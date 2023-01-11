Президент Азербайджана впервые высказался о блокаде Карабаха

Президент Азербайджана впервые упомянул о продолжающейся уже месяц блокаде дороги, которая соединяет Армению с населенным этническими армянами Нагорным Карабахом.

В интервью, данном 10 января местным тележурналистам, президент Ильхам Алиев не согласился с утверждением о том, что блокада вообще имеет место. «Неправильно называть то, что происходит на дороге Лачин — Ханкенди, блокадой», — сказал он. (Ханкенди — азербайджанское название де-факто столицы Нагорного Карабаха, которую армяне называют Степанакертом.)

Алиев сказал, что по дороге проехало до 400 грузовиков, принадлежащих российским миротворцам.

«Они, вероятно, возят продовольствие и другие необходимые товары для тех, кто там живет. Мы против этого не возражаем. Наша цель — не блокада, — сказал он. — Так что это всего лишь очередное антиазербайджанское шоу. Не могу подобрать другого слова. Армяне и их спонсоры думают, что чего-то добьются, используя это против нас. Но они не добьются ничего. У нас законные требования».

С 12 декабря несколько десятков азербайджанцев, принадлежащих к связанным с властями экологическим организациям проводят демонстрацию на шоссе вблизи Шуши, ключевого города контролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха. Они утверждают, что стремятся привлечь внимание к незаконной, по словам Азербайджана, добыче полезных ископаемых в Карабахе и использованию дороги для вывоза минералов в Армению.

Алиев одобрительно отозвался о демонстрантах.

«Молодые люди, которые протестуют на дороге Лачин — Ханкенди, — наша гордость. Они остаются там день и ночь, в снег и в мороз, они настаивают на своих правах и еще раз показывают всему миру, какая прекрасная в Азербайджане молодежь. Сепаратисты занимаются распространением по миру совершенно ложной информации», — сказал он.

Армения и Нагорный Карабах утверждают, что демонстранты практически отрезали регион от остального мира, что привело к нехватке медикаментов и продовольствия. Некоторые из местных жителей застряли в Армении. Соединенные Штаты, Евросоюз и прочие призывают Баку восстановить движение транспорта в коридоре.

Азербайджан с самого начала отрицал само наличие блокады, указывая на проезжающие машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста, а также уверяя, что и армянское гражданское население может передвигаться по дороге.

8 января азербайджанские телеканалы показали видеозапись, запечатлевшую, по их словам, армянина, который подошел к посту азербайджанской армии и попросил помощи, говоря, что он «голоден, замерз и хочет курить». Телеканалы показали запись, на которой мужчина средних лет посылает воздушные поцелуи, проходя сквозь ряды демонстрантов и телекамер, а затем садится в автомобиль российских миротворцев.

Государственное телевидение сообщило, что армянин получил то, в чем нуждался, и был отправлен обратно в Степанакерт. В репортаже говорилось: «Этот случай еще раз продемонстрировал гуманитарную позицию Азербайджана, мирный характер протестных акций и тот факт, что дорога открыта для гуманитарных целей».

«С другой стороны, просьба армянского жителя о помощи дает пример тех условий, в которых содержатся 25–30 тысяч этнических армян, оказавшихся в заложниках у Рубена Варданяна. Их благополучие и безопасность зависят только от азербайджанского государства», — добавил телеканал, поддев таким образом де-факто главу правительства региона, координирующего ответные меры в связи с блокадой. (Армянские источники обычно оценивают численность армянского населения Нагорного Карабаха в 120 000 человек.)