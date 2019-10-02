Постреволюционная Армения свыкается с ЕАЭС

При прежнем правящем режиме прозападная оппозиция была против членства Армении в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), расценивая его как свидетельство того, что правительство находится под пятой Кремля.

Теперь же, когда многие из тех политиков стали членами правительства, возражения против ЕАЭС поутихли. Главы государств-членов ЕАЭС встречаются на высшем уровне 1 октября в Ереване, наслаждаясь радушным приемом правительства, которое по большей части смирилось с евразийской ориентацией страны.

«Это реальность, это уже заключенное соглашение, о выходе из Союза речи не идет», – сказал Арсен Харатян, бывший журналист «Голоса Америки» и глава грузино-армянского медиа-сайта Aliq, который стал членом нового правительства в качестве советника по внешней политике премьер-министра Никола Пашиняна вскоре после его прихода к власти.

«Многие представители гражданского общества, СМИ и прочие общественные деятели стали официальными лицами, представляющими государство. И это в конечном итоге влияет на их публичные высказывания», – сказал Харатян Eurasianet.org. Новые власти также провели «неформальное разделение» труда, согласно которому более «евроцентричные» чиновники работают не над евразийскими, а над европейскими интеграционными проектами (Харатян покинул правительство в прошлом году).

В бытность оппозиционным депутатом парламента Пашинян придерживался умеренно скептических взглядов в отношении евразийской интеграции. На сессии парламента в 2017 году Пашинян отметил, что членство в ЕАЭС никак не помогло Армении, когда страна понесла потери в конфликте с Азербайджаном в предыдущем году. «После вступления в Евразийский союз Армения потеряла значительную часть своей территории», – сказал он тогда.

Однако, став премьер-министром, Пашинян начал поддерживать Евразийский союз. Впервые приняв участие в саммите ЕАЭС в сентябре прошлого года, он признался, что был приятно удивлен оживленной дискуссией за закрытыми дверями, которая контрастировала с сухими официальными заявлениями лидеров.

В июле Пашинян совершил официальный визит во Вьетнам и Сингапур. Товарооборот Армении с этими странами Юго-Восточной Азии довольно скромный: в общей сложности они импортируют армянские товары на сумму менее миллиона долларов в год. Но дело в другом – обе страны вели переговоры о торговых соглашениях с ЕАЭС, что является ключевым аспектом стратегии организации по расширению своих экономических связей за пределами постсоветского региона. В официальных отчетах о поездке Пашиняна подчеркивались касавшиеся ЕАЭС аспекты. Более того, Пашинян, находясь с визитом во Вьетнаме, разговаривал по телефону с Путиным и, как сообщается в релизе, обсуждал именно связанные с ЕАЭС вопросы.

«Мы подробно обсудили шаги по реализации Соглашения о создании свободной экономической зоны между Вьетнамом и ЕАЭС, и я считаю это одним из важнейших вопросов сотрудничества между нашими странами», – сказал Пашинян в Ханое.

ЕАЭС был образован в 2014 году Россией, Казахстаном и Беларусью, позднее в него вошли Армения и Кыргызстан. Россия, будучи доминирующим членом организации, иногда пытается позиционировать ЕАЭС как цивилизационный противовес Европейскому Союзу, и порой использует его для проталкивания своих нелиберальных инициатив, противоречащих ценностям многих членов нового правительства Армении. Но по сути это объединение свободной торговли, и Ереван пытается подчеркивать этот аспект, чтобы продвигать свои экономические интересы на постсоветском пространстве.

«Конечно, у некоторых членов парламента и других органов власти есть принципиальные взгляды, некоторые открыто выступают против [членства в ЕАЭС], – сказал Харатян. – В то же время люди начинают понимать, что если это экономический союз, если мы можем извлечь из этого пользу, то почему бы и нет, можно попробовать».

В 2017 году партия «Просвещенная Армения» – тогдашний партнер по коалиции в парламенте партии «Гражданский договор» Пашиняна – внесла законопроект о выходе из Евразийского союза, обосновав этот шаг экономическим ущербом, нанесенным Армении за три года с момента вступления. Но теперь партия сняла свои возражения.

«Сейчас другая ситуация, нет необходимости лоббировать выход из Евразийского союза», – сказал Eurasianet.org глава партии Эдмон Марукян. По его мнению, новому правительству больше доверия в вопросе об использовании членства Армении в ЕАЭС для продвижения интересов Еревана, в частности в отношениях с Россией.

Однако достижения Армении в этом направлении неоднозначны: Пашинян согласился отправить армянских военных в Сирию для участия в поддерживаемой Россией миссии, чего не делал его предшественник. А Россия подняла цены на газ для Армении с начала этого года, после того как правительство пообещало, что договорится о снижении тарифа.

По словам Марукяна, ЕАЭС является подходящей площадкой для решения проблемных вопросов между Ереваном и Москвой. Что касается газового спора с Россией, Армении следует отстаивать позицию, что цены для всех членов должны быть едиными на всем пространстве ЕАЭС, сказал Марукян. Членство в ЕАЭС, по его мнению, должно помочь Армении решить в свою пользу еще один вопрос – о признании армянских водительских прав на территории России.

«Я не могу сказать, что у нас есть успехи в этом направлении, но, по крайней мере, новое правительство пытается быть более активным и равным партнером для наших евразийских партнеров, чем правительство, которое у нас было раньше», – сказал Марукян.

То, что Армения подписала соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом за несколько месяцев до смены правящего режима, также изменило положение дел. «В то время [когда был представлен законопроект о выходе из ЕАЭС] мы лоббировали за ЕС, но теперь у нас есть оба [объединения], и от нас зависит, как мы это используем», – сказал Марукян.

Общественное мнение совпадает с позицией Марукяна: опросы показывают, что в последние несколько лет армяне все чаще выступают за одновременное сотрудничество с ЕС и ЕАЭС, в то время как поддержка членства только в ЕАЭС снизилась (число сторонников отношений только с ЕС оказалось более устойчивым).

Как бы то ни было, у Армении нет особого выбора в отношении членства в ЕАЭС. Новому правительству удалось предотвратить противодейстие России его приходу к власти, пообещав не менять геополитического курса страны, и Ереван вряд ли выиграет от раскачивания лодки, сказал Алексей Панин, аналитик московского представительства консалтинговой компании Urus Advisory. «Откровенно говоря, быть добросовестным членом Союза проще, чем раскалывать его. Не нужно особых усилий [чтобы оставаться в его составе]», – сказал Eurasianet.org Панин.

По словам Харатяна, это обычное явление, когда оппозиционные политики меняют тактику, «взяв на себя ответственность в качестве представителей власти».

«Потому что они сталкиваются с реальным положением дел», – сказал он.