Пределы реформ в Узбекистане

В оживленном ташкентском районе возле улицы Мирабадская хорошо виден плакат на стене двухэтажного дома. Выполненная прописными буквами надпись гласит: «UN SOS — Human Rights Violation: Forced Eviction From Our Own Residence» («СОС ООН — Нарушение прав человека: нас принудительно выселяют из собственного дома»).

Сопровождающий текст на узбекском и русском языках призывает президента Шавката Мирзиёева обеспечить соблюдение конституционных гарантий на неприкосновенность частной собственности. Владелец этого дома Дильмурод Мирусманов оказался втянут в многолетнюю тяжбу, в которой он пытается не допустить конфискации своей собственности частной фирмой Golden House Development.

Положение Мирусманова и других подобных ему ставит под сомнение обещания Мирзиёева защищать верховенство закона и бороться с широко распространенной коррупцией.

Кроме того, оно порождает вопросы о том, какой властью обладает центральное правительство.

Со времени прихода Мирзиёева к власти в 2016 году Ташкент и другие крупные города испытали стремительный рост. При этом резко возросло количество изъятий собственности — как и уровень народных волнений. В результате в 2019 году было принято постановление Кабинета министров, приостановившее изъятия. Тем не менее застройщики, которые имеют разрешения, выданные главами местных органов власти (хокимами) еще до принятия этого постановления, по-прежнему добиваются в судах подтверждения правомерности выселений. Это происходит несмотря на сомнительный юридический статус таких разрешений; в соответствии со статьями 71 и 73 Жилищного кодекса (вступившего в силу еще до постановления), изъятию подлежат только муниципальные жилые и прочие объекты недвижимости, требующиеся государству.

Действительно, в случае одного из соседей Мирусманова генеральный прокурор объявил распоряжение о выселении незаконным, потому что освободившуюся собственность должна была получить частная компания. Тем не менее Мирусманов проигрывает дела на всех уровнях судебной системы.

Активистка Фарида Шариф, которая руководит популярной группой в Facebook, посвященной борьбе с выселениями, сказала мне, что это обычное дело, даже когда на стороне владельцев собственности выступают омбудсмены Министерства юстиции или депутаты парламента. В других случаях бывает, что жители Ташкента одерживают победу или добиваются от застройщиков удовлетворительной компенсации, но затем такие решения отменяет Верховный суд.

С чем же связана эта непоследовательность в таких юридически сходных делах?

Те, кто участвует в подобных тяжбах, утверждают, что судьи берут взятки от застройщиков. Хотя доказать факты коррупции в судах трудно, о них часто можно догадаться по тому, что происходит во время процессов. Например, собственники недвижимости часто рассказывают, как тот или иной судья не обращал внимания на их требования ознакомиться с документами, представленными застройщиками, или давал на их просмотр всего несколько минут перед самым вынесением решения.

Мирусманов полагает, что взятки повлияли на решения судей и в его деле, по которому он подает сейчас апелляцию в Верховный суд: «Другого объяснения нет».

Другая истица, Ольга Абдуллаева, которая тоже в течение последних четырех лет борется против выселения, вспоминает, как один из судей вызвал ее на частную беседу. «Мне и в голову не пришло предложить взятку», — говорит она. Лишь впоследствии она поняла, что́ судья имел в виду, когда предлагал «прийти к соглашению». Вынося решение по ее делу, тот же судья сказал ей: «Выселять вас нет никаких причин, но я вас выселяю».

Непостоянство судебных решений в этих тяжбах отражает мнение адвокатов относительно уровня коррупции в гражданских и экономических делах вообще. В 20 интервью с юристами, проведенных в 2019 году, я регулярно, но не повсеместно встречалась с утверждениями, что на решения судей оказывают воздействие подношения. Типичная оценка гласила, что взятки влияют на исход 40 процентов всех гражданских и экономических дел.

Можно усмотреть некоторую иронию в том, что это говорит о гораздо большей, чем часто считают, независимости судей в Узбекистане. Возможно, коррупция перестала быть систематической, а стала скорее зависеть от готовности того или иного конкретного судьи брать взятки. Хотя независимость судебной власти, которую принято считать краеугольным камнем верховенства права, является одной из главных целей Мирзиёева в его попытках привлечь иностранные инвестиции, такая судейская независимость без отчетности препятствует развитию судов в качестве беспристрастных арбитров.

Как съязвил один из владельцев недвижимости, «Наши судьи [в Узбекистане] независимы — независимы от закона».

Такая независимость может служить козлом отпущения и способствовать коррупции вне стен суда. В том, что касается градоустройства, авторы журналистских расследований обнаружили прямые связи между застройщиками и городскими властями Ташкента: например, выяснилось, что у мэра города есть материальная заинтересованность в некоторых крупных строительных проектах. Когда некоторые застройщики пытались принудительно выселять жителей, собственников недвижимости, обращавшихся за помощью в городскую администрацию, направляли в суды — а там судьи поддерживали требования застройщиков, тем самым ставя владельцев жилья в безвыходное положение. Как сказал мне в прошлом месяце один из них, «Когда тебе говорят идти в суд, это все равно, что тебе говорят “иди к черту!” […] Добиться чего-нибудь можно только чудом».

Эти дела не только подчеркивают тот факт, что увеличение независимости судей — не панацея от судебной коррупции. Они также демонстрируют на удивление ограниченный характер центрального надзора за судами и местными властями.

В одном особенно заметном случае местный хокимият выдал застройщику разрешение на изъятие земли, принадлежащей одной из двух ташкентских синагог, что привело к международному скандалу и вмешательству Комитета по делам религий. Если такое случилось в Ташкенте, где контроль центральной власти сильнее всего, что же может происходить в более удаленных регионах? (Произошедшие в начале этого месяца в Каракалпакстане кровавые протесты, вызванные предполагавшимися изменениями конституции, показывают, что центральные власти были как минимум не в курсе происходящего в провинции.)

На фоне стремления Узбекистана к оживлению экономики и привлечению иностранных инвестиций ситуация, показывающая, что нарушения прав собственности и протесты остаются взрывоопасной проблемой, кажется угрожающей. Более того активисты бьют тревогу и по поводу предложенных поправок к конституции, которые должны смягчить ограничения на принудительное отчуждение собственности для государственных нужд. Как я уже писала, в соседнем Казахстане местные чиновники используют такие изъятия для собственного обогащения. В Китае такие случаи стали самой распространенной причиной протестов.