Поставки французского оружия Армении усиливают напряженность на Кавказе

Самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Франция объявила о продаже Армении 36 таких гаубиц, что вызвало резкую реакцию со стороны Азербайджана и России. (Фото: Сержант 1-го класса ВС США Микки Л. Спренкл).

Между Францией и Азербайджаном разгорается холодная война. И последний эпизод продолжающегося противостояния повышает вероятность возобновления конфликта на Кавказе.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил 18 июня о продаже Армении 36 самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Этот шаг тут же вызвал резкую реакцию со стороны Азербайджана и России. Министерство обороны Азербайджана назвало это решение «провокационным» шагом, который может повлечь за собой «возникновение нового очага войны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала мнение Азербайджана, заявив, что «Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе».

Внешнеполитическое ведомство Армении отмахнулось от критики и опубликовало заявление, в котором утверждается, что «иметь боеспособную армию, оснащенную современным вооружением и военной техникой, является суверенным правом каждой страны».

За последние дни Министерство обороны Азербайджана сообщило о якобы имевших место обстрелах азербайджанских позиций вдоль границы между двумя странами со стороны армянских вооруженных сил. Ереван отрицает обвинения в том, что он спровоцировал какие-либо перестрелки. В то же время, в государственных СМИ Азербайджана появляются сообщения, которые намекают на растущую вероятность возобновления конфликта; в одной из статей, опубликованных 22 июня информационным агентством АПА, говорится о возможности возникновения «третьей карабахской войны».

«Руководство Армении, не сделавшее выводов из череды понесенных ею поражений как на поле боя, так и на дипломатической арене, стало проявлять неконструктивный подход», – говорится в комментарии АПА. В сообщении также отмечается, что Франция провоцирует конфронтацию на Кавказе.

«В XXI веке Франция, которая до сих пор продолжает проводить позорную политику неоколониализма и постоянно выступает в качестве провокатора мирового масштаба, пытается играть эту роль и в процессах, происходящих на Южном Кавказе», – заявляет АПА.

Статья в АПА указывает на то, что резкая реакция Азербайджана связана с глубокой антипатией Баку к Франции, которая коренится в сильной поддержке, оказываемой Парижем Еревану на протяжении трех десятилетий борьбы за контроль над Нагорным Карабахом – конфликта, завершившегося в конце прошлого года решительной победой Азербайджана над Арменией и этнической чисткой в отношении армянского населения Карабаха.

Эта реакция также связана с рядом событий, произошедших с начала 2024 года, в ходе которых Франция и Азербайджан поочередно предпринимали шаги, накалившие ситуацию между ними. Так, в марте президент Франции Эммануэль Макрон принял в Париже премьер-министра Армении Никола Пашиняна, недвусмысленно выразив политическую поддержку территориальной целостности Армении и ее усилиям, направленным на улучшение отношений с Западом.

Возмутившись по поводу того, что Баку воспринимает как очередное вмешательство в карабахский мирный процесс, Азербайджан, по некоторым данным, способствовал разжиганию сепаратистских настроений, которые привели в мае к кровопролитным протестам в Новой Каледонии – расположенной в Тихом океане французской колонии. Баку отверг обвинения Франции в причастности к этим событиям, но азербайджанские СМИ обрушились с критикой на «неоколониальный» режим Франции.

Видимо, в качестве ответной меры президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале июня заговорил о возможности создания Азербайджаном фонда развития для помощи малым островным государствам.

Поставки гаубиц могут рассматриваться как ответная реакция Франции на действия Баку. Но антагонизм, который до сих пор сводился в основном к словесным перепалкам, теперь достиг той точки, когда (если не отреагировать на происходящее должным образом) на Кавказе может вновь разгореться война.