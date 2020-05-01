Почему россиян возмутили бесплатные пайки для школьников

После перевода на дистанционное обучение некоторым ученикам российских школ выдают бесплатные пайки. Но набор и качество этих продуктовых наборов вызвал недоумение и гнев многих родителей. При этом в некоторых регионах заявленная стоимость пайков оказалась заметно выше, чем если бы эти продукты купили просто в магазине.

Что не так с пайками

Более чем в 60 регионах России школьникам, которые имели право на бесплатное или льготное питание, во время карантина стали выдавать продуктовые пайки. «Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами», – говорил, например, мэр Москвы Сергей Собянин.

Некоторые получатели такой помощи оказались недовольны. Во многих регионах родители выкладывали в соцсети фотографии пайков – по их мнению, набор продуктов оказался неадекватным. Например, в Чувашии школьникам выдали только сахар, подсолнечное масло и пачку макарон. В Хабаровском крае дети получили сухофрукты с плесенью и гнилые овощи.

Самый громкий скандал разразился в карельском городе Питкяранта. Там дети получили продуктовый набор из двух сосисок, маргарина, пяти картофелин, сахара и муки, в которой обнаружились жучки. Историей заинтересовались следователи.

Выяснилось, что завхоз школы и директор местного комбината школьного питания решили раздать ученикам продукты, ранее закупленные для столовой, но так и не использованные к моменту закрытия школ на карантин. Обоих уволили.

В других регионах родители школьников тоже «меряются» продуктовыми наборами в соцсетях, пытаясь уличить чиновников и директоров школ в коррупции.

«То, как организована процедура раздачи этих пайков, наносит подчас больше вреда, чем пользы», – сказал Eurasianet.org президент общественной организации «Институт отраслевого питания» (ИОП) Владимир Чернигов.

В ИОП проанализировали пайки в нескольких регионах и выяснили, что продукты порой выдают без маркировок о сроке годности, а в наборах нет некоторых позиций – например, в Подмосковье школьники не получили фруктов вопреки обещаниям местного министерства образования.

Сколько денег на это выделяют

Состав и стоимость продуктовых наборов определяют регионы. Они же выделяют на них деньги и составляют списки получателей – в основном это дети из малообеспеченных семей. Наборы, как правило, выдают раз в неделю. Их собирают либо сами школы (если они самостоятельно организуют питание в столовой), либо комбинаты школьного питания, среди которых есть коммерческие компании.

Цена на наборы в регионах заметно отличается, следует из данных ИОП. Например, в Иваново стоимость наборов продуктов рассчитали исходя из стоимости школьного питания – то есть 40 рублей в день. В Ярославле – 50 рублей, в Улан-Уде – 60 рублей, в Калининграде – 66, в Южно-Сахалинске – 147 рублей, в Тюменской области – 190, в Москве – 214.

Только в Тюменской области размер пайка удовлетворяет норме среднесуточной потребности ребенка в еде. Во многих регионах он составляет лишь 21-50%.

Также из результатов исследования (копия есть в распоряжении Eurasianet.org), в ряде регионов заявленная стоимость пайка оказалась выше, чем если собирать такой же набор из покупок в розничных магазинах. Например, в Чите гречка оказалась дороже магазинной (по данным Росстата о средних потребительских ценах) на 41%, рис – на 39%, а макароны – на 60%.

Самое большое превышение заявленной стоимости пайка по сравнению со средними потребительскими ценами – в Ярославле (на 14%) и в подмосковных Щелково (27%) и Мытищах (43%).

Недовольные пайками родители нередко говорят, что лучше бы эти суммы им отдавали не продуктами, а деньгами. В ИОП считают эту позицию обоснованной, но отмечают: не факт, что эти деньги родители израсходуют именно на питание детей.

Также эксперты организации говорят, что сама по себе идея выдавать продуктовые наборы не так уж плоха. Это дополнительный спрос на продукцию и возможность сохранить рабочие места в организациях, занимающихся организацией школьного питания – из-за коронавируса они попали в сложную финансовую ситуацию.

Почему так получилось

Система школьного питания в стране оказалась «не готова в полной мере гибко реагировать на резкие изменения ситуации и новые задачи», говорит Владимир Чернигов. Анализ ИОП показал, что ни на федеральном, ни на региональном уровнях не прописано, каким должен быть состав продуктовых наборов для школьников.

В институте отмечают: 1 марта 2020 года принят федеральный закон, устанавливающий нормы обеспечения школьников пищей и допустимые нормы замен одних продуктов другими. Их можно взять за основу и разработать региональные и муниципальные нормативные акты – такое решение предлагают общественники.

Пока проблема не решена, она может усугубиться: из-за экономических последствий пандемии все больше семей будут нуждаться в мерах поддержки в виде продуктовой помощи, подчеркивает Чернигов.