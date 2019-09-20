Почему сократились иностранные инвестиции в Грузию?

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Грузию за первые шесть месяцев 2019 года сократился на 54%. Несколько СМИ, освещающих экономические события на Южном Кавказе, сообщили об этом под броскими заголовками. Впрочем, резкое сокращение прямых иностранных инвестиций не означает, что грузинская экономика пошла по наклонной.

Инвестиционная привлекательность Грузии значительно повысилась в результате серии кардинальных экономических реформ, последовавших за «Революцией роз» в 2003 году. В течение следующих нескольких лет Тбилиси улучшил условия ведения бизнеса с помощью налоговых реформ, дерегулирования, приватизации и реформ государственного сектора. Это привело к значительному увеличению иностранных инвестиций: в период с 2000 по 2004 год ПИИ в среднем составляли менее 250 млн долларов; в 2006 году этот показатель подскочил до 1,2 млрд долларов. В период с 2006 по 2018 годы ПИИ составляли в среднем более 1,3 млрд долларов в год.

Значительная доля прямых иностранных инвестиций за последнее десятилетие приходится на Азербайджан – это инвестиции в трубопроводную инфраструктуру для экспорта азербайджанской нефти и природного газа на Запад.

Дело не в том, что иностранные инвесторы вдруг решили, что Грузия стала непривлекательной. Падение отчасти связано с завершением строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), прекращением работ по расширению газопровода на Южном Кавказе и завершением других финансируемых из-за рубежа инфраструктурных проектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. По данным грузинского агентства по стимулированию инвестиций, TANAP принес стране 2 млрд долларов в середине 2010-х годов. Неудивительно, что ПИИ резко сократились после завершения строительства.

Несмотря на внутриполитические потрясения и напряженность в отношениях с соседней Россией, экономические успехи Грузии в последние годы были впечатляющими и ощутимо превосходили достижения соседей.

В последние годы также улучшилось как внутреннее, так и внешнее сальдо (бюджет и дефицит текущего счета). Поэтому падение ПИИ не должно вызывать беспокойство. Иностранные инвестиции помогают стране ликвидировать дефицит внутреннего финансирования. Но пока страна способна финансировать приоритетные инфраструктурные проекты – например, Министерство регионального развития и инфраструктуры заявляет, что в этом году потратит 750 млн долларов на 1400 проектов – не имеет значения, какие средства при этом используются – полученные из-за рубежа или внутри страны.