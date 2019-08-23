Постреволюционная Армения привлекает армян из-за рубежа

После прошлогодней революции в Армении наблюдается бум репатриации, вызванный, судя по всему, улучшившимся имиджем и ростом экономики страны. (Фото: Дэвид Триллинг)

Когда Сарин Арсланян планировала поездку в Армению в начале прошлого года, она не собиралась оставаться там дольше трех недель.

Но тут произошла революция.

С тех пор прошло больше года, а Арсланян, писательница и режиссер документального кино из Бельгии, все еще в Ереване, где она теперь проживает на постоянной основе. «То, что я увидела, заставило меня остаться», – сказала она Eurasianet.org.

Армения давно привлекала представителей многомиллионной армянской диаспоры, но настоящая «репатриация», т.е. возвращение этнических армян на историческую родину на постоянное место жительства, было редким явлением.

По данным Repat Armenia, крупнейшей неправительственной организации страны, занимающейся привлечением представителей диаспоры из-за рубежа и содействием их адаптации в Армении, с момента обретения страной независимости в 1991 году на историческую родину переехали примерно 50 000 репатриантов.

Но после апрельской «бархатной революции», в ходе которой власть сменилась вследствие мирных митингов, эта тенденция, похоже, усиливается, и таких случаев, как с Арсланян, становится все больше.

Учитывая то, каким образом собирается официальная статистика, точные цифры по иммиграции найти трудно, но свежие данные показывают явный рост. По данным государственной статистической службы Армении, в 2018 году в страну эмигрировало более 15 000 человек, что является самым высоким показателем за 12 лет, отметил Грант Микаелян, специалист по статистике и исследователь ереванского Института Кавказа. Судя по всему, рост объясняется повышением авторитета и ростом экономики страны, сказал Микаелян Eurasianet.org.

Представители армянской диаспоры проживают по всему миру, и крупные, насчитывающие десятки тысяч человек армянские общины сформировались в таких разных странах, как США, Иран, Ливан, Россия и Франция. Причины репатриации тоже отличаются.

По словам исполнительного директора Repat Armenia Вартана Марашляна, последняя волна репатриации объясняется двумя основными факторами, в основном связанными с уровнем доходов в стране, из которой они прибывают.

«Основными странами, [из которых] мы зафиксировали значительное увеличение [репатриации], являются Россия, Иран и Ливан», – сказал Марашлян Eurasianet.org. В этих странах наблюдается политическая и экономическая стагнация, в которой «молодые люди не видят возможностей для себя», добавил он.

До недавнего времени то же самое можно было сказать и о самой Армении. Но после прошлогодней смены власти все изменилось.

В России находится крупнейшая в мире армянская диаспора, и эта страна продолжает оставаться популярным направлением для трудовой миграции из Армении. Но, по словам Марашляна, в последние два года эта ситуация начала меняться, вследствие экономических проблем в России, и 2018-й стал первым годом, когда крупнейшая группа репатриантов была из России.

«У Армении впервые такой вау-эффект в глазах диаспоры, – сказал Марашлян, который сам долго жил в Москве. – Молодые [армяне] в России теперь считают, что на родине есть определенные возможности. В частности, многие молодые специалисты, представители среднего класса, начали задумываться о переезде».

Микаелян также указал на «значительное» снижение уровня доходов в России с 2013 года в качество одного из ключевых факторов репатриации в Армению.

По словам Марашляна, хотя репатриация из западных стран увеличилась не так ощутимо, все же наблюдается определенный рост.

У армян из более благополучных стран, таких как США и Канада, другие мотивы для переезда в Армению. Для них экономические перспективы часто отходят на второй план. «Для американских армян переезд в Ереван является скорее эмоциональным решением», – сказал Марашлян. По его словам, «все [переезжающие сюда] руководствуются и рациональными, и эмоциональными соображениями», но в случае с репатриантами из более богатых стран «экономический фактор не так важен».

Фактором притяжения для американских репатриантов чаще становятся такие аспекты, как баланс между работой и личной жизнью. В Калифорнии, где сконцентрировано армянское население США, с этим явная проблема.

Привлекает также перспектива, что называется, быть большой рыбой в маленьком пруду. «Многие репатрианты из США отмечают, что в Америке трудно выделиться, – сказал Марашлян. – В такой огромной стране меньше возможностей стать кем-то выдающимся».

Прошлогодняя смена власти повысила авторитет Армении в глазах американских армян как места, где они могут вернуться к своим корням и жить рядом со своим народом. «Сообщества диаспоры в США обычно сосредоточены только на культуре, языке и геноциде», не имея реальной связи с современной Арменией, говорит Марашлян. Но теперь, по его словам, «люди задумываются о том, чтобы быть ближе к самой стране».

Реалии жизни

Хотя улучшившийся имидж Армении стимулирует рост энтузиазма по поводу репатриации, экономические реалии по-прежнему заставляют многих колебаться с окончательным решением о переезде на историческую родину. ВВП Армении за последние два года рос в среднем на 6,2%, но средняя месячная заработная плата все еще составляет всего 179 000 драмов (около 375 долларов США).

Поэтому большинство репатриантов вынуждены подрабатывать за границей, не рассчитывая на работу внутри страны. По словам Марашляна, рост культуры фрилансинга без границ, особенно среди ИТ-специалистов, оказывает позитивное влияние на репатриацию. «Основные возможности [для репатриантов] находятся за рубежом», – сказал он.

Правительство также прилагало усилия для увеличения репатриации. Министерство диаспоры, которое много лет подвергалось жесткой критике из-за отсутствия ощутимых достижений и неясной стратегии, в июне заменил Аппарат главного уполномоченного по делам диаспоры. Новую комиссию возглавляет Заре Синанян, бывший мэр города Глендейл в штате Калифорния. Представляя Синаняна 14 июня, премьер-министр Никол Пашинян сказал, что хочет, чтобы новая комиссия сосредоточила свое «основное внимание… на расширении участия армян из диаспоры в экономической, социальной и политической жизни родины».

Пашинян неоднократно заявлял, что хочет обратить вспять многолетнюю утечку мозгов из страны, и ставит амбициозные задачи по привлечению этнических армян в Армению. Когда вышли статистические данные о том, что за шесть месяцев прошлого года показатель эмиграции в страну увеличился до более чем 13 000 человек, Пашинян сказал: «Я надеюсь, что в период работы нашего [правительства] эта цифра в 13 000 человек увеличится до 130 000, 200 000, 1 300 000».

Однако есть свидетельства того, что всеобщая поддержка революции пошла на убыль. Недавний опрос показал, что рейтинг правительства Пашиняна остается высоким, но уже начинает падать. Число респондентов, которые сказали, что страна «движется в правильном направлении», уменьшилось с 72% в октябре 2018 года до 60% в мае этого года.

Марашлян отметил, что правительству необходимо провести экономические и политические реформы, особенно в отношении судебной системы, чтобы сохранить привлекательность Армении для потенциальных репатриантов. «Важно не упустить время, – сказал он. – Мы должны воспользоваться этим моментом».

В настоящее время атмосфера в Армении все еще способствует возвращению представителей армянской диаспоры на родину. Арсланян не планирует уезжать: здесь она открыла художественное учреждение и продолжает пускать корни в стране. «Здесь всюду ощущается надежда, – сказала она. – Армения внезапно стала страной возможностей».