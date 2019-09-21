Почему Трамп популярен среди русскоязычных жителей США

Подавляющее большинство русскоязычных иммигрантов в Соединенных Штатах поддержали кандидатуру Дональда Трампа на пост президента в 2016 году, и вряд ли демократам удастся заручиться значительной поддержкой среди русской диаспоры на следующих президентских выборах, считает ведущий эксперт по иммигрантам.

Поддержка Трампа со стороны русскоязычных американцев, вне сомнения, будет такой же сильной, отметил 17 сентября Сева Каплан, известный ведущий радио для иммигрантов, на мероприятии под названием «Русскоязычное сообщество и президентство Трампа», организованном в Нью-Йорке Институтом Гарримана при Колумбийском университете. Каплан пояснил, что проблема Демократической партии в том, что республиканцы успешно навесили на своих политических противников ярлык «социалистов» в глазах многих русскоязычных. Поэтому русскоязычные избиратели, скорее всего, будут скептически относиться к кандидату от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

«Демократы являются синонимом социализма, а они [пожилые русскоязычные иммигранты] ненавидят социализм», – язвительно сказал Каплан, добавив, что многие жители Соединенных Штатов, выросшие при коммунистическом режиме, не понимают разницы «между советским социализмом и настоящим социализмом».

Популярность Трампа среди русскоязычных во многом объясняется его риторикой. «Он говорит на знакомом языке [для русскоязычных иммигрантов], – сказал Каплан. – Он использует короткие фразы, понятные простым людям».

Каплан провел параллели между языком Трампа (содержащим такие выражения, как «фейковые новости») и лозунгами (такими как «Вся власть Советам» и «Мир, земля и хлеб»), которые использовал Владимир Ленин, чтобы добиться консолидации власти в руках большевиков в 1917-18 годах.

По утверждению Каплана, женоненавистнические высказывания Трампа повысили его привлекательность среди многих русскоязычных мужчин. Слыша такие комментарии Трампа, многие русские мужчины рассуждают: «Я хочу быть похожим на него [Трампа]», заявил Каплан. Он признал, что некоторые из его взглядов расходятся с устоявшимися представлениями и что некоторые слушатели его радиопередачи насмешливо называли его «либерастом».

Каплан отметил, что за последние два десятилетия культурный состав русскоязычной диаспоры значительно изменился. Российские евреи составляли костяк так называемой Третьей волны эмиграции, которая пришлась на 1970-е и 80-е годы. Большинство из них обосновалось в районе Брайтон-Бич в Бруклине. Четвертая волна после распада СССР в 1991 году была гораздо более культурно разнообразной и включала в себя большое количество русскоязычных иммигрантов из стран Центральной Азии, особенно из Узбекистана, многие из которых считают себя мусульманами.

Каплан отметил, что образ мышления отказника-самиздатчика, присущий в основном иммигрантам Третьей волны, уступил место более экономически ориентированному мировоззрению нового поколения, прибывшего в XXI веке. Он охарактеризовал нынешние настроения среди русскоязычных как «колбасные», т.е. материалистические.

Каплан также указал на то, что многие русскоязычные, сами переехавшие в США относительно недавно, разделяют позицию Трампа и придерживаются жесткой позиции в вопросах иммиграции. Он добавил, что многие из них «тянут одеяло на себя».

Каплан сравнил такую позицию по иммиграции с «дедовщиной», то есть «традиционными» издевательствами старослужащих над новобранцами. Эта печально известная практика зародилась в советской армии, но в той или иной форме продолжается и сегодня в некоторых бывших коммунистических странах. По словам Каплана, русские, переехавшие в США, в первое время пережили немало тягот, пытаясь приспособиться к новой среде, и теперь, когда они уже «деды», они готовы отыгрываться на новичках.