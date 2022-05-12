Президент Казахстана обсудил в Турции вопросы торговли и перевозок из Китая

На повестке дня состоявшегося на этой неделе первого с момента прихода к власти в 2019 году официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию была Украина, а также торговля и транспортные коридоры.

Однако чтобы понять из сообщений администрации президента Казахстана, что на прошедших 10 мая переговорах Токаева с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вообще обсуждалась Украина, нужно было читать между строк: название этой страны не было упомянуто там ни разу.

Вместо этого президентский дворец «Акорда» иносказательно говорил об «ухудшении геополитической ситуации». Это показывает, какой дипломатической эквилибристикой в отношении войны, которую развязал в Украине сосед и союзник Нур-Султана, Россия, занимается Казахстан.

Дипломатические заявления администрации Эрдогана, организующего мирные переговоры между Россией и Украиной, были чуть более откровенными.

Стороны «обсудили региональные и глобальные последствия ситуации в Украине, — говорилось в них. – Мы особо отметили тот факт, что наши мнения — что кризис должен быть разрешен мирным путем на основе суверенитета и территориальной целостности Украины — имеют много общего».

В отношении этой войны Казахстан не встает на сторону России, но в то же время воздерживается и от прямой критики своего союзника.

Это вызывает яростные нападки российских комментаторов, считающих такие попытки сохранить нейтралитет предательскими.

Все это делает укрепление и без того теплых отношений с Анкарой привлекательной альтернативой связей Нур-Султана с Россией.

Эрдоган также стремится развивать более тесные партнерские отношения со странами тюркского мира, на роль лидера которого он претендует.

Война в Украине «еще раз продемонстрировала важность солидарности и сотрудничества между тюркскими государствами, как на двустороннем уровне, так и в рамках Организации тюркских государств», — сказал он, имея в виду региональный альянс, в который также входят Азербайджан, Кыргызстан и Туркменистан.

«Мы с моим дорогим братом вновь подтвердили свою решимость поддерживать нашу солидарность не только в Организации тюркских государств, но и на различных платформах, в том числе в Организации объединенных наций, Организации исламского сотрудничества и Организации экономического сотрудничества. Так, в октябре мы проведем в Казахстане заседание нашего Совета стратегического сотрудничества».

Кроме того, Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с ответным визитом в том же месяце.

Оба президента признали необходимость развития и активизации существующего транспортного коридора, связывающего Китай с Турцией в обход России. Этот маршрут стал еще важнее в условиях санкций, введенных против России.

Максимизация потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, который называют также Средним коридором, «особенно важна», подчеркнул Токаев.

Сейчас представляется, что этот маршрут имеет решающее значение для осуществления оказавшихся под угрозой из-за войны в Украине планов Казахстана стать торгово-логистическим узлом между Китаем и Европой.

Транскаспийский маршрут, который прозвали «Железным шелковым путем», связывает китайский город Сиань со Стамбулом посредством железной дороги, проходящей через Казахстан, морской переправы через Каспийское море в Азербайджан и еще одного железнодорожного участка, ведущего через Грузию в Турцию.

Доставка грузов по этому пути занимает всего 12 суток, в то время как длительность морского перехода из Китая в Турцию составляет около месяца. Турция называет такое ускорение перевозок залогом своего превращения в «логистическую сверхдержаву».

Как было заявлено на состоявшемся 11 мая в Анкаре совещании транспортных и логистических операторов, работающих на транскаспийском маршруте, ожидается, что в этом году объем грузоперевозок возрастет в шесть раз по сравнению с прошлогодним и достигнет 3,1 миллиона тонн.

С учетом всего этого официальные представители Турции и Казахстана подписали соглашения об упрощении таможенного контроля и комбинированных грузоперевозках.

Это поможет им добиться запланированного на ближайшие годы увеличения объема двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов.

По словам Эрдогана, в прошлом году эта цифра составила 5,3 миллиарда долларов, хотя Нур-Султан оценивает объем торговли с Турцией, пятым по величине торговым партнером Казахстана, в 2021 году в 4,1 миллиарда.

11 мая Токаев встретился с некоторыми из гигантов турецкой промышленности, чтобы рассказать им о привлекательности Казахстана в качестве объекта инвестиций. Он подчеркивал свои усилия по «демонополизации экономики» при помощи реформ, направленных на создание «честной конкуренции».

Судя по всему, его слова были достаточно убедительными: в ходе визита было заключено 30 коммерческих сделок, потенциальный объем которых составляет миллиард долларов.