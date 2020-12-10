Появляются свидетельства многочисленных зверств во время Карабахской войны

В социальных сетях не иссякает поток видеороликов, изображающих шокирующие зверства, творимые азербайджанскими солдатами в отношении армянских мирных жителей и военнопленных.

В видеороликах, снятых солдатами и распространяемых на различных новостных Telegram-каналах, можно увидеть самые разные примеры пыток, издевательств и осквернения тел убитых. В частности, было показано несколько казней пленников, как минимум в двух случаях им отрубали головы.

Подлинность большинства видеозаписей пока не подтверждена, и правительство Азербайджана пообещало привлечь к ответственности всех причастных к любым подобным преступлениям. В заявлении от 21 ноября генпрокуратура объявила о возбуждении уголовного дела с целью расследования сообщений об «осквернении тел армянских военнослужащих, погибших в ходе боев за освобождение наших земель, а также о бесчеловечном обращении с пленными армянскими военнослужащими».

«Виновные в подобных незаконных действиях будут выявлены и привлечены к ответственности, – говорится в заявлении генпрокуратуры, в котором, однако, также утверждается, что, согласно предварительным результатам расследования, «многие видео оказались фейками».

Представитель прокуратуры Канан Зейналов сообщил Eurasianet.org 8 декабря, что расследование продолжается. «На сегодняшний день рано что-либо говорить», – сказал Зейналов.

Тем временем международные правозащитные группы проводят собственные расследования. В частности, 2 декабря «Хьюман Райтс Вотч» опубликовала доклад об издевательствах над захваченными в плен армянскими солдатами, но организация пока не сообщила о более серьезных злодеяниях. «Внесудебные казни и осквернение тел умерших – это отдельные виды военных преступлений, и мы еще не закончили расследование в этом направлении. Это непросто, так как трудно установить подлинность видео», – сказал Eurasianet.org заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии Георгий Гогия.

Появилось и ролики, по всей видимости, демонстрирующие, зверства армян в отношении азербайджанцев, включая как минимум одну казнь, но таких видео меньше. Власти Армении пока не объявили о возбуждении уголовных дел с целью проверки этих сообщений. По словам Гогии, «Хьюман Райтс Вотч» также расследует сообщения о зверствах армян против азербайджанцев.

Постоянно появляющиеся видеозаписи травмировали армян, и без того тяжело переживающих свое сокрушительное поражение в 44-дневной войне, во время которой Азербайджану удалось вернуть себе большую часть территорий, потерянных в последней крупной войне между двумя сторонами в 1990 годы.

«Видеозаписи зверств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами против армянских военнослужащих, а также издевательства над трупами и фотографии, распространяющиеся в социальных сетях, усиливают тревогу членов семей [пленных], тревогу по поводу возможности возвращения их родственников», – написала группа представителей гражданского общества в датированном 3 декабря письме на имя Верховного комиссара ООН по правам человека.

Этот вопрос горячо обсуждается и в Азербайджане, особенно после появления 7 декабря второго видео с обезглавливанием.

Многие азербайджанцы отказываются верить в подлинность видеозаписей, и считают, что они являются частью кампании по очернению.

В частности, видный политический аналитик Арастун Оруджлу написал в Facebook, что «я лично убежден, что эти видео являются фейками» и часть организованной Россией кампании по дискредитации Азербайджана. «Это попытка представить миру победоносную армию Азербайджана как преступную группировку. Мы должны сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать этому», – написал он.

Между тем многие азербайджанцы скептически отнеслись к обещаниям правительства надлежащим образом привлечь к ответственности причастных к преступлениям, и потребовали, чтобы процесс был прозрачным.

Группа активистов гражданского общества выступила с заявлением, в котором призвала прокуроров Азербайджана «рассматривать изображения в социальных сетях как нарушение международного гуманитарного права», а международное сообщество – оказать давление на Армению, чтобы она сделала то же самое.

«Я никогда не говорил, что МВД или СГБ должны кого-то арестовывать. Но это уже красная линия, – написал в Facebook активист Илькин Рустамзаде. – Любой, кто снимает, как армянину отрезают голову, или сам его обезглавливает, должен быть строго наказан. Любой, кто навешивает клеймо ИГИЛ на отечественную войну, должен быть наказан».

Бакинская неправительственная организация «Клуб прав человека» собирает видеозаписи зверств с обеих сторон, и наладила сотрудничество с международными партнерами с целью установления их подлинность. «Если [видео] не является подлинным, мы должны знать, что оно не подлинное, – сказал Eurasianet.org председатель клуба Расул Джафаров. – Но если оно настоящее, то прокуратура возбудила уголовное дело, и видеозаписи нужно проанализировать в рамках этого уголовного дела, а виновные должны предстать перед судом».

Учитывая большое количество появившихся видеороликов и тот факт, что солдаты, по-видимому, чувствовали себя достаточно уверенно и спокойно, чтобы демонстрировать подобные зверства, некоторые аналитики заявили, что власти как минимум косвенно попустительствовали такому поведению.

«Это широко распространенные, и носящие постоянный и систематический характер военные преступления, к которым командиры относились терпимо или даже поощряли», – написал в Twitter Райан О’Фаррелл, независимый военный аналитик, который внимательно отслеживал открытые источники информации по поводу этого конфликта.

«Учитывая количество видеороликов, частоту их появления и число участников, невозможно не предположить, что азербайджанское государство негласно одобряло эти военные преступления. Это не дело рук “отдельных нарушителей”. Все это носит систематический характер, – добавил О’Фаррелл. – Я поверю в обратное, когда правительство Азербайджана арестует сотни солдат, которые с гордостью снимали свое участие в казнях, пытках, обезглавливании и нанесении увечий мирным жителям и военнопленным».

Некоторые азербайджанские аналитики не согласны с подобной позицией.

«Чтобы защитить положительный имидж страны, преступников необходимо найти и наказать, – сказал Eurasianet.org политический и военный аналитик Фуад Шахбаз. – Некоторые зарубежные эксперты настроены скептически, но я думаю, что военнослужащие, которые принимали участие в этих видеороликах, будут наказаны. Возможно, это не произойдет через два дня, 10 дней, 20 дней, но я думаю, что это произойдет».

Но были в Азербайджане и те, кто приветствовал издевательства над армянами. Ведущий азербайджанского телеканала Space Эльвин Баскаллы написал в Facebook, что армяне заслуживают мести за преступления против азербайджанцев, указывая на резню в Ходжалы во время первой карабахской войны, а также бомбардировки гражданских объектов в Гяндже и Барде во время последней войны.

«Я понимаю такое обращение с армянами, – написал Баскалли. – Если бы армяне тогда знали, что им будут отрезать головы, они бы не совершили таких трагедий».

Другие азербайджанцы возражали, и призывали уволить его, но на момент публикации данной статьи он продолжал работать на том же месте.

Ани Меджлумян оказала содействие при подготовке данного материала.