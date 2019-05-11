Почему Армения так злится?

Уровень озлобленности в мире растет, а самым сердитым местом оказалась Армения, согласно результатам международного опроса.

Согласно результатам исследования «Глобальные эмоции-2019» международного института по изучению общественного мнения «Гэллап», в рамках которого изучается уровень злости, радости и грусти по всему миру, кавказские соседи Армении – Грузия и Азербайджан – похоже, пребывают в гораздо более позитивном настроении.

Полных 45% респондентов в Армении сказали, что испытывали злобу за прошедший день, что является самым высоким показателем в мире. В соседней Грузии доля составила 27%, а зажиточный Азербайджан оказался самым спокойным на Кавказе – там лишь 18% опрошенных сообщили о том, что злились в последнее время.

Расположенные по соседству Ирак и Иран продемонстрировали схожий с Арменией уровень озлобленности, расположившись соответственно на втором (44%) и третьем (43%) месте в глобальном рейтинге гнева.

В докладе по результатам опроса не предлагается какого-либо объяснений причин столь высокого уровня раздражения в Армении, который людям извне может показаться удивительным. Когда в последний раз Армения появлялась в заголовках и на экранах международных СМИ, люди там радовались, танцевали и жарили шашлыки, празднуя свержение долгое время стоявшего во главе страны ненавистного лидера Сержа Саргсяна. Сам Саргсян, кстати, тоже порой был не прочь потанцевать, как, впрочем, и сместивший его человек – новый премьер Никол Пашинян.

После революции Армения стала самым динамичным государством на Кавказе. По сравнению с ней Грузия впала в рутину, а Азербайджан уже многие годы пребывает в экономической и политической стагнации.

В одном ставшем умеренно вирусным выступлении армянского музыканта, представляющем собой синкопированное изображение особенностей национального характера на Кавказе, Армения изображается как более эмоциональная страна, чем Грузия и Азербайджан.

Между тем, согласно исследованию «Гэллап», уровень стресса в Армении довольно низок, хотя и не самый низкий на постсоветском пространстве. Самой застрессованной страной является Туркменистан, который также носит «корону» самой несвободной страны региона, так что, возможно, у ее жителей просто нет другого выбора.

Самый высокий уровень стресса в мире наблюдается в Греции, и кое-кто полушутя обвиняет в озлобленности армян и застрессованости греков страну, расположенную между ними – Турцию, у которой имеются разногласия с обеими этими государствами. Кстати, население Турции тоже испытывает значительный стресс, установили исследователи «Гэллап».

В положении Армении, зажатой между двумя врагами – Турцией и Азербайджаном – мало приятного, но помимо геополитики армян, возможно, выводит из равновесия то, что они недостаточно отдыхают. Страна, согласно «Гэллап», находится в тройке самых уставших государств мира. Армения также самая тревожная и взволнованная на постсоветском пространстве. А самые беззаботные в регионе, похоже, жители Центральной Азии.

Кстати, самая спокойная страна в мире – Эстония – тоже является бывшей советской республикой. Это может дать повод для возобновления популярных в России шуток, в которых эстонцы предстают как флегматичные и заторможенные люди (например, «только эстонцы могут часами проводить в зоопарке, наблюдая, как в вольере резвятся ленивцы»), но Эстония в этом случае смеется последней, т.к. она также является самой богатой (в расчете на душу населения) и самой демократичной из государств бывшего СССР, намного опережая Россию по обоим показателям.

Кое-кто ставит результаты опроса под сомнение, утверждая, что представители некоторых национальностей более открыто говорят о своих эмоциях, а слово «злость» может иметь различные оттенки значения в разных языках. Например, вопрос «Как Вы поживаете?» на английском языке является обычным, ритуальным приветствием, на которое люди автоматически отвечают «Отлично» или «Хорошо», в то время как на Кавказе это искренний вопрос, на который люди могут дать честный ответ о семье, работе и проблемах с пищеварением.

Армянский экономист Грант Микаэлян в своей аналитической статье попытался найти ответы в результатах прежних исследований. В частности, в рамках опроса, проведенного «Гэллап» в 2017 году, было установлено, что Армения была в десятке стран мира, чьи граждане больше всего рвались уехать из страны, в то время как жители соседних с Арменией стран проявляли гораздо меньшую непоседливость. Согласно результатам проведенного в 2013 году опроса, армяне больше граждан других постсоветских стран ностальгируют по СССР: 66% жителей страны сказали, что развал Союза принес больше вреда, чем пользы. В Азербайджане и Грузии респонденты больше склонялись к «пользе», но лишь минимальным большинством.

По мнению Микаэляна, недовольство армян также связано с неблагополучной экономической ситуацией в стране (у Армении самый низкий ВВП на Кавказе, и один из самых низких на постсоветском простр анстве) и субъективным ощущением обездоленности (т.е. разрывом между желаемым уровнем жизни и реальностью).

Каким бы набором факторов все не объяснялось, будь то субъективное недовольство жизнью, политическая нестабильность или экономические проблемы, новому революционному правительству Армении предстоит много работы, если оно не желает, чтобы этот гнев вырвался наружу.