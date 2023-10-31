Премьер Армении не видит «никаких преимуществ» в присутствии российских войск, отношения с Москвой продолжают ухудшаться
На российском государственном телевидении вышла часовая передача, наполненная ложью и нападками в отношении Пашиняна.
Армения рассчитывает, что Запад поможет ей справиться с наплывом беженцев из Нагорного Карабаха. Тем временем ее отношения с Россией продолжают ухудшаться.
На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил американскому изданию «Уолл-стрит джорнэл», что не видит «никаких преимуществ» в присутствии российских войск в Армении. Но в том же интервью он также исключил скорый выход из возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Несмотря на звучавшую ранее из его уст критику в адрес Москвы и ОДКБ, в том что касается реальных действий в отношении этих двух союзников по безопасности, Пашинян придерживается сдержанного подхода.
В настоящее время в Армении дислоцируются около 10 тыс. российских военнослужащих, в том числе порядка 5 тыс. на 102-й российской военной базе в городе Гюмри у границы с Турцией, а остальные в аэропорту «Звартноц», на военной базе «Эребуни» и в областях на юге и востоке страны.
Российские войска размещены в различных точках вдоль границы с Азербайджаном, а российские пограничники контролируют границу Армении с Турцией и Ираном.
Кроме того, после Второй карабахской войны 2020 года в Нагорной Карабах были введены две тысячи российских миротворцев. В октябре нынешнего года, после того, как эта территория перешла под контроль Азербайджана и все ее состоящее из этнических армян население бежало, Пашинян заявил, что если миротворцы покинут Карабах, то в Армению их не пустят.
Тем временем Пашинян стал главным героем вышедшей в эфир 23 октября на российском государственном телевидении длинной передачи, в которой прозвучало много легко опровержимой лжи. МИД Армении направил России ноту протеста и вызвал посла Сергея Копрыкина в связи с содержавшимися в программе антиармянскими высказываниями и оскорблениями в адрес премьер-министра.
В последние месяцы Пашинян стал частой мишенью российской пропаганды. В октябре некий неназванный высокопоставленный чиновник заявил новостному агентству ТАСС, что Пашинян подражает президенту Украины Владимиру Зеленскому и пытается превратить Армению в «еще одну Украину». Бывший президент Дмитрий Медведев, ныне занимающий должность заместителя главы Совета национальной безопасности России, раскритиковал Пашиняна в соцсетях во время сентябрьского наступления Азербайджана на Нагорный Карабах. Он обвинил его в «заигрывании» с Западом и саркастически спросил: «Угадайте, какая судьба его ждет?»
Российские государственные СМИ и пропагандисты регулярно агитируют за смену правительства Армении. Пашинян неоднократно подчеркивал, что подобные призывы противоречат принципам союзнических отношений между двумя странами. Он заявил в интервью «Уолл-стрит джорнэл», что «такой подход нарушает многие нормы, начиная с невмешательства во внутренние дела друг друга и заканчивая дипломатической корректностью».
После выхода последней передачи на российском телевидении с нападками на Пашиняна в Армении начали звучать призывы запретить трансляцию российских каналов. Тигран Акопян, глава Комиссии по телевидению и радио Армении, заявил, что разговоры о прекращении трансляции российского телевидения велись уже много лет, но подобному шагу мешали «политические соображения». В ответ на решение Министерства иностранных дел РА временный поверенный в делах Армении в РФ был вызван в российский МИД, где ему «указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании», развернутой, по версии Москвы, в Армении по указке Еревана.
Кроме того, Государственная дума России приняла решение отложить рассмотрение «законопроекта о признании на территории России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности» – по-видимому, тоже в пику Еревану. Россия привязала принятие этого закона к вопросу о закреплении статуса русского языка в армянской конституции.
«Мы принимали такие решения в отношении Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, поскольку русский язык у них закреплен конституционно», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Между тем в Армении не было публичных дискуссий о придании русскому языку такого статуса, хотя и русский, и английский являются обязательными предметами в армянских государственных школах.
В интервью «Уолл-стрит джорнэл» Пашинян также заявил, что неспособность России и ОДКБ выполнить свои обязательства перед Арменией побудила Ереван стремиться «диверсифицировать свои отношения в сфере безопасности».
Действительно, Индия уже начала продавать оружие Армении, и ожидается, что в ближайшее время будет осуществлена очередная поставка боеприпасов. Франция также согласилась продавать Армении вооружения оборонительного характера, в том числе средства ПВО.
Армения получает от Запада значительную помощь для преодоления кризиса, вызванного массовым исходом армян из Нагорного Карабаха, бежавших из региона после девятимесячной блокады и развернутого Азербайджаном в сентябре военного наступления. Ряд западных стран и ЕС уже направили миллионы долларов на удовлетворение потребностей перемещенных лиц.
На фоне напряженности с Москвой, Ереван, похоже, стремится завершить мирные переговоры с Азербайджаном при посредничестве Европейского Союза, отвергая при этом встречи при посредничестве Москвы. Между тем Баку продемонстрировал противоположные предпочтения, отклонив несколько встреч на высоком уровне, инициированных ЕС.
Словесная война между Арменией и Россией продолжается уже некоторое время: армянские официальные лица критикуют бездействие России во время эскалаций в Армении и Нагорном Карабахе. А решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, еще больше обострило отношения двух союзников.
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