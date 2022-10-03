Появляются свидетельства казни армянских военнопленных азербайджанцами

Появились видеоматериалы, показывающие, как азербайджанские военные казнят нескольких армянских военнослужащих, взятых в плен.

Видео, в котором группа азербайджанских военных стреляет по группе безоружных армянских военнослужащих, было опубликовано в Telegram-каналах утром 2 октября. В записи слышно, как один из азербайджанцев кричит: «Стойте! Не стреляйте!», но стрельба все равно продолжается.

Управление омбудсмена Армении по правам человека заявило, что проверило подлинность видеозаписи и убедилось, что она была сделана во время широкомасштабных азербайджанских атак в середине сентября.

Никол Пашинян: В социальных сетях циркулирует еще одна ужасающая видеозапись: азербайджанские военнослужащие без суда и следствия казнят группу пленных #армян на суверенной армянской территории. Международное сообщество должно решительно осудить это военное преступление и разобраться с ним, а также принять необходимые меры для прекращения азер. агрессии.

Этому видео предшествовал целый поток других свидетельств зверств, совершенных в ходе недавних боев. В видеозаписи, опубликованной 16 сентября, было показано раздетое и изуродованное тело армянской военнослужащей. Официальные представители Армении утверждали, что и она была убита в ходе столкновений середины сентября. Появлялись и другие свидетельства внесудебных расправ: через несколько дней после того, как азербайджанские источники распространили видеоролик, в котором их военнослужащие оказывали первую помощь захваченному в плен армянскому военному, армянской стороне было передано тело этого человека.

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила, что начала «всеобъемлющее расследование» видеозаписи казней, чтобы проверить ее подлинность и, если таковая подтвердится, установить виновных: «По результатам расследования будут приняты юридические меры».

Судя по истории расследования военных преступлений в Азербайджане, шансы на то, что такие юридические меры действительно будут приняты, невелики. Вскоре после войны 2020 года между двумя сторонами, когда появились видеозаписи пыток армянских военных, азербайджанская прокуратура тоже обещала принять меры и даже арестовала нескольких подозреваемых. Однако затем дела, по-видимому, затихли, и за эти преступления никто так и не был осужден. В 2022 году по меньшей мере один из военнослужащих, арестованных в 2020-м, был награжден медалью «за службу Отечеству». Армения до сих пор не возбуждала никаких дел о военных преступлениях со своей стороны.

Министерство иностранных дел Азербайджана, не комментировавшее предыдущие свидетельства военных преступлений, выпустило воинственное заявление, в котором обвинения со стороны Армении названы «лицемерными» с учетом военных преступлений, которые эта страна сама совершала в прошлом.

Позднее в тот же день, 2 октября, новостное агентство Caliber.az, близкое к Министерству обороны Азербайджана, опубликовало видеозапись, в которой армянские военные изувечивают тела нескольких азербайджанских военнослужащих. Где и когда был снят этот материал, не сообщалось.

Высокопоставленный армянский дипломат Эдмон Марукян говорит, что это видео, вероятно, относится к войне 2020 года. «Но оно не имеет никакого отношения к сегодняшней ситуации, — сказал он Eurasianet.org. — Кроме того, армия Армении никогда не совершала таких зверств — я имею в виду, по сравнению с азербайджанцами».

Со времени столкновений середины сентября в социальных сетях появились еще несколько видеозаписей плохого обращения с военнослужащими или телами убитых, но они не привлекли такого внимания. Среди них была запись, в которой армянские военные снимали на видео трупы азербайджанских военнослужащих, по меньшей мере два ролика, в которых азербайджанские военные снимали армянских пленных, а также ролик, в котором армянские военные разрыли могилу азербайджанского военнослужащего и достали из нее тело.

Днем 3 октября видеозаписи казни еще не было на большинстве азербайджанских Telegram-каналов, освещающих конфликт. По словам Марукяна, создается впечатление, что кто-то с азербайджанской стороны попытался удалить это видео с Telegram-каналов, пока оно не получило широкого распространения. Тем не менее оно осталось на канале с наиболее откровенной антиармянской направленностью; там оно было размещено сразу после полуночи 2 октября. Подпись гласила: «Гордые воины азербайджанской армии, захватив вражеские позиции, расстреляли всех террористов. Месть за погибших братьев не знает жалости! Эксклюзивные кадры!». Когда один из пользователей спросил, новая ли это видеозапись, администратор канала подтвердил это. Судя по «водяным знакам», до этого видеозапись была опубликована в другом месте.

Через пару часов видео распространилось на армянских каналах. На армянском канале, который, по-видимому, опубликовал его первым, оно было снабжено подписью «РАСПРОСТРАНИТЕ ПОВСЮДУ». После этого азербайджанский канал торжествующе вывесил несколько скриншотов армянских каналов, разместивших эту видеозапись.

Видео широко обсуждалось в социальных сетях обеих стран. В Азербайджане многие видят в том внимании, которое ему уделяется, свидетельство предвзятого отношения СМИ к Азербайджану, так как в прошлом армяне также совершали военные преступления.

Бакинский аналитик Анар Мамедли утверждает, что такие заявления неправомерны. «Военнослужащие должны выполнять боевые задачи, исходя из своего долга, а не из чувств мести и возмездия, этнической и национальной ненависти», — написал он в Facebook.

Тем временем 2 октября министры иностранных дел двух стран встретились в Женеве в рамках продолжающихся переговоров по выработке всеобъемлющего мирного соглашения, которое должно разрешить длящийся десятилетиями конфликт между двумя сторонами.

Министр иностранных дел Армении «подчеркнул, что военные преступления, совершенные ВС Азербайджана, должны удостоиться четкой оценки со стороны международных инстанций, а преступники должны быть привлечены к ответственности», — говорится в пресс-релизе министерства, посвященном этой встрече. На встрече со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром Мирзоян «решительно осудил […] внесудебные убийства армянских военнопленных».

В сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана об этой встрече ничего не говорилось ни о видеозаписи, ни о военных преступлениях.

Публикация этого видео грозит сорвать переговоры, так как власти Армении и без того подвергаются сильному политическому давлению сил, выступающих против подписания соглашения с Азербайджаном, а Баку угрожает новыми военными ударами.

Пресс-секретарь представителя Армении по международно-правовым вопросам Асмик Самвелян сказал новостному сайту news.am, что Армения обратится по этому вопросу в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН.

Однако ни один из этих судов не обладает полномочиями для преследования отдельных лиц за совершение военных преступлений, отмечает в аналитической статье для сайта EVN Report специалист по международному праву Шила Пайлан. Единственный международный суд, способный на такие действия, — Международный уголовный суд — Армении не подходит, так как она не признает юрисдикцию этого суда, пишет Пайлан.