнели, которую незадолго до этого вернули под свой контроль азербайджанские войска. «Как только будет обеспечена безопасность, компания планирует немедленно начать работу», – говорится в документе. После окончания боевых действий (т.е. примерно двумя неделями позже) армянские войска отдали и ряд других территорий, где осуществляется золотодобыча, включая Кельбаджарский район, где находятся одни из самых продуктивных золотых рудников на Кавказе.

Нагорный Карабах и его окрестности богаты месторождениями золота, меди и других металлов. На протяжении десятилетий доходы от добычи полезных ископаемых подпитывали непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Например, в 2019 году, по данным службы статистики территории, горнодобывающая отрасль обеспечила 13 процентов ВВП Нагорного Карабаха и была самым крупным источником налоговых поступлений. Во время войны Нагорный Карабах, который армяне называют Арцахом, потерял контроль не только над прибыльными шахтами, но, по словам де-факто министра экономики, «над большинством гидроэлектростанций».

«Учитывая проблемы, вызванные потерей земель в результате боевых действий, правительство Арцаха не сможет обеспечить поступления для покрытия своих бюджетных нужд не только в этом году, но и в ближайшие годы. По моим расчетам, налоговые сборы в Арцахе сократятся на 40 миллиардов драмов [80 миллионов долларов], или на 65 процентов», – сказал Eurasianet.org ереванский экономист Сурен Парсян, связанный с армянской оппозицией.

Война, длившаяся 44 дня и закончившаяся 9 ноября, коренным образом перечертила карту Южного Кавказа, а вместе с ней и экономические основы Нагорного Карабаха и Армении. Баку на протяжении многих лет пытался привлечь международное внимание к тому, что он называл разграблением своих территорий, но теперь для него наступили благоприятные времена: инвесторы по всему миру скупают драгоценные металлы, чтобы защититься от инфляции, которая, как ожидается, вырастет во всем мире в связи с развернутыми по причине коронавируса программами стимулирования экономики. Цена на золото за последние 12 месяцев подскочила примерно на 19 процентов. Фьючерсы на медь в этом месяце достигли многолетних максимумов.

Получить точные данные по этому поводу представляется сложным из-за непрозрачности как в Армении, так и в Азербайджане. В Армении законодательство обязывает горнодобывающие предприятия раскрывать лишь очень ограниченный объем информации. Неоднократные попытки активистов добиться введения требований о прозрачности потерпели неудачу. Мы можем определить лишь объемы отчислений горняков в казну Еревана и Степанакерта, потому что они публикуют данные о крупных налоговых выплатах. Тем временем в Азербайджане золотодобывающая промышленность была запятнана отчетами о расследованиях, показавших, как Арзу и Лейла Алиевы, дочери президента Ильхама Алиева, получили миллионы долларов прибыли за счет горнодобывающих предприятий, спрятали их в офшорах, и, по словам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, оставили сельские горнодобывающие общины «ни с чем».

На вес золота

Во время первой войны между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха в начале 1990-х годов армянские силы взяли под свой контроль Карабах и семь прилегающих районов. Мировое сообщество признавало все эти территории частью Азербайджана. Война, унесшая десятки тысяч жизней, закончилась в 1994 году, когда было заключено перемирие, которое почти не нарушалось до конца 2020 года. Нагорный Карабах объявил независимость и стал непризнанным сателлитом обедневшей Армении.

Через три года после заключения перемирия зарегистрированная в Делавэре компания R.V. Investment Group Services подписала с Баку соглашение об исключительных правах на шесть месторождений, три из которых находились на территориях, по факту контролируемых Арменией.

Подписывал соглашение Реза Вазири, бывший чиновник дореволюционного правительства Ирана, а ныне президент, генеральный директор и крупнейший известный акционер компании Anglo-Asian Mining, которая работает исключительно в Азербайджане.

Компания не ответила на просьбы прокомментировать ситуацию.

Anglo-Asian Mining неплохо заработала на фоне резкого роста цен на золото после финансового кризиса 2008 года. В предварительном отчете за 2020 год, опубликованном 14 января, Вазири отметил, что в прошлом году компания получила «рекордную выручку ... в размере свыше 100 миллионов долларов» за счет месторождений «Гоша» и «Гедабек», расположенных к северу от Нагорного Карабаха.

Учитывая, что по результатам последней войны действие лицензий было «восстановлено», Anglo-Asian Mining рассчитывает «обеспечить существенный рост ценности компании для акционеров в ближайшие годы», сказал Вазири, добавив, что «мы начнем оценку дополнительной разработки согласно нашим лицензиям на восстановленных контрактных участках в Союдлю, Вежнели, и Гызылбулаге как только это станет практически возможным».

Компании Anglo-Asian Mining принадлежат лицензии на разработку следующих месторождений:

Союдлю/Сотк

До приостановки добычи в ноябре 2020 года золотой рудник «Союдлю» (также известный как «Зод» или, по-армянски, «Сотк») на границе между Кельбаджарским районом Азербайджана и Арменией был исключительно продуктивным. Он находился под управлением компании GPM Gold, четвертого крупнейшего налогоплательщика в Армении в 2020 году (по данным Комитета государственных доходов РА), когда компания внесла в государственную казну более 30 миллиардов драмов (58 миллионов долларов). По состоянию на октябрь на руднике, где также добывается серебро, работали 1654 человека.

GPM Gold принадлежит зарегистрированной на Кипре компании GeoProMining Investment, управление которой осуществляется через сеть офшорных фирм. Летом прошлого года российский магнат в сфере недвижимости и аэропортов Роман Троценко приобрел контрольный пакет акций GeoProMining. Троценко – бывший советник Игоря Сечина, генерального директора крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» и близкого соратника Владимира Путина.

Оборот рудника в 2019 году составил 126 миллионов долларов, что делало его крупнейшим активом GeoProMining. На веб-сайте компании говорится, что в 2018 году на руднике было добыто 130 тысяч унций золота, а запасов на нем хватит еще на 18 лет. Держатели облигаций компании, скорее всего, недовольны: в своем ревизованном финансовом отчете за 2019 год компания не указала Азербайджан в качестве политического риска. Азербайджан в документе не упоминается вообще. (Впрочем, крупные рейтинговые агентства тоже этого не сделали.)

В Армении под управлением GeoProMining также находятся модернизированный в 2014 году Араратский золотоизвлекательный завод и медно-молибденовый комбинат на юге страны. В России компания разрабатывает несколькими месторождений в Сибири.

Месторождение «Союдлю/Сотк» как никакое другое предоставляет Армении и Азербайджану возможность для получения взаимной выгоды. Но для этого потребуется работать сообща. Между тем официальные лица Армении утверждают, что половина шахты находится на территории Армении, а азербайджанский чиновник заявил, что 74 процента рудников находится на территории Азербайджана. Когда, по условиям ноябрьского мирного соглашения, контроль над Кельбаджарским районом был передан азербайджанским войскам, те, по словам главы местного села, вынудили армянских рабочих уехать, но Ереван опровергал это заявление. Между тем Минобороны Азербайджана опубликовало это видео с рудника после того, как его покинули рабочие.

Вежнели/Тондиргет

Подтвержденные запасы этого обнаруженного в конце 1950-х годов месторождения составляют до 6,5 тонн золота. В последние годы оно разрабатывалось компанией Gold Star, которая была четвертым крупнейшим налогоплательщиком в Нагорном Карабахе в 2019 году, согласно данным Комитета государственных доходов. О компании мало что известно, но, согласно финансовому отчету за 2020 год, изученному Eurasianet.org, она получила убыток в размере 1 миллиарда драмов (2 миллиона долларов). Gold Star управляется Варданом Сирмакесом, который обладает двойным гражданством Швейцарии и Армении, и является консулом Армении в Марселе (Франция) и соучредителем бренда часов премиум-класса Franck Muller. Азербайджан просил Швейцарию помочь с уголовным преследованием Сирмакеса за его роль в эксплуатации рудника.

Армянские экологи жаловались на отсутствие надзора за рудником.

Гызылбулаг/Дрмбон и Демирли/Кашен

До войны 2020 года эти два рудника эксплуатировались крупнейшим налогоплательщиком Карабаха, компанией Base Metals, которая в 2019 году выплатила в казну 18,7 миллиарда драмов (38,5 миллиона долларов). Согласно подсчетам компании, она единолично обеспечила 32% доходов Карабаха. По оценке экономиста Парсяна, на долю компании приходилось 60 процентов экспорта.

Base Metals принадлежит Vallex Group, которая владеет активами в сферах металлургии, информационных технологий и туризма как в Армении, так и в Нагорном Карабахе. Компания даже внесла вклад в финансирование строительства крупной автомагистрали между Арменией и контролируемыми армянскими силами территориями, запущенной в эксплуатацию в 2017 году. Армения потеряла контроль над этой дорогой во время недавней войны.

Vallex Group подтвердила Eurasianet.org, что после начала войны работа на обеих шахтах – которые находятся на расстоянии 15 километров друг от друга по прямой линии – была приостановлена. Компания не смогла ответить на вопросы к моменту публикации, но источник, близкий к властям Карабаха, сообщил Eurasianet.org, что обе шахты остаются под армянским контролем, однако азербайджанские войска захватили важную насосную станцию, без которой ни одна из шахт не способна функционировать. Де-факто министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян заявил армянскому новостному сайту Hetq, что строительство новой насосной станции потребует много времени и средств.

На месторождении «Гызылбулаг» (по-армянски «Дрмбон»), разрабатываемом с начала 2000-х годов, подземным способом ведется добыча меди и золота. Почти десять лет назад сообщалось, что срок эксплуатации рудника подходил к концу.

Прокуратура Азербайджана обвинила Vallex и Base Metals в том, что они «почти полностью истощили» месторождение «Гызылбулаг», заработав при этом около 302 миллионов манатов (178 миллионов долларов на сегодняшний день) «незаконной прибыли» за период с 2009 по 2017 год. В опубликованном в 2019 году докладе Министерства иностранных дел Азербайджана, подготовленном на основе спутниковой съемки высокого разрешения, выражались опасения по поводу хвостохранилища со скопившимися в результате разработки рудника химическими отходами.

В заявлении компании Anglo-Asian Mining от 21 января говорится, что это место было возвращено под контроль Азербайджана, но поскольку оно располагается в пределах Нагорного Карабаха, оно находится под защитой российских миротворцев. Доступ к нему, как заявили в компании, «будет зависеть от окончательного решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха».

Еще более крупным призом является расположенный поблизости медно-молибденовый рудник «Демирли» (по-армянски «Кашен») неподалеку от Агдере (Мартакерта), запасы которого, по сообщениям, составляют 100 миллионов тонн меди. В июле 2020 года Vallex заявила, что инвестировала в месторождение 250 миллионов долларов и что на объекте заняты почти 1500 человек.

Прокуратура Азербайджана выдвинула против президента Vallex, гражданина РФ армянского происхождения Валерия Меджлумяна (являющегося однофамильцем одного из авторов данной статьи), в незаконной добыче и членстве в организованной преступной группе.

Это не первый раз, когда Vallex сталкивается с проблемами. В 2018 году кредитор компании, банк ВТБ, наложил арест на Техутское медно-молибденовое месторождение на севере Армении после того, как Vallex не смогла обслуживать кредит в размере 380 млн долларов из-за приостановки, связанной с опасениями по поводу воздействия хвостохранилищ на окружающую среду.

Все то, что блестит

Судя по солидным финансовым показателям Anglo-Asian Mining, у нее будет меньше проблем, чем у Vallex. Это также указывает на масштабы влияния семьи Алиевых на любую прибыльную отрасль в Азербайджане.

В том же году, когда дочери президента якобы оставили сотни азербайджанских горняков «ни с чем», Anglo-Asian Mining получила кредитную линию на 3 миллиона долларов от бакинского «Паша банка». На сайте банка сообщается, что его конечными бенефициарными владельцами являются сестры Алиевы и их дед по материнской линии.

У компании Anglo-Asian Mining, у которой сейчас нет долгов, также имеются хорошие связи в США.

Крупнейшим после Вазири акционером компании является бывший губернатор штата Нью-Хэмпшир Джон Сунуну, который занимал пост главы аппарата президента Джорджа Буша-старшего. Он владеет 9,4% компании; данный пай оценивается в порядка 25 миллионов долларов. Сын Сунуну, Майкл, является членом совета директоров. Другой его сын, Крис, в настоящее время занимает пост губернатора Нью-Гэмпшира.

Тем временем президент Алиев заявил 6 января, что если армянские компании «не выплатят компенсацию», Баку обратится в международный арбитраж. «Компаниям, людям, которые получают доходы от незаконной эксплуатации природных ресурсов другой страны, в современном мире нет места. Поэтому … должна быть подсчитана стоимость незаконно эксплуатируемых ими золота и других природных ресурсов, подсчитаны нанесенный ущерб, полученные доходы, и все это должно быть нам возмещено», – сказал он.

Учитывая рекордно высокие цены на определенные сырьевые товары, помноженные на надежды на восстановление экономики в 2021 году, подпитываемые вакциной от COVID и мягкой денежно-кредитной политикой, а также воодушевление по поводу новых зеленых технологий, создаваемых с использованием металлов, залегающих на территории Карабаха, Баку, должно быть, ждет не дождется, когда Anglo-Asian Mining начнет копать. Тем временем по ту сторону границы потери угрожают лишить армян следующего экономического подъема.

Дэвид Триллинг помог с проведением исследования для данной статьи.