После вспышки коронавируса в Иране Армения закрыла границу, а Азербайджан – нет

Специалисты сферы здравоохранения осуществляют инспекцию в аэропорту Еревана на наличие признаков коронавируса. (Кадр из телерепортажа)

Армения закрыла свою границу с Ираном после выявления там вспышки коронавируса, в то время как Азербайджан решил пока оставить свои южные рубежи открытыми. Таким образом, Азербайджан оказался единственным соседом Ирана, не закрывшим границу с этой страной.

В последние дни в Иране были зарегистрированы десятки случаев коронавируса. По состоянию на 24 февраля там было зафиксировано восемь смертей и 43 случая заражения. Как сообщается, это второе по величине количество смертей в результате заболевания за пределами источника распространения – Китая. После этого Афганистан, Пакистан, Ирак и Турция закрыли свои границы с Ираном.

Армения закрыла сухопутную границу с Ираном на две недели и приняла ряд других мер для предотвращения проникновения этой болезни в страну.

После заседания специального правительственного комитета по борьбе с коронавирусом 24 февраля премьер-министр Никол Пашинян подвел итоги в своем сообщении в Facebook: «Прекратить сухопутное сообщение с Ираном на две недели. Применить частичные ограничения на воздушное сообщение. Осуществлять перевозки грузов без ограничений, используя специальный режим контроля в отношении водителей. Разрешить гражданам Армении и Ирана вернуться на родину».

Похоже, Пашинян смягчил режим, о котором он объявил еще накануне, предусматривающий приостановление любых транспортных перевозок между двумя странами.

Армения также приостановила оказание консульских услуг в своем посольстве в Тегеране и призвала граждан воздержаться от посещения Ирана без особой необходимости. Ереван также временно отменил безвизовый режим с Китаем, который установил только в январе.

Как и во многих других странах, распространение вируса вызвало панику среди населения. Министр здравоохранения Арсен Торосян через Facebook попытался успокоить людей.

«Мы отменили безвизовый режим с Китаем, и теперь в Армении почти нет китайских граждан, – сказал он в видео, опубликованном в Facebook 23 февраля. – В случае с Ираном важно применить скоординированный подход с Грузией, поскольку многие иранцы и груз направляются в Грузию через Армению».

Между тем границы Азербайджана по состоянию на 24 февраля оставались открытыми, хоть и начал действовать режим усиленной проверки состояния здоровья людей.

«Лица, переходящие границу с иранской стороны, проходят специальную процедуру проверки, – передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение Государственного таможенного комитета. – Их температура измеряется портативными термометрами. В то же время на посты привлечены бригады скорой помощи, которые круглосуточно дежурят на территории».

В сообщении с пограничного поста в Астаре, опубликованном новостным веб-сайтом Haqqin, говорится, что интенсивность пересечения границы составляет около 8000 человек в день и не снизилась, несмотря на вспышку в Иране (впрочем, это было 22 февраля, когда число зарегистрированных случаев было несколько меньше).

«Количество переходов граждан Азербайджана не уменьшилось ни днем, ни ночью, – сказал пограничник. – Тревожные новости о новых случаях заражения коронавирусом в Иране не повлияли на количество людей, которые едут туда».

«Азербайджан серьезно изучает рекомендации Всемирной организации здравоохранения и принимает необходимые меры», – сказал 24 февраля главный советник президента Ильхама Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев. Он сообщил новостному агентству АПА, что кабинет министров обсудил данный вопрос «на начальном этапе» и разработал план.

Вдали от границ Баку принял новые профилактические меры в городском метро, а Министерство иностранных дел рекомендовало азербайджанцам не посещать Иран без необходимости.

Неясно, почему Баку занял более непринужденную позицию по отношению к иранской вспышке, чем другие соседи, но некоторые жители страны считают, что меры правительства недостаточны.

«На фоне принятых соседними странами ограничительных мер весьма странной выглядит позиция Баку, где заверяют, что ситуация находится под контролем, – пишет новостной сайт minval.az. – Тревожные сообщения из Ирана вызвали оправданную панику в азербайджанском обществе».

«Вспышка коронавируса в Иране означает, что пора бить тревогу, – заявил глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров местному новостному сайту CNews. – Иран напрямую граничит с Азербайджаном. Регулярно большое количество иранцев посещают Азербайджан, тем более в преддверии весеннего праздника Новруз Байрамы [который наступает в этом году 21 марта]».

«Сложившаяся ситуация является серьезным сигналом для соответствующих структур. Несколько стран уже объявили о закрытии границы с Ираном», – сказал Багиров.

Все три страны Южного Кавказа стали популярными туристическими направлениями для иранцев на Навруз. В нынешнем году эти поездки на грани срыва. Грузия, не имеющая сухопутной границы с Ираном, приостановила прямые авиарейсы в эту страну.