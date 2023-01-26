Почему журналисты Центральной Азии скрывают свои имена

Быть журналистом в Центральной Азии нелегко. Как часто сообщает Eurasianet.org, авторитарные режимы всех пяти стран региона то и дело затыкают рот журналистам, рассказывающим о коррупции, злоупотреблениях властью и нарушениях прав человека.

Поэтому репортеры нередко используют псевдонимы, пытаясь таким образом защититься от вполне реальных физических и юридических опасностей. (Под псевдонимами пишут и некоторые из корреспондентов Eurasianet.org; в таких случаях мы всегда сообщаем об этом.)

Однако небольшое новое исследование показывает: когда журналисты Центральной Азии используют вымышленные имена, они не всегда делают это из страха возмездия.

Бахтияр Курамбаев из университета КИМЭП и Карлыга Мусаева из Казахского национального университета им. Аль-Фараби (оба эти учреждения находятся в Алматы) выяснили, что СМИ иногда публикуют материалы одного и того же автора под разными именами, чтобы создать впечатление большего количества сотрудников. Они предполагают, что более крупная редакция покажется читателям более заслуживающей доверия, а рекламодатели будут готовы потратить на нее больше денег.

В других случаях, как установили исследователи, журналисты используют вымышленные имена, чтобы избегнуть критики за перепечатку сплетен, представление пресс-релизов в виде достоверных фактов или получение денег за публикацию ложной информации: «Вводящие в заблуждение материалы, оплаченные из неназванных источников […] — характерная черта современных СМИ Казахстана».

Выводы Курамбаева и Мусаевой основаны на детальных интервью с журналистами и редакторами в Казахстане, а также, в меньшем количестве, Кыргызстане и Узбекистане. Выборка была небольшой — всего два десятка человек, — а отчет об исследовании был опубликован в прошлом месяце в издании «Journal of Media Ethics».

Авторы работы утверждают, что вина лежит на местных журналистах старших поколений и университетах, которые не прививают репортерам понятий журналистской этики. (Кроме того, это явление можно приписать влиянию советских традиций, в которых журналистика служила интересам государства, и сегодняшней политической культуры «пост-правды», не менее распространенной в Центральной Азии, чем на Западе.)

В конечном счете, говорится в статье, все эти «этические нарушения» подрывают доверие к СМИ, и без того страдающее от битв приверженцев разных взглядов: «Обман и дезориентация аудитории и коммерциализация вымышленных имен наносят ущерб потенциальной возможности получения и сохранения доверия общественности, которое и без того страдает от роста общественной враждебности по отношению к новостным СМИ, агрессивного использования фальшивых новостей, делегитимизации журналисткой профессии некоторыми политиками, субъективных репортажей, а также координируемых частными и государственными организациями кампаний дезинформации и других проблем, с которыми сталкивается новостная сфера».