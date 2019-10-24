Правительство Армении объявило войну главному судье

Кампания правительства Армении против главного судьи страны, связанного с прежним режимом, усиливается: в отношении него возбуждено два уголовных дела, один из его бывших соратников арестован. Эти меры только усилили разногласия в Армении между теми, кто убежден, что новому правительству необходимо кардинально изменить судебную систему любой ценой, и теми, кто считает, что новое правительство на самом деле лишь реполитизирует суды.

В эпицентре борьбы – председатель Конституционного суда Грайр Товмасян. Товмасян – последний высокопоставленный член бывшей правящей Республиканской партии Армении, который все еще остается у власти. Раньше он был депутатом парламента и сыграл ключевую роль в изменении Конституции таким образом, чтобы Серж Саргсян мог оставаться у власти на неограниченный срок, сменив президентский пост на должность премьер-министра. План провалился – начались массовые протесты, которые привели к смене власти.

4 октября парламент Армении подавляющим большинством проголосовал за инициативу по прекращению полномочий Товмасяна. Сам парламент не наделен полномочиями отстранять судью от работы в Конституционном суде, это вправе делать только другие судьи. Через 10 дней суд отклонил ходатайство парламента.

На фоне политической кампании по его отстранению 17 октября Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила уголовное дело об узурпации власти в связи с назначением Товмасяна на должность председателя суда в марте 2018 года.

ССС заявила, что реагирует на заявление Армана Бабаджаняна, независимого члена парламента, в прошлом представлявшего оппозиционную фракцию «Просвещенная Армения». Бабаджанян утверждает, что Товмасян вместе с Республиканской партией добился своего назначения на должность судьи до вступления в силу новой Конституции. Новая Конституция ввела более строгие ограничения сроков полномочий для судей.

Бывший сотрудник парламента Арсен Бабаян был арестован 21 октября по обвинению в пособничестве Товмасяну в этой схеме.

Второе расследование в отношении Товмасяна было начато Службой национальной безопасности (СНБ) и связано с личным имуществом судьи. Дело связано с ремонтными работами на государственном объекте, проведенными в период с 2012 по 2014 годы, когда он был министром юстиции. Утверждается, что тогда имело место хищение бюджетных средств.

В ходе этого расследования дочерей Товмасяна вызывали в СНБ для допроса, а его отца посещали следователи, которых интересовало, как ремонтировалась его крыша.

Небольшая группа представителей и сторонников Республиканской партии вышла на акцию протеста перед зданием СНБ, где в тот день, 18 октября, шел допрос дочерей Товмасяна. «Это фиктивный политический заказ», – заявил журналистам заместитель президента партии Эдуард Шармазанов.

Эти заявления были высмеяны депутатами новой правящей партии.

«Получается, что родственники чиновников также обладают иммунитетом, то есть их нельзя приглашать на допрос, сотрудники правоохранительных органов не должны к ним обращаться», – сказал Ваагн Овакимян РСЕ/РС.

«Однажды я, возможно, расскажу вам, через что прошла моя семья, отец, мать и жена в результате моей работы в 2010-2018 годах, – написал в Facebook Арен Мкртчян, еще один депутат «Моего шага» и бывший активист. – Маленькие и средние остатки Сержа, давайте вспомним, кем вы были, во всех подробностях. Просто сидите и не издавайте ни звука».

Кампания по отстранению Товмасяна началась в июле, когда правительство назначило в Конституционный суд Ваге Григоряна, союзника правительства и в прошлом видного адвоката, который добивался справедливости в деле демонстрантов, убитых в 2008 году, во время так называемых событий «1 марта».

Во время утверждения Григоряна в парламенте он заявил, что не признает полномочий Товмасяна и попытался сместить его, использовав чисто технические нюансы, основанные на незначительной разнице в формулировках в старой и новой Конституциях.

Венецианская комиссия, орган Совета Европы, консультирующий его членов по правовым вопросам, открыто раскритиковала позицию Григоряна и очевидную поддержку его доводов со стороны парламента.

«Вызывает тревогу тот факт, что это заявление судьи приветствуется в парламенте, и может возникнуть риск вмешательства в полномочия действующих судей», – говорится в заявлении комиссии.

Вопрос о свержении Товмасяна на несколько месяцев отошел на задний план, но затем, по всей видимости, снова стал актуальным после решения суда от 4 сентября в пользу бывшего президента Роберта Кочаряна, который предстал перед судом в связи с событиями 1 марта.

Эдмон Марукян, лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» в парламенте, раскритиковал кампанию против Товмасяна, заявив, что она отвлекает от реформ, которые должна проводить страна. Кроме того, он предположил, что вероятной целью этих усилий является приход Григоряна на место Товмасяна.

«За ведение дела Товмасяна такими методами Армения должна будет отвечать перед международным сообществом в Страсбурге и так далее, – сказал он 21 октября, имея в виду город, где расположен Европейский суд по правам человека. – Цепочка событий, связанных с этим делом, в целом будет рассматриваться как незаконное расследование в отношении Товмасяна, и станет орудием в руках той стороны [бывшего правительства]».

«Участие СНБ лишь привлекает лишнее внимание к этому делу», – сказал Марукян.