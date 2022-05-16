После поражения Армения хочет облегчить приобретение оружия гражданами

Армян обучают обращению c оружием во время войны с Азербайджаном в 2020 году. (Фото: Уинслоу Мартин)

Правящая партия Армении выступает за значительное смягчение правил приобретения оружия гражданскими лицами и предлагает принять новый закон, который, по их словам, поможет повысить обороноспособность страны, потерпевшей поражение от Азербайджана в 2020 году. Однако противники законопроекта опасаются, что он может привести к всплеску преступлений, совершенных с применением оружия.

Законопроект, представленный 18 апреля членами правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, предусматривает снижение требований к тем, кто впервые приобретает нарезное оружие, отмену ограничений на покупку боеприпасов и увеличение срока действия лицензий. Кроме того, в него будут внесены новые правила, которые обязывают граждан, впервые получивших лицензию на оружие, сдавать экзамен и повышают минимальный возрастной порог для законного владения оружием с 18 до 21 года.

«Это очень важно с точки зрения повышения нашей обороноспособности как нации и государства, учитывая угрозы нашей безопасности, – сказал Eurasianet.org Вилен Габриелян, член парламента от партии «Гражданский договор» и автор законопроекта. – Мы должны предоставить всем желающим возможность овладеть навыками обращения с оружием, тем более что спрос на это в армянском обществе после войны 2020 года только растет».

Военное поражение Армении в 2020 году и потеря большей части территории в Нагорном Карабахе и вокруг него, которую она контролировала с 1990-х годов, усилили опасения армян за свою безопасность. Азербайджанские военные позиции были передвинуты ближе к армянской территории, имел место ряд инцидентов, связанных с пересечением границы, а руководство Азербайджана продолжает использовать угрожающую риторику в отношении армян.

Абет Мадоян, преподаватель теории анализа данных в Американском университете Армении в Ереване, купил свое первое оружие (карабин модели Вепрь ВПО-213 российского производства) после войны 2020 года. Сейчас он совершенствует свои навыки, периодически посещая тир. «Я хочу быть в боевой готовности», – сказал он.

Он поддерживает либерализацию закона Армении об оружии.

«Учитывая существующую угрозу безопасности Армении, населению стоит поскорее вооружиться и овладеть навыками гражданской обороны, – сказал он Eurasianet.org. – Государство не предпринимает достаточных мер для повышения обороноспособности страны и общества в целом. Мы вкусили плоды этой политики во время войны 2020 года, наше общество было совершенно не готово к этому».

Согласно действующему законодательству, граждане Армении могут получить лицензию на покупку нарезного оружия при наличии пятилетнего опыта владения гладкоствольным оружием, например, дробовым ружьем. Новый закон потребует от граждан, впервые получающих лицензию на оружие, сдачи экзамена (включая письменный тест и экзамен по стрельбе), благодаря чему им будет разрешено приобретать нарезное оружие сразу же, а не ждать как прежде пять лет. Закон также позволит гражданам иметь до 10 единиц огнестрельного оружия вместо прежних пяти.

Бывший пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян, который сейчас является экспертом парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, сказал, что либерализация в этом вопросе давно назрела.

«Это очень важный законопроект с точки зрения повышения нашей боеспособности, – сказал он Eurasianet.org. – Сам факт, что гражданин Армении с 21 года может приобрести нарезное оружие, принять участие в тактических учениях, подобных тем, которые проводятся в армии, уже было бы большим достижением».

Закон получил поддержку и со стороны торговцев оружием. «Мы надеемся, что после отмены требования о наличии пятилетнего опыта при приобретении нарезного оружия продажи вырастут, поскольку спрос на него сейчас растет», – сказал Самвел Маргарян, директор крупнейшей в Армении оружейной компании «Аспар Армс». «Многие хотят приобрести сразу нарезное ружье, а не довольствоваться сначала дробовиком в течение пяти лет», – сказал Eurasianet.org Маргарян.

Однако есть граждане, у которых закон вызывает озабоченность, в том числе у активистов движения за мир, которые опасаются, что принятие закона приведет к росту преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия.

В Армении сложилась сильная криминальная субкультура, из-за которой могут усугубиться проблемы незаконного оборота оружия, если его станет легче приобрести, сказал председатель НПО «Диалог мира» Эдгар Хачатрян. «Если нам не удастся победить эту криминальную субкультуру, то жизнь обычных граждан подвергнется опасности: упрощенный доступ к оружию приведет к всплеску преступности», – сказал Eurasianet.org Хачатрян.

Но Габриелян, автор законопроекта, говорит, что эти опасения беспочвенны.

«Если мы сделаем оружие доступным для обычных граждан, потенциальный преступник дважды подумает, прежде чем напасть на кого-либо, поскольку вооруженный человек в состоянии защитить себя», – сказал он.

Хотя эта логика была опровергнута в Соединенных Штатах, где исследования показали, что более высокий уровень владения оружием приводит к росту насилия с его применением. По словам Габриеляна, он рассчитывает, что в Армении результаты будут другими.

«Кстати, мы ознакомились с положительной практикой других стран, в первую очередь с опытом стран Балтии, и он свидетельствует об обратном: количество преступлений с применением легально приобретенного оружия стремится к нулю. Люди совершают преступления, используя незаконно приобретенное оружие», – сказал он.

Хотя в новом законе не упоминается о сокращении масштабов незаконного оборота оружия, его авторы работают над этим, добавил Габриелян. По его словам, они провели консультации с полицией и будут следить за ситуацией после принятия законопроекта, и могут либо внести поправки в закон, либо ввести отдельные нормативно-правовые акты.

Новый закон также призван легализовать использование оружия при нападении на человека в его доме. Однако есть те, кто сомневается в способности судебной системы Армении обеспечить справедливое рассмотрение подобных дел.

«Где и когда можно применять оружие, в каких случаях это будет считаться самообороной, а в каких нет? – задалась вопросом правозащитница Нина Карапетянц в разговоре с Eurasianet.org. – Это очень сложный механизм, и, зная о слабых местах нашей правоохранительной и судебной систем, я очень сомневаюсь, что эти механизмы будут работать. Я боюсь, что одного человека могут посадить за решетку за применение оружия, а другого, который может оказаться другом [сотрудников правоохранительных органов], отпустят».

Габриелян признал, что, возможно, понадобится доработать отдельные положения нового закона, касающиеся этих вопросов. «Мы согласны с тем, что положения, регулирующие случаи самообороны, не прописаны четко и нуждаются в дальнейшей доработке», – сказал он.

Еще одно ключевое положение этого законопроекта предусматривает «обеспечение жителей конкретных населенных пунктов боевым оружием», причем конкретный список населенных пунктов будет определять правительство. Это, по всей видимости, относится к районам вдоль границы с Азербайджаном, где проблемы безопасности ощущаются наиболее остро.

В апреле власти отклонили представленный оппозицией законопроект, который предусматривал выдачу оружия жителям приграничных районов, объясняя это решение существованием их законопроекта. «Предложенный нами законопроект касается не только приграничных поселений, но и всей страны», – сказал Габриелян.

Учитывая поддержку со стороны правящей партии, которая обладает значительным большинством в парламенте и которая практически все решения принимает с подачи властей, у этого законопроекта гораздо больше шансов быть принятым. Закон, который официально носит название «О регулировании оборота оружия», должен будет пройти обсуждение в парламентской комиссии по вопросам обороны и национальной безопасности, а также получить одобрение правительства. В силу он вступит через три месяца после принятия.