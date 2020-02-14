Почему россияне не рвутся работать в небе

Нехватка пилотов заставляет власти и авиакомпании искать пути выхода: от трудоустройства иностранцев и военных до включения коммерческих авиалиний в систему альтернативной гражданской службы. Однако системные проблемы отрасли — проблемы авиационного образования и неконкурентоспособные условия труда — остаются нерешенными.

Освобождение пилотов от армии

С предложением освободить выпускников российских летных училищ от призыва в армию, по данным «Интерфакса», выступил Минтранс. Начинающих летчиков хотят отправлять на альтернативную (по отношению к военной) гражданскую службу (АГС) — в коммерческие авиакомпании. Для этого нужно внести поправки в закон об АГС, пишет агентство.

В 2019 году военные кафедры в вузах (в том числе авиационных) заменили военными учебными центрами, обязав их выпускников пройти службу в армии по контракту либо возместить государству стоимость обучения.

Сегодня молодые люди, которые не хотят идти в армию, могут отдать долг родине с помощью альтернативной гражданской службы по одной из 140 профессий, среди которых — пилоты и авиатехники. Однако среди организаций, имеющих право трудоустраивать «альтернативщиков», нет авиакомпаний. Инициативу поддерживают авиаперевозчики, обеспокоенные растущим дефицитом кадров.

В России, по разным данным, от 13 тыс. до 14,2 тыс. пилотов коммерческих авиалиний. Потребность в новых кадрах составляет около 900 человек в год, в то время как дипломы авиационных училищ и вузов ежегодно получают примерно 730-800. Такие сведения приводили гендиректор агентства «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко и глава Профсоюза летного состава Мирослав Бойчук.

По другим данным, дефицит пилотов достиг 300-500 человек ежегодно, говорилось в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, адресованном Минтрансу в августе 2018 года. Если ситуация не изменится, в ближайшие десять лет дефицит гражданских летчиков может вырасти до 600 в год, рассказал Бойчук газете «Известия» в декабре 2019 года.

Кадровый голод испытывает не только российская, но и мировая авиация. Как говорил в интервью CNBC гендиректор Boeing Деннис Муйленбург, система подготовки пилотов не поспевает за растущим спросом на авиаперевозки, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе. В ближайшие 20 лет, по его данным, миру потребуется около 800 тыс. новых пилотов.

Пассажирооборот российских авиакомпаний растет (на 13,1% по итогам 2018 года и на 11,2% в январе-ноябре 2019-го). Однако Росавиация называла рост по крайней мере 2018 года восстановительным после кризиса 2014-2016 годов.

Авиашколы не удовлетворяют спрос

Авиашколы не способны удовлетворить спрос на квалифицированных пилотов из-за недофинансирования, говорится в отчете Росавиации за 2018 год.

Чтобы претендовать на должность второго пилота, соискатель должен иметь не менее 150 часов летной практики. Учебно-летная подготовка — дорогостоящий процесс, требующий дополнительных госсубсидий, констатирует ведомство.

Однако правительство РФ выделяет средства летным училищам (относящиеся к системе средне-специального образования) без учета отраслевой специфики. В результате учебным заведениям не хватает самолетов и вертолетов, а также денег на их обслуживание.

Зарплата пилотов-инструкторов, обучающих новичков в учебных заведениях, не превышает 50 тыс. рублей в месяц, что в 10 раз меньше зарплаты на аналогичной должности в коммерческих авиакомпаниях, говорится в докладе.

Все это не способствует качеству образования. В 2017-2019 годах генпрокуратура закрыла два авиационных учебных центра: частное Челябинское летное училище и аэрокосмический факультет Южно-Уральского госуниверситета, отстранив от полетов 550 плохо обученных, по мнению надзорного ведомства, летчиков.

Почему пилоты бегут из российской авиации

Другая причина дефицита кадров — отток российских профессионалов за рубеж. Хотя профессия пилота является одной из самых высокооплачиваемых в стране, многие из них не считают условия труда в российских авиакомпаниях достойными.

Крупнейший авиаперевозчик России, «Аэрофлот», платит командирам воздушных судов 650 тыс. рублей в месяц, а вторым пилотам — около 350 тыс., сообщает сайт moneyscanner.ru. В других компаниях заработки скромнее: от 75 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, гражданские летчики пользуются различными льготами, важнейшие из которых — более ранний выход на пенсию и ежегодный 70-дневный отпуск. Однако некоторые летчики жалуются на изнурительные переработки, хамское отношение менеджмента и попытки авиакомпаний урезать надбавки сотрудникам.

Из-за сдельно-премиальной системы оплаты труда (зависящей от количества отработанных часов и поощрительных выплат) пилоты «Аэрофлота» получают меньше, чем декларируется, а отдыхают (в выходные и праздники) лишь 118–120 дней в году, как и обычные работники, утверждал лидер Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

Руководство некоторых авиакомпаний стремится сократить отчисления в Пенсионный фонд, снизив класс вредности рабочих мест пилотов и стюардесс. Сотрудники пробовали сопротивляться, обращаясь в суд и массово уходя на больничные.

О «карательной системе», сложившейся в «Аэрофлоте», сообщал в рапорте руководству пилот Виталий Алексеев. По его словам, в отместку за перерасход топлива и ранее отправленную им жалобу в Росавиацию менеджеры компании на 50% лишили его надбавок, отпуска и создали «невыносимые условия труда».

«Я… очень хочу жить в своей стране, быть со своей семьей. А не работать в других авиакомпаниях России или за границей… Но ваши подчиненные почему-то считают, что я их раб», — написал летчик.

О массовой миграции российских пилотов в азиатские авиакомпании заговорили в 2017 году. С тех пор, по информации ШПЛС, ситуация не улучшилась, несмотря на отказ Росавиации выдавать документы, необходимые для трудоустройства пилотов за рубежом. Авиакомпании некоторых стран, таких как Китай, Корея, ОАЭ, Индия, Вьетнам, Тайвань охотно берут на работу российских специалистов, предлагая им лучшие условия труда, чем на родине.

Как решают кадровую проблему

Пытаясь восполнить кадровый дефицит, авиакомпании прибегают к нетривиальным решениям. В 2018-м «Аэрофлот» начал нанимать и переучивать военных летчиков, что, по информации «Новых известий», привело к нехватке пилотов в армии.

В 2014 году Минтранс разрешил пилотам-иностранцам работать в российских авиакомпаниях (мера была рассчитана на пять лет).

Первоначально квота на прием зарубежных специалистов в качестве командиров воздушных судов составляла 200 человек, затем ее расширили до 240, но в 2019 году — уменьшили до 100 в год. При этом срок действия нормы продлили до 10 лет и позволили иностранцам управлять экспериментальными самолетами.

Однако, по словам лидера ШПЛС, практика привлечения экспатов в авиакомпании не получила широкого распространения, так как условия труда в России хуже, чем в Европе или Азии.